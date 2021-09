Classic Rock 5: Δύο θρυλικές ροκ φωνές για πρώτη φορά στο Ηρώδειο

ΗΡΩΔΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021





Οι μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες των… DEEP PURPLE, RAINBOW, QUEEN, SCORPIONS, κ.α….ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝΜουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Συμεωνίδης• Smoke on the water - Eye Of The Tiger - I Surrender - Highway Star - Wind of change - Burning Heart - Spotlight kid -και άλλες διάσημες ροκ επιτυχίες σε μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα.60 κλασικοί μουσικοί, ροκ είδωλα και μια εκπληκτική ηλεκτρική μπάντα, σε ένα μαγικό ροκ ταξίδι κάτω από την Ακρόπολη!Για τέσσερις συνεχείς χρονιές οι συναυλίες του Classic Rock γίνονται sold out! Πάνω από 26.000 άτομα μέχρι τώρα είδαν το ροκ… αλλιώς! Το ραντεβού καθιερώθηκε. Το Classic Rock 5 επιστρέφει στο Ηρώδειο με δυνατούς guest πρεσβευτές του αυθεντικού Rock ήχου, μια δυνατή ορχήστρα και τις πιο μεγάλες ροκ επιτυχίες, σε ένα εντελώς νέο εκρηκτικό playlist!Οι φετινοί guests είναι χαρισματικές και εμβληματικές μουσικές προσωπικότητες!!Ο τραγουδιστής γίγαντας JOE LYNN TURNER, που χάρισε την φωνή του στα συγκροτήματα θρύλους των Rainbow και Deep Purple, θα ερμηνεύσει τραγούδια σταθμούς στην ιστορία της ροκ όπως Spotlight kid και I Surrender μέχρι Smoke on the water και Highway Star.O DAVE BICKLER , η αυθεντική αξεπέραστη φωνή του Eye Of The Tiger, το τραγούδι που βραβεύτηκε με Grammy Award for 'Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal'. Εκτός από την μεγάλη αυτή επιτυχία θα ερμηνεύσει και άλλα τραγούδια των Survivor όπως το Burning Heart, Feels Like Love, I Can’t Hold Back, αλλά και από την σόλο καριέρα του.Και η εμπειρία συνεχίζεται, με SCORPIONS, QUEEN κ.α. να παρουσιάζονται από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με δυνατό συμφωνικό ήχο, μαζί με ηλεκτρικά όργανα!Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 θα ζήσουμε την πιο λαμπρή νύχτα του Σεπτέμβρη όπου τα αστέρια της rock και το φεγγάρι του κλασικού ήχου θα φωτίσουν με την λάμψη τους τη σκηνή του Ηρωδείου, σε μια μουσική εμπειρία ζωής για τους θεατές της Αθήνας που θα έχουν την τύχη να βρεθούν στο πιο σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός του καλοκαιριού.82€,72€,62€,52€,42€,32€,28€ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΣΤ’ ΖΩΝΗ 25€ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε’ ΖΩΝΗ 30€ (περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων)Ακόμα στα εκδοτήρια της ticket services ή του Ελληνικού Φεστιβάλ Πανεπιστημίου 39 καιστα ταμεία του Ηρωδείου.