Δοκιμάζουμε το υβριδικό Mazda2 - Πόσο κοστίζει;
TEST

Δοκιμάζουμε το υβριδικό Mazda2 - Πόσο κοστίζει;

Η δεδομένη επιθυμία των ανθρώπων της Mazda να επεκτείνουν τις τεχνολογικές λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος είχε ως αποτέλεσμα το Mazda2 Hybrid. Φυσικά, αυτό έπρεπε να προσαρμοστεί στα αισθητικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της εταιρείας.

Δοκιμάζουμε το υβριδικό Mazda2 - Πόσο κοστίζει;

Είναι γνωστό ότι στη Mazda θέλουν να ακολουθούν έναν δικό τους τεχνολογικό δρόμο σε ό,τι αφορά στην κατασκευή κινητήρων και στον τρόπο που τους εξελίσσουν για να είναι πιο αποδοτικοί σε κατανάλωση, άρα και σε ό,τι αφορά στην εκπομπή ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα.

Η τεχνολογία που προσδιορίζεται με τον όρο Skyactiv είναι αυτή στην οποία έχουν επενδύσει, εφαρμόζουν για περίπου μια δεκαετία και -κατά καιρούς- έχουν βραβευθεί για τη αποτελεσματικότητά της.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης