Αυτές είναι οι κρατικές επιχορηγήσεις για χορό και μουσική

Με επιχορηγήσεις συνολικού ύψουςθα στηρίξει τοσύμφωνα με σημερινή του ανακοίνωση,. Στο παραπάνω ποσό2020-21, καθώς και οι Δράσεις Χορού 2020 και Μουσικές Δράσεις 2020 για τη συμμετοχή στις οποίες έγιναν προσκλήσεις ενδιαφέροντος τον περασμένο Ιανουάριο.Όσον αφορά στην εγχώρια41 ομάδες χορού, τόσο από την Αττική όσο και από την Περιφέρεια, θα ενισχυθούν οικονομικά, μέσω της τακτικής επιχορήγησης με το ποσό των 985.000 €. Πρόκειται για ένα κονδύλι αυξημένο κατά 70% σε σχέση με πέρσι, μία αύξηση που επέβαλαν οι φετινές εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.Παράλληλα, στο πλαίσιο των «Δράσεων Χορού» επιχορηγούνται άλλες 8 ομάδες με ποσό ύψους 91.000 € ΥΠΠΟΑ με αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν χώρο που έχει πληγεί βαθύτατα από την κρίση του κορωνοϊού, αφορούν σε 25 διαφορετικούς φορείς και«Οι επιχορηγήσεις για τις Μουσικές Δράσεις 2020 και Δράσεις Χορού 2020 καθώς και οι τακτικές επιχορηγήσεις κλασικού και σύγχρονου χορού 2020-21, ύψους 1.318.990 €, που ανακοινώνονται σήμερα, προστίθενται στις επιχορηγήσεις ύψους 1.336.116 ευρώ για δράσεις σύγχρονου πολιτισμού που ανακοινώθηκαν στις 2 Ιουνίου. Το σύνολο επιχορηγήσεων, μέχρι σήμερα, για το Σύγχρονο Πολιτισμό ανέρχεται σε 2.655.106 €» υπενθυμίζει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού.Μουσικός Όμιλος Σπάρτης. Οικονομική ενίσχυση ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για τη δράση με τίτλο «ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ, Η σουΐτα των περσικών πολέμων». Αρνητική εισήγηση για παραχώρηση αιγίδας.Πολιτιστικός Σύλλογος Μέρωνα. Οικονομική ενίσχυση ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και αιγίδα για το «10ο Μουσικό Διδασκαλείο 2020 - Μέρωνας 2020 & παράλληλες δράσεις» που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Αμαρίου του Νομού Ρεθύμνου.Κέδρος ΣΥΝ. Οικονομική ενίσχυση ύψους οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ και αιγίδα για τη δράση με τίτλο «13o Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής και Θερινή Μουσική Ακαδημία», που θα πραγματοποιηθεί τέλη Αυγούστου στο Kipriotis Village Resort Hotel, στην Κω.Πνευματικός Πολιτιστικός Σύλλογος “Η Αγία Σκέπη”. Οικονομική ενίσχυση ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την πραγματοποίηση του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορωδιών Αγρινίου 2020. Αρνητική εισήγηση για παραχώρηση αιγίδας.Μούσα Ελληνική. Οικονομική ενίσχυση ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για το “4ο Φεστιβάλ Σύγχρονης Ελληνικής Μουσικής”. Αρνητική εισήγηση για παραχώρηση αιγίδας.Μουσικός Καρπός. Οικονομική ενίσχυση ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για το “4ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών-Μουσικών και Χορωδιακών Συνόλων” Ρεθύμνου. Αρνητική εισήγηση για παραχώρηση αιγίδας.Αντικλείδι του Ροκ. Οικονομική ενίσχυση ύψους δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας για την διοργάνωση του Φεστιβάλ Ροκ Μουσικής “Chania Rock Festival”, που διεξάγεται από το 2002 στην πόλη των Χανίων.Ergon Ensemble - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Οικονομική ενίσχυση ύψους πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων (5.500,00) ευρώ για την λειτουργία του “ergonLab”, ενός εργαστηρίου εκτέλεσης σύγχρονης μουσικής που λαμβάνει χώρα 2 φορές ετησίως στο Ηράκλειο Κρήτης (καλοκαίρι) και την Αθήνα (χειμώνας).Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης- Μαίρη Κωνσταντινίδου. Οικονομική ενίσχυση ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για την ίδρυση και τη σύσταση μιας Διαβαλκανικής χορωδίας («INTERBALKAN CHOIR»), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αρνητική εισήγηση για παραχώρηση αιγίδας.BE ARTIVE Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Οικονομική ενίσχυση ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για τη δράση με τίτλο «MMS| Medıterranean Mınıature Sketches». Αρνητική εισήγηση για παραχώρηση αιγίδας.