Δοκιμάζουμε το υβριδικό Mazda2 - Πόσο κοστίζει;
Η δεδομένη επιθυμία των ανθρώπων της Mazda να επεκτείνουν τις τεχνολογικές λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος είχε ως αποτέλεσμα το Mazda2 Hybrid. Φυσικά, αυτό έπρεπε να προσαρμοστεί στα αισθητικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της εταιρείας.
Είναι γνωστό ότι στη Mazda θέλουν να ακολουθούν έναν δικό τους τεχνολογικό δρόμο σε ό,τι αφορά στην κατασκευή κινητήρων και στον τρόπο που τους εξελίσσουν για να είναι πιο αποδοτικοί σε κατανάλωση, άρα και σε ό,τι αφορά στην εκπομπή ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα.
Η τεχνολογία που προσδιορίζεται με τον όρο Skyactiv είναι αυτή στην οποία έχουν επενδύσει, εφαρμόζουν για περίπου μια δεκαετία και -κατά καιρούς- έχουν βραβευθεί για τη αποτελεσματικότητά της.
