Ακριβή η βενζίνη αλλά εχει και το φθηνό υγραέριο - Δοκιμάζουμε το νέο Ducia Duster

Η 3η γενιά του Duster παρουσιάστηκε το 2024 και αμέσως έκανε αισθητή την παρουσία της, συνδυάζοντας το value for money που πρεσβεύει η Dacia με ένα σαφώς καλύτερο αυτοκίνητο σε σχέση με τον προκάτοχό του.

Η μάρκα αξιοποιεί άριστα ό,τι χρήσιμη τεχνολογία έχει ο Όμιλος Renault, αλλά πάντα διατηρώντας το κόστος σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να απευθύνεται στο μέσο καταναλωτή.

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