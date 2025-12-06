Δοκιμάζουμε το υβριδικό Mazda2 - Πόσο κοστίζει;

Είναι γνωστό ότι στη Mazda θέλουν να ακολουθούν έναν δικό τους τεχνολογικό δρόμο σε ό,τι αφορά στην κατασκευή κινητήρων και στον τρόπο που τους εξελίσσουν για να είναι πιο αποδοτικοί σε κατανάλωση, άρα και σε ό,τι αφορά στην εκπομπή ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα.

Η τεχνολογία που προσδιορίζεται με τον όρο Skyactiv είναι αυτή στην οποία έχουν επενδύσει, εφαρμόζουν για περίπου μια δεκαετία και -κατά καιρούς- έχουν βραβευθεί για τη αποτελεσματικότητά της. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ









