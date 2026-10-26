Video: Στις φλόγες το «καμάρι» του Ερντογάν και της Τουρκίας

Στάχτη έγινε ένα από τα ηλεκτρικά SUV της εταιρείας που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέδειξε σε σύμβολο της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Το περιστατικό συνέβη στη συνοικία Κιοσκ της περιοχής Μελικγκαζί, στην Καισάρεια. Το Togg T10X βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο φόρτισης όταν ξέσπασε η πυρκαγιά.

Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε καπνό να βγαίνει από το κάτω μέρος του αυτοκινήτου, πριν οι φλόγες εξαπλωθούν. Πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και επιχείρησαν να περιορίσουν τη φωτιά, όμως το SUV καταστράφηκε. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι εικόνες του καμένου οχήματος προκάλεσαν έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα...





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