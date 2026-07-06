Δοκιμάζουμε το πιο... καυτό Subaru που ήρθε Ελλάδα!
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Δοκιμάζουμε το πιο... καυτό Subaru που ήρθε Ελλάδα!

Με το νέο ηλεκτροκίνητο Uncharted, στη Subaru δεν μπαίνουν σε «αχαρτογράφητα νερά». Αντιθέτως, σκοπεύουν να χαρτογραφήσουν νέες περιοχές της αγοράς αυτοκινήτου και το κάνουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.

Δοκιμάζουμε το πιο... καυτό Subaru που ήρθε Ελλάδα!
UPD:

Το καινούργιο αμιγώς ηλεκτροκίνητο Uncharted είναι ένα από τα τρία μοντέλα αυτής της τεχνολογίας κίνησης που δημιούργησε και παρουσίασε η Subaru σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα και με εμφατικό τρόπο.

Προηγήθηκε το Solterra -το οποίο αντιμετώπισε τη μήνη των φίλων και των παραδοσιακών πελατών της εταιρείας- και ακολούθησαν το E-Outback και τώρα το Uncharted.


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UPD:

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