Λόγου Παίγνιον-Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο Σχολείο Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Οικονομική ενίσχυση ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ονομασία «Side By Side στη σύγχρονη μουσική».Re-Solution – Προώθηση της Καλλιτεχνικής Δημιουργίας. Οικονομική ενίσχυση ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στη διοργάνωση του «Syros Jazz Festival 2020 - Ενίσχυση καινοτομίας και συνεργασιών».Affekt Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Οικονομική ενίσχυση ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αέρας στις Κυκλάδες» που περιλαμβάνει μουσικές παρουσιάσεις σε όλα τα σχολεία της Σαντορίνης, της Θηρασιάς, της Ίου και της Ανάφης. Αρνητική εισήγηση για παραχώρηση αιγίδας.Δήλια Ακαδημία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Οικονομική ενίσχυση ύψους έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500,00) ευρώ για την πραγματοποίηση της διεθνούς θερινής ακαδημίας για νέους συνθέτες με την επωνυμία «Δήλια Ακαδημία Νέας Μουσικής 2020», στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο της Μυκόνου.ΦΑΡΙΣ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας. Οικονομική ενίσχυση ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στην πρόταση με τίτλο «Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής "4ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας"».Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Οικονομική ενίσχυση ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στο 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου.Διεθνής Καλλιτεχνική Ένωση "Η ΜΟΥΣΑ". Οικονομική ενίσχυση ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στη διεξαγωγή του ετήσιου, online, “Διεθνή Διαγωνισμού Κλασσικής Μουσικής "Muse 2020", στη διοργάνωση της συναυλίας των νικητών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στην έκδοση μουσικής συλλογής με τις μουσικές ερμηνείες αυτών.Λέσχη Φίλων της Κλασσικής Μουσικής. Οικονομική ενίσχυση ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (14.990,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στην πρόταση με τίτλο «Ημέρες Μπετόβεν στην Πάτρα».Μουσικό Σύνολο Βάμος / Κρήτη. Οικονομική ενίσχυση ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στην πρόταση με τίτλο «Μέντα και Κανέλα / Μουσικές του Κόσμου», μία σειρά πέντε συναυλιών, αρχικά εκτός Κρήτης, με ελεύθερη είσοδο.Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος. Οικονομική ενίσχυση ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ για τις «Μουσικές Παρασκευές Στο Λαβύρινθο 2020», μια σειρά πέντε μουσικών παραστάσεων με ελεύθερη είσοδο, παρουσία σπουδαίων Ελλήνων & ξένων μουσικών και με συμμετοχή της 10μελούς Ορχήστρας «Μίτος».Νέα Χορωδία - CHORUS “NOVA”. Οικονομική ενίσχυση ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στη δράση με τίτλο «Μουσική: Κοινό Τόπος», μία εκπαιδευτική δράση, απευθυνόμενη σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.Μουσικό Φεστιβάλ Χίου Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Οικονομική ενίσχυση ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στο «Μουσικό Φεστιβάλ Χίου Θερινή Περίοδος 2020». Πρόκειται για ένα σημαντικό φεστιβάλ, που διεξάγεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και αποτελεί πλέον θεσμό.Διεθνής Παρέμβαση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής. Οικονομική ενίσχυση ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στο φεστιβάλ «ΜουσιΚώς». Σύμφωνα με το αίτημα, θα πραγματοποιηθούν συνολικά δέκα (10) συναυλίες, στην Κω, στη Ρόδο, στη Νίσυρο, στη Χάλκη και στη Σύμη.Gre.Ex Music Office Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Οικονομική ενίσχυση ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στη δράση με τίτλο «Συμμετοχή του Gre.Ex Music Office στο Showcase Φεστιβάλ Primavera Pro στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, με συμμετοχή δύο Ελλήνων καλλιτεχνών σε δύο σκηνές του Φεστιβάλ».