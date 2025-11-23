Συγκριτική δοκιμή: Citroen C3 vs Suzuki Swift - Ποιο καρδίζει;

Η ιστορία «μικρό αυτοκίνητο» έχει τεράστια διαδρομή πίσω της, κυρίως σε χώρες όπως η δική μας, όπου ακόμη και σήμερα τα supermini πηγαίνουν στον Ελληνα και εξακολουθούν να διεκδικούν τη μερίδα του λέοντος στις ταξινομήσεις.

Πολλοί κατασκευαστές θέτουν στον ορίζοντα το χρονικό τέλος τους από την παραγωγή, σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσουν πόρους με σκοπό την εξέλιξη ηλεκτρικών οχημάτων. Ευτυχώς στην περίπτωσή μας, οι Citroën και Suzuki επιμένουν στους «μπόμπιρες» (καλά, τρόπος του λέγειν), που κάνουν καθημερινά ευκολότερη τη ζωή μας.

Η έλευση του νέου C3 ενδεχομένως να φέρει τα πάνω κάτω στην κατηγορία. Είναι το πρώτο supermini που μετασχηματίζεται σε SUV, με συμπαγείς όμως εξωτερικές διαστάσεις, αφήνοντας με αυτό τον τρόπο χώρο δράσης στο νέο, μεγαλύτερο, C3 Aircross.







