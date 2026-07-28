Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Οδηγούμε την ηλεκτρική Mercedes-Benz C-Class στη Φινλανδία (+video, τιμή)
Οδηγούμε την ηλεκτρική Mercedes-Benz C-Class στη Φινλανδία (+video, τιμή)
H αμιγώς ηλεκτρική C-Class έρχεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική της Mercedes-Benz να πρωτοστατεί σε κάθε πτυχή της σύγχρονης Αυτοκίνησης.
H αμιγώς ηλεκτρική C-Class έρχεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική της Mercedes-Benz να πρωτοστατεί σε κάθε πτυχή της σύγχρονης Αυτοκίνησης.
Τριάντα τρία χρόνια εμπορικής παρουσίας μετρά ήδη η C-Class, από το 1993 που η Mercedes-Benz παρουσίασε την πρώτη γενιά της με αυτή την ονομασία. Ωστόσο, οι βάσεις γι’ αυτή τέθηκαν ήδη από το 1982, με την 190 (κωδικός «W201»).
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