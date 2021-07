Γιώργος Χατζηπαύλου: «Στο stand-up παίρνεις έξι με οκτώ γέλια το λεπτό»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με νέο υλικό που συνδέεται με τις αλλαγές ή ...τον παραλογισμό που επέφερε στην ανθρώπινη συμπεριφορά η περίοδος της πανδημίας και του lockdown και βασικό κορμό όλα τα αστεία και περίεργα που πλαισιώνουν μεγάλες και μικρές στιγμές της ζωής, η sold out stand-up comedy παράσταση «Τάιμινγκ» του Γιώργου Χατζηπαύλου «ταξιδεύει» στην Ελλάδα όλο το καλοκαίρι.«Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ κωμωδία στα σημαντικά γεγονότα, είτε δυσάρεστα, είτε ευχάριστα, ειδικά, όταν τα βλέπεις από απόσταση, ακριβώς επειδή είναι πράγματα που σε διαμορφώνουν, τα κουβαλάς μαζί σου για πάντα» τόνισε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο stand up κωμικός, Γιώργος Χατζηπαύλου, ο οποίος συναντιέται με το κοινό της Θεσσαλονίκης την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Ιουλίου στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας του «Τάιμινγκ».«Και όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα της ζωής συμβαίνουν ανάμεσα σε αδιάφορες, καθημερινές στιγμές, που εκεί κι αν υπάρχει κωμωδία» υπογράμμισε διευκρινίζοντας ότι «προσπάθησε να κινηθεί γύρω από μία κεντρική ιδέα που λέει ότι αυτά που ζήσαμε και μας διαμόρφωσαν, δεν είναι πράγματα που απλά έγιναν στο παρελθόν, αλλά τα κουβαλάμε ακόμα μέσα μας και ότι υπάρχει μία πλευρά τους, η οποία είναι αρκετά αστεία και ίσως δεν την έχουμε εξετάσει».Ο περίγυρος αυτών των γεγονότων είναι άνθρωποι που ξέρουμε, φίλοι γνωστοί και καθημερινές στιγμές που λόγω της ταχύτητας, με την οποία ζούμε, δεν προλαβαίνουμε να δούμε με την κωμική ματιά που τους αξίζει, διευκρίνισε σημειώνοντας ότι στην παράσταση, τα κείμενα της οποίας έχουν γραφτεί πριν από την πανδημία έχει προσθέσει και νέα στοιχεία που αφορούν την παγκόσμια κρίση.«Στην αρχή της παράστασης υπάρχει ένα 15λεπτο για ό,τι συνέβη τον τελευταίο χρόνο στον κόσμο και τη χώρα, τις καινούριες συνήθειες που αποκτήσαμε, όπως το πλύσιμο των χεριών για 30 δευτερόλεπτα. Ως ένα βαθμό είναι και ο «ελέφαντας στο δωμάτιο», η πανδημία, οπότε δικαίως θα πεις κάτι, για παράδειγμα για τους παραλογισμούς που αναπτύξαμε όλοι» τόνισε ο Γιώργος Χατζηπαύλου, διοργανωτής του Stand up for U, του μεγαλύτερου φιλανθρωπικού θεσμού κωμωδίας.Για έναν stand up κωμικό που εργάζεται χωρίς διακοπή τα τελευταία 12-13 χρόνια ήταν πρωτόγνωρο να μένει εκτός παραστάσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από έξι μήνες, όπως εξήγησε.«Ωστόσο την περίοδο που δεν έκανα παραστάσεις, έγραφα πάρα πολύ, δούλεψα καινούριο υλικό, πάνω σε νέα πράγματα, είχα απορροφηθεί εκεί και ήταν σαν τα διαστήματα που ξέρω ότι δεν θα κάνω εμφανίσεις, επειδή ετοιμάζω κείμενα» ανέφερε.Εξίσου παράξενη αίσθηση προκάλεσε η επιστροφή στην κανονικότητα και η έναρξη της περιοδείας και των ταξιδιών. «Έκλεισα 12 αεροπορικά εισιτήρια πήγαινε – έλα. Όταν ξαναμπήκα στο αεροπλάνο είχα ήδη εμβολιαστεί, τηρώ όλα τα μέτρα προστασίας. Αλλά στο αεροπλάνο νιώθω ένα μούδιασμα ακόμα, επειδή είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον» παραδέχθηκε.