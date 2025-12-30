Δοκιμαζουμε το νέο Citroen C3 Van - Πόσο κοστίζει;
TEST

Δοκιμαζουμε το νέο Citroen C3 Van - Πόσο κοστίζει;

Με την εργοστασιακή διαμόρφωση Van στο νέο C3, η Citroen έρχεται να προσφέρει ξανά μία πρακτική και πολύ προσιτή λύση. Αυτή τη φορά για τους επαγγελματίες που θέλουν να διευκολύνουν τη δουλειά και την καθημερινότητά τους.

Δοκιμαζουμε το νέο Citroen C3 Van - Πόσο κοστίζει;

Το 2025, η Citroen αποφάσισε να αξιοποιήσει τη νέα γενιά του C3 για να προσφέρει και πάλι μία εργοστασιακή διαμόρφωση βαν, η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες τύπου κούριερ, ηλεκτρολόγους-υδραυλικούς, διανομείς τροφίμων κ.ο.κ. οι οποίοι θέλουν τις διαστάσεις ενός supermini (crossover πια) και την πρακτικότητα ενός βαν.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ






Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης