One Night of Elvis: «It’s Now or Never..» CT Garden All Legends Festival

Ήρθε η ώρα να περάσουμε τα σύνορα και να βρεθούμε στο West End του Λονδίνου. Εκεί τα τραγούδια ζωντανεύουν τους θρύλους της μουσικής!Κάθε Τετάρτη του Σεπτέμβρη, ένα θρυλικό musical tribute μας περιμένει στην σκηνή του CT Garden Festival, για να μας μεταφέρει στις εποχές που γέννησαν τις αξέχαστες φωνές που όλοι αγαπάμε και τραγουδάμε!Στις 8 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε τον αξεπέραστο βασιλιά του ροκ –εντ- ρολ, Elvis Presley..O μοναδικός Λι Μέμφις Κινγκ θεωρείται ο πιο επιτυχημένος Elvis της Ευρώπης. Το musical tribute «One Night Of Elvis» ανέβηκε το 2007 στο West End και του χάρισε αμέτρητες παραστάσεις και περιοδείες σε όλο τον κόσμο. Πέρασαν σχεδόν 15 χρόνια γεμάτα βραβεία και χιλιάδες θεατές να ζουν λίγο από τη λάμψη ενός θρύλου. Στην επετειακή παράσταση για τα 10 χρόνια του show, που έγινε στο θέατρο Apollo του Λονδίνου, έζησε την απόλυτη αποθέωση από 3.000 θεατές!Το «One Night of ELVIS» είναι το musical tribute στο οποίο οι θεατές παρακολουθούν την πιο αυθεντική συναυλία Elvis Presley στον κόσμο, σήμερα.Ζήστε την μαγεία του Elvis, του βασιλιά του ροκ – εντ- ρολ!Ο Έλβις ήταν τραγουδιστής και ηθοποιός που αποτέλεσε μια εμβληματική προσωπικότητα της παγκόσμιας μουσικής. Με την επιβλητική του φωνή, αλλά και με τη χαρισματική σκηνική του παρουσία με τον έντονα σεξουαλικό χαρακτήρα της, πυροδότησε την επανάσταση που προκάλεσε το ροκ -εντ- ρολ.Ο Έλβις έγινε ο βασιλιάς του ροκ-εντ-ρολ και το ίνδαλμα της αμερικανικής νεολαίας. Οι πρωτοφανείς για την εποχή ρυθμοί του, το ύφος του, το χτένισμά του, ο αισθησιασμός των κινήσεων του (τον ονόμασαν Elvis the Pelvis για τον τρόπο που κινούσε τους γοφούς του - λογοπαίγνιο, εξαιτίας της ομοιότητας τού ονόματός του Elvis με την αγγλική λέξη pelvis, που δηλώνει τη λεκάνη του ανθρώπινου σώματος) αποτελούσαν πρόκληση για τα συντηρητικά μεσοαστικά στρώματα, αλλά ενθουσίαζαν τη νεολαία και προκαλούσαν υστερικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στα νεαρά κορίτσια. Κάθε εμφάνισή του σε συναυλία ή στην τηλεόραση προκαλούσε σκάνδαλο.Τα τραγούδια του έγιναν αμέσως κλασικά.«Don’t Be Cruel», «Love Me Tender», «All Shook Up», «JailhouseRock», «Blue Moon», «It’s Now or Never»Θεωρείται ένας από τους θρυλικούς τραγουδιστές του 20ου αιώνα και σίγουρα ο πιο εμπορικός τραγουδιστής όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 600 εκατομμύρια δίσκους. Το σπίτι του στο Μέμφις εξακολουθεί να είναι τόπος προσκυνήματος για εκατομμύρια θαυμαστών του απ’ όλο τον κόσμο, ενώ το φαινόμενο Πρίσλεϊ εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο μελέτης.Ανακαλύψτε το νέο φεστιβάλ της πόλης CT GARDEN ALL LEGENDS FESTIVAL στο ct.gr

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: One night of ELVISΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21.0045 ευρώ35 ευρώ30 ευρώ25 ευρώ18 ευρώ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211 7701700)211 7701700211 7701700, www.ct.gr Κατεβάστε τo Δελτίο Τύπου & Φωτογραφίες πατώντας εδώ