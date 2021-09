Ο πολυβραβευμένος Ισπανός χορογράφος Μάρκος Μοράου για πρώτη φορά στην Αθήνα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με μια ακόμα διεθνή παραγωγή θα ολοκληρωθεί ο κύκλος «Layers of Street», η underground χορευτική ενότητα τουΠρόκειται για την παράσταση της ισπανικήςl και του πολυβραβευμένου χορογράφου, με τίτλο «», που θα φιλοξενηθεί στις, στην(Χώρος Η).Για την παρθενική αυτή επίσκεψή τους στην Ελλάδα θα παρουσιάσουν μια ρετρό-φουτουριστική παράσταση-ταξίδι σε έναν φαινομενικά μακρινό, αλλά παράλληλα οικείο, πλανήτη ο οποίος κατοικείται από αντίγραφα ανθρώπων, τέλεια σχεδιασμένα για να μας μιμούνται. Άνθρωποι που κινούνται σαν ρομπότ ή στέκονται σαν μηχανικά αγάλματα σε μια κοινωνία ιδανικά οργανωμένη, τεχνητή ρέπλικα της πραγματικής ζωής, όπου όμως κάτι λείπει: αυτό που μας κάνει ανθρώπους.Οι οκτώ χορευτές, Àngela Boix, Jon López, Alba Barral, Núria Navarra, Lorena Nogal, Shay Partush, Marina Rodríguez, Sau-Ching Wong συμπράττουν επί σκηνής σε μια υβριδική παράσταση, εξόχως εικαστική, στο μεταίχμιο θεάτρου και χορού. Μια παράσταση που σχολιάζει, με τρόπο αιχμηρό, την συναισθηματική αποξένωση, τον ατομικισμό, και την έννοια της «στρεβλής προόδου» στην οποία οι σημερινές κοινωνίες στοχεύουν.Ο Ισπανός Marcos Morau σπούδασε Χορογραφία στο Theatre Institute της Βαρκελώνης, το Dance Conservatory της Βαλένθια και το Movement Research της Νέας Υόρκης. Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα εκτείνεται πέραν του χορού, καθώς καταπιάνεται τόσο με την φωτογραφία όσο και με τη δραματουργία. Το 2005 ίδρυσε την La Veronal, πολυσυλλεκτική ομάδα καλλιτεχνών με ετερόκλητες καταβολές: από τον χορό και την φωτογραφία, στον κινηματογράφο και την λογοτεχνία. Στόχος της La Veronal είναι η διαρκής αναζήτηση νέων εκφραστικών δρόμων, μέσω του διακαλλιτεχνικού, συλλογικού πειραματισμού.Ο διεθνώς αναγνωρισμένος δημιουργός έχει βραβευτεί, μεταξύ άλλων, με το National Dance Award από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ισπανίας και Sebastià Gasch Award από το Spanish Foundation for Arts and Design.Η La Veronal μετρά πολυάριθμες βραβεύσεις σε χορογραφικούς διαγωνισμούς διεθνώς, ενώ οι περφόρμανς – χορογραφίες του Marcos Morau για την ομάδα έχουν συνεχή παρουσία στα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ.aefestival.gr , tickets.aefestival.gr , ticketservices.gr ( 210 7234 567), Κεντρικά εκδοτήρια (Πανεπιστημίου 39) και Καταστήματα Public.