Δοκιμάζουμε το πιο... καυτό Subaru που ήρθε Ελλάδα!

Το καινούργιο αμιγώς ηλεκτροκίνητο Uncharted είναι ένα από τα τρία μοντέλα αυτής της τεχνολογίας κίνησης που δημιούργησε και παρουσίασε η Subaru σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα και με εμφατικό τρόπο.

Προηγήθηκε το Solterra -το οποίο αντιμετώπισε τη μήνη των φίλων και των παραδοσιακών πελατών της εταιρείας- και ακολούθησαν το E-Outback και τώρα το Uncharted.





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