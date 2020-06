«Μαραθώνιος Ταινιών Αθηνών»: Αυτοί είναι οι νικητές του διεθνούς κινηματογραφικού φεστιβάλ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Oλοκληρώθηκε με επιτυχία το- «Athens Marathon International Film Festival», που πραγματοποιήθηκε φέτος διαδικτυακά λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιούργησε η υγιεονομική κρίση του Covid 19.Μία 5μεληςτου φεστιβάλ, αποτελούμενη από τον σκηνοθέτη και παραγωγό Νίκο Γιαννόπουλο, τον σκηνοθέτη Αποστόλη Ηλιόπουλο, τον σεναριογράφο - σκηνοθέτη Αλέξανδρο Μιχαήλ, του διευθυντή φωτογραφίας σκηνοθέτη Γιάννη Ζαφείρη και την σεναριογράφο - παραγωγό Καλλιόπη Βίλλυ Κώτουλα αξιόγησαν τις διαγωνιζόμενες ταινίες κι επέλεξε εκείνες οι οποίες τελικά βραβεύτηκαν.Καλύτερης ταινίας (Best Feature) στο Shibil του Nikola BozadzhievΚαλύτερης ταινίας μικρού μήκους (Best Short Film) στο Patission Avenue του Θανάση Νεοφώτιστου (Thanasis Neofotistos)Καλύτερης Σκηνοθεσίας (Best Director) στον Βασίλη Μαζωμένο (Vasilis Mazomenos) για την ταινία Εξορία (Exile)Καλύτερης Σκηνοθεσίας μικρού μήκους ταινίας (Best Director Short Film) στον Θανάση Νεοφώτιστο (Thanasis Neofotistos) για την ταινία Λεωφόρος Πατησίων (Patission Avenue)Καλύτερης Διεύθυνσης Φωτογραφίας (Best Cinematography) στον Γιώργο Φρέντζο (Giorgos Frentzos) για την ταινία Στο Δωμάτιο (In the Room)Καλύτερου Σεναρίου (Best Screenplay) στον Javier Kühn για την ταινία FloraΚαλύτερου Α’ Αντρικού Ρόλου (Best Actor) στον Patrick Loftus για την ταινία BackwaterΚαλύτερου Β’ Αντρικού Ρόλου (Best supporting Actor) στον Ανδρέα Αραούζο (Andreas Araouzos) για την ταινία Εξομολόγηση (Confession)Καλύτερου Α’ Γυναικείου Ρόλου (Best Actress) στην Romanna Lobach για την ταινία Στο Δωμάτιο (In the Room)Καλύτερου Β’ Γυναικείου Ρόλου (Best supporting Actress) στην Monika Hristova για την ταινία ShibilΚαλύτερης ταινίας Τεκμηρίωσης (Documentary) Τα 4 επίπεδα της ύπαρξης (The 4 levels of existence) της Ηλιάνα Δανέζη (Iliana Danezi)Καλύτερης ταινίας Κινουμένων Σχεδίων (Animation) The Last Cruise της Hristina BelousovaΚαλύτερου Μοντάζ (Best Film Editing) στον Travis Stuart για την ταινία StallsΚαλύτερου Ηχητικού Σχεδιασμού (Best Sound Design) στον Ivan Andreev για την ταινία ShibilΚαλύτερης Ελληνικής ταινίας (Best Greek Film) για την ταινία W του Στέλιου Κουπετώρη (Stelios Koupetoris)Καλύτερου Έλληνα σκηνοθέτη (Best Greek Director) στον Δημήτρη Γιαμλόγλου (Dimitris Giamloglou) για την ταινία Ονειρεύτηκα τα Λευκά Χριστούγεννα (I Dreamed of a White Christmas)Καλύτερου Νέου σκηνοθέτη (Best New Director) στον Nikola Bozadzhiev για την ταινία ShibilΜετά από διαδικτυακή ψηφοφορία, που διενεργήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία διαδικτυακών δημοσκοπήσεων, κατά την διάρκεια του φεστιβάλ, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 11.666 άτομα, αναδείχτηκαν οι παρακάτω νικητές:Καλύτερη ταινία κοινού (People’s Choice Best Film) η ταινία Valu του Vikram Aggarwal που συγκέντρωσε 708 από 1.956 ψήφους.Καλύτερη Ελληνική ταινία κοινού (People’s Choice Best Greek film) η ταινία For Electra's Love του Ιωάννη Μακρόπουλου (Ioannis Makropoulos) που συγκέντρωσε 1.842 από 6.043 ψήφους καιΚαλύτερη ταινία τεκμηρίωσης κοινού (People’s Choice Best Documentary Film) η ταινία A Seed for Change του Αλέξανδρου Οικονομίδη (Alexandros Ikonomidis) που συγκέντρωσε 1.406 από 3.667 ψήφουςΌπως κάθε χρόνό, έτσι και φέτος, η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική οικονομική συνδρομή και εθελοντική εργασία των μελών του μη κερδοσκοπικού Πολιτιστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου «Τhe Basement».