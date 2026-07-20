Από τους ασπροπίνακες, στα μαθητικά lockers και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αιθουσών διδασκαλίας: Tο πρόσωπο της εκπαίδευσης αλλάζει και μία ελληνική εταιρεία πρωτοπορεί.
Δοκιμάζουμε το οικονομικό BYD Atto 3 με τους 449 ίππους!
Δοκιμάζουμε το οικονομικό BYD Atto 3 με τους 449 ίππους!
Το BYD Atto 3 Evo δεν αποτελεί ένα απλό «facelift» του ηλεκτρικού SUV. Είναι βελτιωμένο σε καίρια σημεία, και τώρα προσφέρεται σε τετρακίνητη έκδοση με 449 άλογα, που συνδυάζει ένα πολιτισμένο προφίλ με ποιοτικό εσωτερικό και (πολύ) γρήγορη επιτάχυνση.
Το BYD Atto 3 Evo δεν αποτελεί ένα απλό «facelift» του ηλεκτρικού SUV. Είναι βελτιωμένο σε καίρια σημεία, και τώρα προσφέρεται σε τετρακίνητη έκδοση με 449 άλογα, που συνδυάζει ένα πολιτισμένο προφίλ με ποιοτικό εσωτερικό και (πολύ) γρήγορη επιτάχυνση.
Η BYD έχει πάψει να είναι άγνωστη ποσότητα στην Ελλάδα. Μέσα σε 2 χρόνια και κάτι έχει καταφέρει να εδραιωθεί στη χώρα μας, και μάλιστα έχει σπάσει το φράγμα των 5.000 πωλήσεων. Το Atto 3 είναι το αυτοκίνητο με το οποίο μας συστήθηκε η κινεζική εταιρεία, πίσω στο 2024, και πλέον έχει ανανεωθεί.
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