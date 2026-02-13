Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Καινούργιο αυτοκίνητο με 19.690 € - Το δοκιμάζουμε
To Seat Ibiza συνεχίζει την αργή αλλά σταθερή ωρίμανσή του σε ένα από τα πιο ελκυστικά αποστάγματα της κατηγορίας του. Και σε εξαιρετική τιμή.
Σε μια παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία που έχει μπει στον ατομικό επιταχυντή των εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα, η SEAT επιλέγει να παραμένει ψύχραιμη και προσγειωμένη στις πραγματικές ανάγκες του μέσου ευρωπαίου καταναλωτή.
Έχοντας δώσει «γήπεδο» στο φιλόδοξο τέκνο της, την CUPRA, σε ότι έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά τεκταινόμενα και τα φαντεζί σχέδια, η μαμά εταιρεία παρακολουθεί χωρίς να παρασύρεται σε συγκυριακές μόδες και σε επιλογές που ίσως δεν έχουν ακόμα ωριμάσει (βλέπουμε τι γίνεται με όσους βιάστηκαν με τα ηλεκτρικά και τα μαζεύουν άρον-άρον πίσω…).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της σοφής προσέγγισης είναι το αυτοκίνητο της δοκιμής μας, το Ibiza. Ένα όνομα που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ίδια την ύπαρξη της SEAT όπως την γνωρίζουμε σήμερα, και με ιδιαίτερη σχέση -μεταξύ άλλων- και με το ελληνικό αγοραστικό κοινό...
