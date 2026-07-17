Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.
Δοκιμάζουμε το νέο Hyundai Kona Hybrid (τιμές)
Δοκιμάζουμε το νέο Hyundai Kona Hybrid (τιμές)
Το φουλ υβριδικό Kona δέχεται ένα boost 9 ίππων, βελτιώνει τις επιδόσεις του στο δρόμο και παραμένει μία από τις προτάσεις που θα κάνεις σε αγαπημένο σου πρόσωπο, το οποίο θέλει πολυχρηστικό αυτοκίνητο με λιγότερα από 30 χιλιάρικα.
Το φουλ υβριδικό Kona δέχεται ένα boost 9 ίππων, βελτιώνει τις επιδόσεις του στο δρόμο και παραμένει μία από τις προτάσεις που θα κάνεις σε αγαπημένο σου πρόσωπο, το οποίο θέλει πολυχρηστικό αυτοκίνητο με λιγότερα από 30 χιλιάρικα.
Κάποτε ήταν δύσκολο να μιλήσεις για «ολοκληρωμένο αυτοκίνητο». Οι κατηγορίες διαφοροποιούνταν σημαντικά μεταξύ τους και κάθε μοντέλο είχε τον δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα, άρα δεν μπορούσε να καλύπτει κάθε ανάγκη.
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