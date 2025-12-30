Δοκιμαζουμε το νέο Citroen C3 Van - Πόσο κοστίζει;

Με την εργοστασιακή διαμόρφωση Van στο νέο C3, η Citroen έρχεται να προσφέρει ξανά μία πρακτική και πολύ προσιτή λύση. Αυτή τη φορά για τους επαγγελματίες που θέλουν να διευκολύνουν τη δουλειά και την καθημερινότητά τους.