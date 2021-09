Κωμωδίες και μουσικά ντοκιμαντέρ στο θερινό σινεμά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το, η ενότητα υπαίθριωντου(ΚΠΙΣΝ), που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, συνεχίζεται με αξέχαστες αγαπημένεςκαι τονΌλες οι ταινίες προβάλλονται στις 20:30 στα Πανοραμικά Σκαλιάγια το κοινό και με ηλεκτρονική προεγγραφή στο snfcc.org/ParkYourCinema.Ο Σεπτέμβριος φέρνει στο ΚΠΙΣΝ ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα ταινιών που επιμελείται το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ταινίες που απευθύνονται σε ενήλικες) και το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (παιδικές ταινίες).Τα προγράμματα Park Your Cinema, Park Your Cinema Docs και Park Your Cinema Kids πραγματοποιούνται χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).Παρασκευή 03/09, 20.30, Πανοραμικά ΣκαλιάΑριζόνα Τζούνιορ / Raising Arizona (1987)Σκηνοθεσία: Joel & Ethan CoenΠρωταγωνιστούν: Nicolas Cage, Holly Hunter, Trey Wilson, John GoodmanΔιάρκεια: 94’Ο Χάι μπαινοβγαίνει στη φυλακή για μικροκλοπές. Η Εντ είναι αστυνομικός. Ο Χάι κι η Εντ ερωτεύονται, παντρεύονται αλλά δεν μπορούν να κάνουν παιδιά – γι’ αυτό και κλέβουν τον Νέιθαν Τζούνιορ, το ένα από τα πεντάδυμα μωρά της οικογένειας του τοπικού πάμπλουτου επιχειρηματία, Νέιθαν Αριζόνα. Η απόφασή τους θα τους οδηγήσει σ’ ένα γαϊτανάκι απαγωγών, ένα κυνηγητό διαρκείας με την αστυνομία, μια σειρά από προφητικά όνειρα και μια αποκάλυψη για το τι σημαίνει, τελικά, μητρική και πατρική αγάπη. Στη δεύτερη ταινία τους, μετά το Blood Simple, οι αδελφοί Κοέν θέλησαν ν’ απομακρυνθούν όσο μπορούσαν περισσότερο από το ως τότε ύφος τους, να στραφούν στο χιούμορ και τον πιο γρήγορο ρυθμό – κι έτσι «γεννήθηκε» αυτή η αστυνομική κωμωδία που, με τη σειρά της, χαρακτήρισε όλη την κατοπινή φιλμογραφία τους.Παρασκευή 10/09, 20.30, Πανοραμικά ΣκαλιάΈνα ψάρι που το έλεγαν Γουάντα / A Fish Called Wanda (1988)Σκηνοθεσία: Charles CrichtonΠρωταγωνιστούν: Jamie Lee Curtis, Kevin Kline, John Cleese, Michael PalinΔιάρκεια: 108΄Η Γουάντα είναι μια φιλήδονη κακοποιός που προσπαθεί να ανακαλύψει που έχει κρύψει τη λεία ο φυλακισμένος, πλέον, αρχηγός της σπείρας. Ο Ότο είναι ο βοηθός της, ένας παρανοϊκός τύπος με μεγάλο προσόν του να λέει ασυνάρτητες ιταλικές φράσεις που λειτουργούν στη Γουάντα ως αφροδισιακό. Θύμα τους, ο δικηγόρος του φυλακισμένου αρχηγού, τον οποίο προσεγγίζει η Γουάντα με σκοπό να εκμαιεύσει κάποιο στοιχείο. Συνεργάτης τους είναι ένας εκτελεστής με τραύλισμα και υπερβολική αγάπη για τα ζώα. Το Ένα Ψάρι Που Το Έλεγαν Γουάντα είναι μια από τις πιο απολαυστικές κωμωδίες της τελευταίας εικοσαετίας, με απίστευτα κωμικούς χαρακτήρες κι ευφυέστατους διάλογους, που τιμήθηκε με το Όσκαρ β΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του Kevin Kline.Τετάρτη 15/09, 20.30, Πανοραμικά ΣκαλιάΟι Μπιτλς στην Ινδία / The Beatles and India (2021)Σκηνοθεσία: Ajoy Bose, Peter ComptonΔιάρκεια: 95΄Μια μοναδική ιστορική καταγραφή του αστείρευτου έρωτα ανάμεσα στους Beatles και στην Ινδία, η οποία ξεκίνησε πριν από μισό και πλέον αιώνα. Σπάνιο υλικό, ηχογραφήσεις και φωτογραφίες, μαρτυρίες και σχόλια ειδικών μαζί με υλικό από τα ρεπεράζ σ’ αυτή τη μακρινή χώρα ξαναζωντανεύουν το συναρπαστικό ταξίδι του Τζορτζ, του Τζον, του Πωλ και του Ρίνγκο, από το μεγαλείο της δημοσιότητας και τη ζωή τους στη Δύση σ' ένα απομονωμένο μοναστήρι των Ιμαλαΐων, όπου κατέφυγαν προς αναζήτηση της πνευματικής ευδαιμονίας που θα πυροδοτούσε ένα ανεπανάληπτο δημιουργικό ξέσπασμα τραγουδοποιίας. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική έρευνα του πώς η Ινδία καθόρισε την εξέλιξη του σπουδαιότερου ροκ συγκροτήματος και την πρωτοποριακή συμβολή του στο πλησίασμα δύο τόσο διαφορετικών μεταξύ τους πολιτισμών.Park Your Cinema KidsΣάββατο 04/09, 20.30, Πανοραμικά ΣκαλιάΗ Απίστευτη Ιστορία του Γιγάντιου Αχλαδιού / The Incredible Story of the Giant Pear (2017)Σκηνοθεσία: Amalie Næsby Fick, Jørgen Lerdam, Philip Einstein LipskiΔιάρκεια: 79’Η ζωή είναι πολύ όμορφη για τον ελέφαντα Σεμπαστιάν και την κολλητή του φίλη, τη γάτα Μίτσο, μέχρι που ο δήμαρχος της ηλιόλουστης πόλης τους εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Πριν εξαφανιστεί, προλαβαίνει να στείλει ένα μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι, ενημερώνοντας ότι έχει ναυαγήσει στο Μυστηριώδες Νησί και ότι έχει κάνει μια τρομερά σπουδαία ανακάλυψη. Μέσα στο μπουκάλι υπάρχει κι ένας σπόρος που οι δύο φίλοι φυτεύουν και την επόμενη μέρα διαπιστώνουν ότι στη θέση του έχει φυτρώσει ένα γιγάντιο αχλάδι. Από το τεράστιο αυτό φρούτο, που αρχικά μετατρέπεται σε σπίτι, ο ιδιοφυής καθηγητής Γκλουκόζ κατασκευάζει ένα πλοίο με το οποίο σαλπάρουν οι ήρωές μας για το νησί, προκειμένου να βρουν τον δήμαρχο του νησιού τους... Η ταινία απέσπασε το βραβείο κοινού στο 1ο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας.Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.