Γνώρισε το ZeniΘ ΠΑΡΕΑ, το νέο πρόγραμμα συστάσεων της ZeniΘ που επιβραβεύει υφιστάμενους και νέους πελάτες με δωροεπιταγές έως και 1.000€ τον χρόνο.
Ακριβή η βενζίνη αλλά εχει και το φθηνό υγραέριο - Δοκιμάζουμε το νέο Ducia Duster
Ακριβή η βενζίνη αλλά εχει και το φθηνό υγραέριο - Δοκιμάζουμε το νέο Ducia Duster
Καμιά φορά, η ανανέωση ενός μοντέλου μπορεί να είναι τόσο ανεπαίσθητη, όσο και ουσιαστική. Όπως στην περίπτωση του Duster που πλέον εφοδιάζεται με ισχυρότερο κινητήρα διπλού καυσίμου.
UPD:
Η 3η γενιά του Duster παρουσιάστηκε το 2024 και αμέσως έκανε αισθητή την παρουσία της, συνδυάζοντας το value for money που πρεσβεύει η Dacia με ένα σαφώς καλύτερο αυτοκίνητο σε σχέση με τον προκάτοχό του.
Η μάρκα αξιοποιεί άριστα ό,τι χρήσιμη τεχνολογία έχει ο Όμιλος Renault, αλλά πάντα διατηρώντας το κόστος σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να απευθύνεται στο μέσο καταναλωτή.
UPD:
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