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Το υβριδικό 500ράκι είναι εδώ - Το δοκιμάζουμε
Το υβριδικό 500ράκι είναι εδώ - Το δοκιμάζουμε
Υβριδική «καρδιά» στο ηλεκτρικό αμάξωμα. Το Fiat 500 Hybrid έρχεται να αποτελέσει ένα σύμμαχο για την πόλη και όχι μόνο, παραμένει στιλάτο και δείχνει να είναι πιο ώριμο από ποτέ.
Υβριδική «καρδιά» στο ηλεκτρικό αμάξωμα. Το Fiat 500 Hybrid έρχεται να αποτελέσει ένα σύμμαχο για την πόλη και όχι μόνο, παραμένει στιλάτο και δείχνει να είναι πιο ώριμο από ποτέ.
Είναι μερικά αυτοκίνητα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Μερικά από αυτά έχουν αφήσει το στίγμα τους, όχι για τις εξωφρενικές επιδόσεις ή τον υπερπολυτελή χαρακτήρα τους, αλλά για την ευκολία και την ευελιξία που προσφέρουν στις αστικές μετακινήσεις της καθημερινότητας.
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