Εν Χορδαίς και Οργάνοις (Η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή). Οικονομική ενίσχυση ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και παραχώρηση αιγίδας στα καλοκαιρινά εργαστήρια Λαϊκής και Βυζαντινής μουσικής στην Σύρο με θέμα: "Το Ρεμπέτικο και η Βυζαντινή μουσική στη Χώρα του Μάρκου".Το συνολικό ποσό των ανωτέρω επιχορηγήσεων ανέρχεται σε 242.990,00 ευρώ.Η ομάδα Dagipoli Dance CO (Γιώργος Χρηστάκης) επιχορηγείται με το ποσό των 10.000 ευρώ για την παραγωγή ASTAΘΙΑ ΙΙΗ Pilgrim Paradox (Στέλλα Φωτιάδη) επιχορηγείται με το ποσό των 8.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα για την παραγωγή Dancing, rolling, spinning, flying.Η QUASI STELLAR (Αποστολία Παπαδαμάκη) επιχορηγείται με το ποσό των 15.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα για την παραγωγή ANAMNESIS / DELPHI.Η Random Magnet Moment / Θεσσαλονίκη (των Λίας Βασδάρη / Δέσποινας Καπουλίτσα) επιχορηγείται με το ποσό των 6.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα για την παραγωγή Βαβέλ.Η Rootlessroot (Λίντα Καπετανέα) επιχορηγείται με το ποσό των 15.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα για την παραγωγή Stones & Bones.Η Αστική Εταιρεία Δημιουργών και Παραγωγών Καλλιτεχνικών και Εκπαιδευτικών Εκδηλώσεων / Θεσσαλονίκη, ( των Μίνας Ανανιάδου, Δάφνης Κραζούδη κ. α.) επιχορηγείται με το ποσό των 10.000 ευρώ για την παραγωγή MOVING POETRY develop/think/share dance.Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Μιράντα Βατικιώτη) επιχορηγείται με το ποσό των 15.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα για την παραγωγή Further the Movement.Το Συνεργείο Τεχνών (Silvia Macchi) επιχορηγείται με το ποσό των 12.000 ευρώ και παραχωρείται η αιγίδα για την παραγωγή Place on ancient earth.Το συνολικό ποσό των προτεινόμενων επιχορηγήσεων από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού ανέρχεται στο ποσό των 91.000 Ευρώ.SHARED PRODUCTIONS ΑΜΚΕ/ΒΑΣΩ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ/ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ ΝΤΑΛΙΚΑΚΡΙΣΣΗΣ 1125.000€A(r)CT:Art Can Act ΑΜΚΕ/ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΜΙΑ ΑΣΠΙΔΑ ΟΝΕΙΡΑ25.000€SYNTHESIS 748 ΑΜΚΕ/ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ54΄33΄΄:a continuous(im)mobility35.000€ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ/ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥA FEW MOMENTS OF GAZE25.000€CLOUDSDONTHAVESHAPE ΑΜΚΕ/ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΑΘΑΚΗBirds, man & landscape ή Reflections of relations35.000€ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ/ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥCLEAR MIDNIGHT35.000€ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ YELP DANCECO/ΜΑΡΙΕΛΑ ΝΕΣΤΟΡΑDISCREETLEY DISTINCT/ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟ35.000€ΚΟΧΛΙΑΣ ΑΜΚΕ/ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΪΖΗDUST- κοσμική & και κατά κόσμον σκόνη15.000€ΣΕΡΕΝΤΙΠΙΤΙ ΑΜΚΕ/ΑΡΙΑ ΜΠΟΥΜΠΑΚΗHANDLE WITH CARE35.000€Howtomakeyourlifeharder ΑΜΚΕ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣINORGANIC SEQUENCES15.000€ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΕΡΕΟ ΝΕΡΟ ΑΜΚΕ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ) ΣΟΥΛΗKWAIDAN25.000€FINGERsix/athens ΑΜΚΕ /ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗLISTEN35.000€ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΜΕΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΜΚΕ/ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΑΣΙΟΥΛΗLOOM (αργαλειός)15.000€OMADA XOROY DITTO ΑΜΚΕ/ΗΡΩ ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗQUALIA15.000€ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΚΕ/ΠΕΡΣΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥRE-ACTION25.000€ΑΜΚΕ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΜΕ Δ.