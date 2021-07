«In Treatment»: Τι συμβαίνει αλήθεια σε μια συνεδρία ψυχοθεραπείας;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η εικόνα του ειδικού ψυχικής υγείας είτε πρόκειται για ψυχοθεραπευτή, ψυχίατρο ή ψυχαναλυτή έχει κατά καιρούς υποστεί ποικίλες στρεβλώσεις. Είναι ο ψυχαναλυτής ένας άνθρωπος που απλά ακούει χωρίς να μετέχει σε τίποτε; Είναι ο ίδιος πιο προβληματικός από αυτούς που τον επισκέπτονται; Είναι ένας μικρός θεός που έχει λύση για κάθε θνητό θέμα; Από τις γκροτέσκ καρικατούρες των παλιών κωμωδιών μέχρι τις κάθε είδους αμφισβητήσεις της κοινωνίας, το τι συμβαίνει στο γραφείο του ειδικού είναι άγνωστο για τους περισσότερους.Η σειρά «In Treatment» της HBO, ήταν αυτή που το 2008 μάς έβαλε από την πίσω πόρτα στο γραφείο ενός ψυχαναλυτή και κατάφερε να κάνει εθιστική την παρακολούθηση των εβδομαδιαίων συνεδριών ανθρώπων που πάλευαν με τους προσωπικούς τους δαίμονες.Βασισμένη στην ισραηλινή «BeTipul» ήταν η σειρά που στις τρεις πρώτες σεζόν κατέγραφε τις απογευματινές συνεδρίες του ψυχοθεραπευτή (Gabriel Byrne) με τους ασθενείς του, από Δευτέρα έως Πέμπτη.Κάθε Παρασκευή ήταν η ώρα για τον ίδιο να κάνει τη συνεδρία του με την επόπτρια του (Dianne Wiest) η οποία είχε αναλάβει να τον βγάλει από τα επαγγελματικά και ψυχολογικά αδιέξοδα στα οποία τον έφερναν οι ασθενείς του αλλά και ο κλονισμένος γάμος του, οι ανασφάλειές του, τα τραύματα της παιδικής του ηλικίας.Ταυτόχρονα έπρεπε να βρει τρόπους για να αντιμετωπίσει όσους ασθενείς τον ερωτεύονταν, τον αμφισβητούσαν, του μιλούσαν άσχημα. Αυτά, στις τρεις πρώτες σεζόν.Κατά τη διάρκεια του Covid, και δέκα χρόνια μετά το τέλος του τρίτου κύκλου, το HBO αποφάσισε να επαναφέρει τη βραβευμένη με ΕΜΜΥ σειρά. Σε αυτή όμως την τέταρτη σεζόν, τον ρόλο του θεραπευτή αναλαμβάνει η Uzo Aduba, τρεις φορές βραβευμένη με Emmy για το "Orange is the New Black" και το "Mrs. America".Η ιστορία μάς μεταφέρει στο Los Angeles και διαπραγματεύεται θέματα όπως η παγκόσμια πανδημία αλλά και οι πρόσφατες σημαντικές κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις, αναμεμειγμένες με συναρπαστικές ιστορίες από τη ζωή της Dr Brooke Taylor.Αυτός ο κύκλος περιλαμβάνει τέσσερα διαφορετικά περιστατικά. Είναι ο Eladio (Anthony Ramos), με προβλήματα ύπνου και αίσθηση απομόνωσης λόγω Covid. Ακόμη, είναι ο χειριστικός Colin (John Benjamin Hickey), ο οποίος μόλις βγήκε από τη φυλακή για απάτη αλλά και η18χρονη Laila (Quintessa Swindell), η οποία στέλνεται για θεραπεία από τη γιαγιά της μετά την αποκάλυψή της ότι είναι ομοφυλόφιλη.Το τέταρτο περιστατικό, αποδεικνύεται, ότι είναι η ίδια η Dr Brooke Taylor. Το να βλέπει μάλιστα κάποιος την ίδια την θεραπεύτρια κάτω από το μικροσκόπιο ενισχύει την ίντριγκα της σειράς καθώς είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε αυτήν που διαβάζει τους άλλους σαν ανοιχτό βιβλίο, να έχει τα δικά της τρωτά σημεία. Και είναι σημαντικά.Όλοι οι κύκλοι διαθέσιμοι On Demand αποκλειστικά στοτο «Σπίτι της ΗΒΟ στην Ελλάδα».Ανακάλυψε περισσότερα για τιςαπό το Vodafone TV για να παρακολουθήσεις ό,τι θες, τη στιγμή που το θες!Το περιεχόμενο τουανανεώνεται κάθε μήνα με τις σημαντικότερες πρεμιέρες, με αποκλειστικές νέες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ που θα συζητηθούν και πολλές ακόμη επιλογές, για να τις παρακολουθήσουμε τη στιγμή που το θέλουμε.Απόκτησε πρόσβαση σε όλο το δημοφιλές περιεχόμενο, εύκολα και γρήγορα και χωρίς χρήση αποκωδικοποιητή, με άμεση online ενεργοποίηση στο vodafone.gr και απόλαυσε 1 μήνα δωρεάν δοκιμή χωρίς δέσμευση συμβολαίου.