«42οC»: Ακόμα μια δυνατή σειρά από την COSMOTE TV

Κάτω από τον καυτό ήλιο του ελληνικού καλοκαιριού, μία νεαρή κοπέλα βρίσκεται νεκρή υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην ίδια τοποθεσία που είχε εντοπιστεί η σωρός της μητέρας της, έξι χρόνια πριν. Παράλληλα, η ημέρα του θανάτου της είναι η ημέρα επιστροφής της αδελφής της, Λένας, η οποία αφού βρεθεί αντιμέτωπη με το τραγικό συμβάν προσπαθεί να ανακαλύψει τους υπεύθυνους.



Τα ερωτήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι για όλους βασανιστικά. Πρόκειται για μερικές τραγικές συμπτώσεις ή για ένα σχέδιο αριστοτεχνικά μελετημένων πράξεων;



Κάπως έτσι ανοίγει ο κύκλος 8 επεισοδίων των «42οC», του ερωτικού-ψυχολογικού θρίλερ, που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 14/5 στις 20:00.

Την παραγωγή υπογράφει η COSMOTE TV, η οποία έχοντας κερδίσει το στοίχημα στη δημιουργία original παραγωγών, συστήνει στο τηλεοπτικό κοινό ακόμα μία σειρά μυθοπλασίας υψηλών προδιαγραφών, με εξαιρετικό ελληνικό καστ, δυνατή πλοκή και υψηλή αισθητική.

Δυνατό καστ με καταξιωμένους ηθοποιούς & νέα, ταλαντούχα πρόσωπαΣε μία εποχή που οι καλλιτέχνες βιώνουν μία δύσκολη περίοδο, επαγγελματικά, είναι πολύ ελπιδοφόρο να δημιουργούνται ποιοτικές σειρές με αγαπημένους και ταλαντούχους ηθοποιούς. Οι «42οC» πέτυχαν και σε αυτό την τέλεια ισορροπία. Το καστ απαρτίζεται τόσο από καταξιωμένους ηθοποιούς που έχουν ήδη ξεχωρίσει στο καλλιτεχνικό στερέωμα, όσο και από μια ομάδα νέων και πολλά υποσχόμενων ηθοποιών, που δίνουν πνοή στους έντονους και εύθραυστους χαρακτήρες της σειράς.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους ήδη αγαπημένους μας: Χρήστο Λούλη (Βραβείο Χορν, Βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης), Κατερίνα Λέχου, Έμιλυ Κολιανδρή, Αλέξανδρο Λογοθέτη (Κρατικό Βραβείο Ερμηνείας Α' Ανδρικού Ρόλου - Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης), Theo Alexander (True Blood, Digger) και Μπέτυ Αποστόλου. Το νεανικό καστ πλαισιώνουν οι: Ναταλία Swift, Κώστας Νικούλι (βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Ηθοποιού για την ταινία «Ξενία» του Πάνου Κούτρα), Μιχαήλ Ταμπακάκης (υποψήφιος βραβείου Χορν), Νικολάκης Ζεγκίνογλου («Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς»), Μαριέλλη Μανουδάκη, Σεμίραμις Αμπατζόγλου, Στεφανία Σωτηροπούλου και Μαρία-Θαλασσινή Μποσταντζόγλου.

Δημιουργός της σειράς «42οC» είναι η Ναταλύ Δούκα ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος Γιώργος Παπαβασιλείου (Slave, Der Bergdoktor, The storm tide, Special Unit). Το σενάριο οι Σέργιος Κωνσταντινίδης και Κάλλια Παπαδάκη. Την πρωτότυπη μουσική επένδυση έχει αναλάβει ο Σταύρος Μαρκόνης (Buma Award Winner 2019 για την σειρά «Ik Weet Wie Je Bent»), ενώ την εκτέλεση παραγωγής η εταιρεία Tanweer Productions.

Τηλεοπτικός μαραθώνιος γεμάτος σασπένς

Η νέα σειρά μυθοπλασίας θα κάνει πανελλήνια τηλεοπτική πρεμιέρα, αποκλειστικά στην COSMOTE TV, την Παρασκευή 14 Μαΐου στις 20:00 στο κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD. Τα οκτώ επεισόδια θα παίξουν back to back -για binge watching όλο το Σαββατοκύριακο, ενώ θα είναι διαθέσιμα και μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.