Τ. TRIPODIUM COLLECTIVE/ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΩΡΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣSELFY I / PORTRAIT OF A NONBODY25.000€ZESTY ΑΜΚΕ/ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥTOO MUCH15.000€ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ ΑΕΡΙΤΕΣ ΑΜΚΕ/ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΑΠΕΡΓΗUrTOPIAS35.000€MIND THE LOOP ΑΜΚΕ /ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗW REST L ING25.000€OBJECT ZERO ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΣΙΡΚΟ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΜΚΕ/ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΟΥΚΗΣ/ MARION RENARDWHALE (ΦΑΛΑΙΝΑ)15.000€ARIS AND MARTHA ΑΜΚΕ/ΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΘΑ ΠΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥYou and Me and All that Matters: Notes on Performing Friendship15.000€Lab for arts ΑΜΚΕ/ΡΑΦΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΣΑΟΥΙΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΟΥΝΗΑΓΟΝΗ ΓΗ15.000€ΣΙΝΚ ΑΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ ΑΜΚΕ/ΟΛΓΑ ΣΠΥΡΑΚΗΑΠΟΛΛΥΜΙ15.000€ΑΜΚΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ Δ.Τ. GRIFFON/ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΡΤΟΛΟΥΒΑΒΕΛ35.000€ΑΠΑΞ ΑΜΚΕ/ΑΓΝΗ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ ΡΩΣΣΕΤΟΥΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΕΙΡΗΝΙΡΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ15.000€ΚΙ ΟΜΩΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΟΡΟΥ/ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ, CAMILO BETANCOR, ΕΡΜΗΣ ΜΑΛΚΟΤΣΗΣΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ35.000€ΕΑΡ 17 ΑΜΚΕ/ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΥΚΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ/ L΄HISTOIRE DU SOLDAT25.000€RICE ΑΜΚΕ/ΒΙΤΟΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΑΛΟΥΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ35.000€ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΟΡΟΥ ΑΜΑΛΓΑΜΑ/ΜΑΡΙΑ ΓΟΡΓΙΑΤΟ ΨΕΜΑ35.000€ΖΗΤΑ ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΑΜΚΕ/ΙΡΙΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ35.000€(10Δ)ΕΝ ΕΞΑΛΛΩ/ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΑΡΟΥIN THE DEATHSTAR/ YOU’ RE ALIVE15.000€ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΑΜΚΕ/ ΚΕΡΚΥΡΑ/ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΝΑΣBRIGHT FUTURE15.000€ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ- ΑΡΕΤΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ Δ.Τ. “ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ”/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΗ ΘΑΛΑΣΣΑ35.000€ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΚΕ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥALMOST PERFECT/ΣΧΕΔΟΝ ΤΕΛΕΙΟ15.000€ARTIUS DANCE THEATRE (ΑΡΤΙΟΥΣ ΝΤΑΝΣ ΘΗΑΤΕΡ) ΑΜΚΕ/ ΡΟΔΟΣ/ΜΥΡΙΑΜ ΠΕΚΜΕΣΤΖΗD.N.A Dance.Nafas.Αιθήρ25.000€ΚΙΝΟΥΜΕ dance company ΑΜΚΕ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΣΤΟΡΟΣΤΕΡΙΟΥDU_taketa15.000€GARAGE 21 ΑΜΚΕ/ ΚΕΡΚΥΡΑ/ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΑΝΤΟΥEVA15.000€ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ VIS MOTRIX ΑΜΚΕ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΡΑΡΔΟΣNOSFERATU25.000€DIE WOLKE ART GROUP ΑΜΚΕ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΔΡΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΚΗTHE TEMPEST25.000€PER_DANCE CHOREOGRAPHIC RESEARCH PLATFORM ΑΜΚΕ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΣΙΑΡΑΒΑWho knows where the time goes_ potential destination#115.000€ALMA LIBRE/ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗJOY15.000€