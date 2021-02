Όσκαρ: Δεν κατάφεραν τα ελληνικά «Μήλα» να μπουν στις υποψήφιες ταινίες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η ταινία «» του Χρήστου Νίκου, με πρωταγωνιστή τονδεν κατάφερε, δυστυχώς, να συμπεριληφθεί στην κούρσα για τα φετινά. Ο τίτλος της εξαιρετικής ελληνικής ταινίας, που εντυπωσίασε την σπουδαία Κέιτ Μπλάνσετ αλλά και πολλές ακόμη προσωπικότητες του διεθνούς κινηματογράφου και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, δεν βρίσκεται στηνγια την Καλύτερη Διεθνή Ταινία η οποία ανακοινώθηκε από τηνμαζί με αυτές οκτώ ακόμη κατηγοριών.Από τις λίστες αυτές και μετά από μία ακότμη ψηφοφορία των μελών της Ακαδημίας θα προκύψει η τελική πεντάδας με τις υποψηφιότητες για α Όσκαρ 2021 η απονομή των οποίων έχει προγραμματιστεί για τις 25 Απρίλιου μιας και αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.Στην κατηγορία τηςσυναντάμε το «Another Round» από την Δανία του Τόμας Βίντερμπεργκ, με πρωταγωνιστή τον Μαντς Μίκελσεν, που θριάμβευσε τον Δεκέμβριο στα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Στην ίδια λίστα βρίσκονται η Ανιέσκα Χόλαντ με το «Charlatan» (Τσεχία) το οποίο είναι βασισμένο στην ζωή του Τσέχου θεραπευτή Γιαν Μικόλασεκ, που σε όλη την ζωή του προσπαθούσε να θεραπεύσει ασθένειες με διάφορες ανορθόδοξες μεθόδους, ο Αντρέι Κοντσαλόφσκι με τη μαυρόασπρη δραματική ταινία «Dear Comrades!» (Ρωσία), η οποία πήρε το ειδικό βραβείο των κριτών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το καθηλωτικό «Hope» της Μαρία Σοντάλ, στο οποίο η σκηνοθέτης αφηγείται τη δική της προσωπική ιστορία, παρουσιάζοντας το πορτρέτο μιας σχέσης που κλυδωνίζεται σημαντικά απέναντι σε μια πολύ οδυνηρή πραγματικότητα, ο Φίλιπο Μενεγκέτι με το «Two of Us» (Γαλλία), ένα κοινωνικό μελόδραμα για την αγάπη που επιμένει παρά τα όσα εμπόδια και ο Χάιρο Μπουσταμάντε με το μεταφυσικό θρίλερ «La Llorona» (Γουατεμάλα).Στην κατηγορία των ντοκιμαντέρ συμπεριλαμβάνονται τα «Time», «Collective» «The Mole Agent», «The Painter and the Thief», «Notturno» και «Dick Johnson Is Dead» ενώ στην κατηγορία των ταινιών μικρού μήκους ξεχώρισαν η «Ανθρώπινη Φωνή» του Πέδρο Αλμοδόβαρ με την Τίλντα Σουίντον, ενώ στην κατηγορία των τραγουδιών φαβορί θεωρείται το «Speak Now» από το «One Night in Miami...».Quo Vadis, Aida? (Βοσνία Ερζεγοβίνη)The Mole Agent (Χιλή)Charlatan (Τσεχία)Another Round (Δανία)Two of Us (Γαλλία)La Llorona (Γουατεμάλα)Better Days (Χονγκ Κονγκ)Sun Children (Ιράν)Night of the Kings (Ακτή Ελεφαντοστού)I'm No Longer Here (Μεξικό)Hope (Νορβηγία)Collective (Ρουμανία)Dear Comrades! (Ρωσία)A Sun (Ταϊβάν)The Man Who Sold His Skin (Τυνησία)All In: The Fight for DemocracyBoys StateCollectiveCrip CampDick Johnson Is DeadGundaMLK/FBIThe Mole AgentMy Octopus TeacherNotturnoThe Painter and the Thief76 DaysTimeThe Truffle HuntersWelcome to ChechnyaAbortion Helpline, This Is LisaCall Center BluesColetteA Concerto Is a ConversationDo Not SplitHunger WardHysterical GirlA Love Song for LatashaThe Speed CubersWhat Would Sophia Loren Do?Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley QuinnEmmaThe GloriasHillbilly ElegyJingle Jangle: A Christmas JourneyThe Little ThingsMa Rainey's Black BottomMankOne Night in MiamiPinocchioAmmoniteBlizzard of SoulsDa 5 BloodsThe Invisible ManJingle Jangle: A Christmas JourneyThe Life Ahead (La Vita Davanti a Se)The Little ThingsMankThe Midnight SkyMinariMulanNews of the WorldSoulTenetThe Trial of the Chicago 7«Turntables» από το «All In: The Fight for Democracy»«See What You've Done» από το «Belly of the Beast»«Wuhan Flu» από το « Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan»«Husavik» από το «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga»«Never Break» από το «Giving Voice»«Make It Work» από το «Jingle Jangle: A Christmas Journey»«Fight For You» από το «Judas and the Black Messiah»«Io Sì (Seen)» από το «The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)»«Show Me Your Soul» από το «Mr. Soul! »«Loyal Brave True» από το «Mulan»«Free» από το «The One and Only Ivan»«Speak Now» από το «One Night in Miami...»«Green» από το «Sound of Metal»«Hear My Voice» από το «The Trial of the Chicago 7»ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝBurrowGenius LociIf Anything Happens I Love YouKapaemahuOperaOutThe Snail and the WhaleTo GerardTracesYes-PeopleBittuDa YieFeeling ThroughThe Human VoiceThe Kicksled ChoirThe Letter RoomThe PresenTwo Distant StrangersThe VanWhite EyeBirds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley QuinnBloodshotLove and MonstersMankThe Midnight SkyMulanThe One and Only IvanSoulTenetWelcome to Chechnya