«Από την άλλη το ότι βγαίνεις και βλέπεις κόσμο που ταξιδεύει και είσαι και εσύ σε μία κίνηση είναι ωραίο. Ακόμη και το ότι ξύπνησα το πρωί στην Αθήνα και βρέθηκα το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη κάτι που ήταν πολύ συνηθισμένο, απλό, μου φάνηκε περίεργο, επειδή για έναν ολόκληρο χρόνο δεν είχα αλλάξει πόλη. Ήταν ωραίο, αλλά όταν μένεις για καιρό στο σπίτι και πας κάπου άλλου, παθαίνεις αγοραφοβία, ζαλίζεσαι, βλέπεις άλλα πράγματα» επισήμανε.Απαντώντας στην ερώτηση αν έχει αναθεωρήσει μετά την πανδημία του κορονοϊού, πράγματα που θεωρούσε δεδομένα σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο ο Γιώργος Χατζηπαύλου τόνισε ότι αντιλήφθηκε την αξία της ηρεμίας, της ψυχραιμίας στη δουλειά. «Σε προσωπικό επίπεδο αυτό που σίγουρα αναθεωρήσαμε όλοι είναι ο χρόνος που περνάμε με τους δικούς μας ανθρώπους. Είτε γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να τους δούμε όσο θέλαμε, είτε γιατί είχαμε την ευκαιρία να τους δούμε παραπάνω απ΄όσο θέλαμε. Η ευκολία με την οποία λες "φεύγω πάω μία περιοδεία για δέκα μέρες, ή δουλεύω λίγο παραπάνω", ο χρόνος που σπαταλάς τελικά φαίνεται ότι είναι λίγο πιο σημαντικός γιατί δεν είναι ατελείωτος» τόνισε.«To stand-up είναι το πιο δυνατό είδος κωμωδίας, αυτός είναι ένας λόγος για να πάει κάποιος να δει μία stand-up παράσταση. Αν θέλει να δει εμένα, δεν έχει άλλη επιλογή. Κάνω περιοδεία με το ««Τάιμινγκ» υπογράμμισε προσθέτοντας ότι οι παραστάσεις του είναι observational comedy, κωμωδία με το στοιχείο της παρατήρησης, για πράγματα της καθημερινότητας, συμπεριφορές, συνήθειες - αυτοβιογραφικά στοιχεία, ιδέες, απόψεις και ιστορίες.Κάνοντας κωμωδία μπορεί να συμπεριλαμβάνεις θέσεις, σκέψεις, αλλά στο τέλος αυτό που θυμάται ο θεατής είναι αν γέλασε. Όσο προβληματισμό, όσες σκέψεις κι αν βάλεις, το θέμα είναι να γελάσει το κοινό. Για μένα αυτό είναι πάντα ένα όριο. Μπορεί να έχω κάτι σημαντικό να πω, αν δεν μπορέσω να το κάνω αστείο και δεν το βρίσκει και ο κόσμος αστείο, δεν θα το συμπεριλάβω» ανέφερε σημειώνοντας ότι δεν επιχείρησε να «ανεβάσει» live παραστάσεις μέσω πλατφόρμας στο διαδίκτυο.«Στο stand up παίρνεις έξι με οκτώ γέλια ανά λεπτό, σκεφτείτε σε μία παράσταση 90 λεπτών να μην ακούσεις online ούτε ένα. Αν δεν ακούς γέλιο, αισθάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάποια πράγματα λειτουργούν 100% στον φυσικό τους χώρο, οι παραστάσεις είναι ακριβώς αυτό» είπε stand up κωμικός ο οποίος μετά την περιοδεία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε όλη την Ελλάδα, έχει προγραμματίσει 12 παραστάσεις στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και ετοιμάζει ήδη νέο πρότζεκτ που αναμένεται το 2022.: 5/7 Θεσσαλονίκη - Κινηματοθέατρο ΕΛΛΗΝΙΣ, 10/7 Αίγινα - CINE ΜΑΡΙΝΑ, 14/7 Βέροια - Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ, 15/7 Πτολεμαϊδα - ΠΑΡΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, 19/7 Χανιά - Θέατρο ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΩΝ, 20/7 Ρέθυμνο - Θέατρο ΜΥΘΩΔΙΑ, 21/7 Άγιος Νικόλαος - ΠΛΑΖ ΕΟΤ, 22/7 Ηράκλειο – Τεχνόπολις, 28/7 Σύρος - Θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ, 31/8 Λευκάδα - Κηποθέατρο ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, 3/8 Χίος - Θέατρο ΚΑΣΤΡΟΜΗΝΑ "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ", 27/8 Σαρωνίδα - CINEMAX ΤΡΙΑΝΟΝ.