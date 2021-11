Κωμωδία και τρόμος σε αριστοτεχνικό συνδυασμό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τους γνωρίσαμε στην κωμική ταινία τρόμου What We Do in the Shadows. Ο Minogue και η O'Leary είναι ένα ζευγάρι αξιωματικών της αστυνομίας που με αφορμή μια κλήση που δέχθηκαν στην υπηρεσία τους βρέθηκαν να παρακολουθούν τη ζωή τεσσάρων βρικολάκων με υπερφυσικές ικανότητες προσπαθώντας να εξιχνιάσουν εγκλήματα που συνδέονται με διάφορα παραφυσικά φαινόμενα.Το Wellington Paranormal, η νέα κωμική τηλεοπτική σειρά τρόμου που κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο στο Vodafone TV , είναι το spin-off της ταινίας What We Do in the Shadows.Ο αρχιφύλακας της αστυνομίας του Wellington, Ruawai Maaka, ζητά τη βοήθεια των αστυνομικών Minogue και O'Leary για να εξερευνήσουν μαζί ανεξήγητα γεγονότα που συμβαίνουν καθημερινά στην πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας.Μία καταγγελία θορύβου σε ένα στοιχειωμένο σπίτι, μία ληστεία τράπεζας αίματος, ένας δαιμονισμένος νεαρός που χρειάζεται εξορκισμό, μία «διαστημική» αγελάδα πάνω σε ένα δέντρο είναι μόνο μερικές από τις υποθέσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Maaka, Minogue και O'Leary μπλέκοντας σε κωμικοτραγικές καταστάσεις.Γραμμένο και σκηνοθετημένο από τους Taika Waititi και Jemaine Clement, δημιουργούς και πρωταγωνιστές του What We Do in the Shadows, το Wellington Paranormal διατηρεί την ατμόσφαιρα αστυνομικού ριάλιτι της ταινίας η οποία απογειώνει τα στοιχεία τρόμου και κωμωδίας που μπλέκονται συνεχώς με ευφάνταστο τρόπο. Και σε αυτή την περίπτωση τα πλάνα που βλέπουμε προέρχονται από ένα συνεργείο ντοκιμαντέρ το οποίο ακολουθεί συνεχώς τους πρωταγωνιστές καταγράφοντας τις έρευνές τους.Τί θα συμβεί όταν ο Minogue ανακαλύψει ότι στην πόλη κυκλοφορεί το φάντασμα ενός αστυνομικού που του μοιάζει; Πώς ένα χτύπημα μετεωρίτη θα σκορπίσει τον πανικό στην πόλη; Ένας λυκάνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος στην πόλη. Θα καταφέρουν οι τρεις πρωταγωνιστές να τον «συλλάβουν»;