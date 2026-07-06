Mε περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό, η εταιρεία αποτυπώνει στην πράξη τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής εξωστρέφειας
Δοκιμάζουμε το πιο... καυτό Subaru που ήρθε Ελλάδα!
Δοκιμάζουμε το πιο... καυτό Subaru που ήρθε Ελλάδα!
Με το νέο ηλεκτροκίνητο Uncharted, στη Subaru δεν μπαίνουν σε «αχαρτογράφητα νερά». Αντιθέτως, σκοπεύουν να χαρτογραφήσουν νέες περιοχές της αγοράς αυτοκινήτου και το κάνουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.
Με το νέο ηλεκτροκίνητο Uncharted, στη Subaru δεν μπαίνουν σε «αχαρτογράφητα νερά». Αντιθέτως, σκοπεύουν να χαρτογραφήσουν νέες περιοχές της αγοράς αυτοκινήτου και το κάνουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.
UPD:
Το καινούργιο αμιγώς ηλεκτροκίνητο Uncharted είναι ένα από τα τρία μοντέλα αυτής της τεχνολογίας κίνησης που δημιούργησε και παρουσίασε η Subaru σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα και με εμφατικό τρόπο.
Προηγήθηκε το Solterra -το οποίο αντιμετώπισε τη μήνη των φίλων και των παραδοσιακών πελατών της εταιρείας- και ακολούθησαν το E-Outback και τώρα το Uncharted.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα