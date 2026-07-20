Δοκιμάζουμε το οικονομικό BYD Atto 3 με τους 449 ίππους!

Η BYD έχει πάψει να είναι άγνωστη ποσότητα στην Ελλάδα. Μέσα σε 2 χρόνια και κάτι έχει καταφέρει να εδραιωθεί στη χώρα μας, και μάλιστα έχει σπάσει το φράγμα των 5.000 πωλήσεων. Το Atto 3 είναι το αυτοκίνητο με το οποίο μας συστήθηκε η κινεζική εταιρεία, πίσω στο 2024, και πλέον έχει ανανεωθεί.





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