Είναι μερικά αυτοκίνητα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Μερικά από αυτά έχουν αφήσει το στίγμα τους, όχι για τις εξωφρενικές επιδόσεις ή τον υπερπολυτελή χαρακτήρα τους, αλλά για την ευκολία και την ευελιξία που προσφέρουν στις αστικές μετακινήσεις της καθημερινότητας.





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