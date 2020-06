Σοκ στην παγκόσμια μουσική σκηνή: Πέθανε ο 28χρονος τραγουδιστής των TST, Yohan

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

O τραγουδιστής της, μέλος του, πέθανε σε ηλικία 28 ετών.Η δισκογραφική εταιρεία των TST, KJ Entertainment επιβεβαίωσε την είδηση ανακοινώνοντας: «Είμαστε λυπημένοι που μεταδίδουμε την πιο δυσάρεστη, θλιβερή είδηση. Στις 16 Ιουνίου, το μέλος των TST, Yohan έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Η οικογένεια του αείμνηστου Yohan βρίσκεται σε βαθύ πένθος. Η αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί».γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Yohan εισήλθε στη σκηνή της κορεατικής ποπ - K-pop το 2013 με το γκρουπ NOM (No Other Man) και το 2017 έγινε μέλος των TST, που έφτασαν στο Top 30 της Νότιας Κορέας με τα EP «Time's Up» και «Wake Up».Είναι ένας ακόμη καλλιτέχνης της K-pop που χάνει τη ζωή του σε νεαρή ηλικία τα τελευταία χρόνια. Το 2015, η, η οποία συμμετείχε σε ριάλιτι σόου ως υποψήφιο μέλος του γυναικείου συγκροτήματος KARA πέθανε μετά από πτώση από τον 10ο όροφο κτιρίου. Ο εξαιρετικά δημοφιλής Kim Jong-hyun, μέλος του συγκροτήματος SHINee, αυτοκτόνησε το 2017, ενώ οι Goo Hara και Sulli, δύο τραγουδίστριες και ηθοποιοί αφαίρεσαν τη ζωή τους με διαφορά έξι εβδομάδων το 2019, έχοντας υποστεί σοβαρή διαδικτυακή κακοποίηση, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.Τον περασμένο Δεκέμβριο πέθανε σε ηλικία 27 ετών ο ηθοποιόςγνωστός για τους ρόλους τους σε σειρές K-drama, όπως The Banker και Miss Independent Ji Eun. Η αιτία του θανάτου του δεν αποκαλύφθηκε.