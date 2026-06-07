Χωρίς... φρένα ο Ηλιόπουλος

Η Ανάβαση Πορταριάς αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς και θεαματικούς αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων — και η φετινή διοργάνωση είναι ιδιαίτερα φορτισμένη. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Λέσχη Αυτοκινήτου Βόλου διοργανώνει τον αγώνα τον Ιούνιο, ενώ παράλληλα γιορτάζει τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της. Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Κώστα Παπαχρήστου, ο οποίος έδωσε τον τελευταίο του αγώνα εδώ, στην Πορταριά, το 2025. Συνολικά 90 οδηγοί έχουν δηλώσει συμμετοχή για να δώσουν τη δική τους μάχη με το χρονόμετρο.

Πρώτος στο πρώτο σκέλος

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ και επικεφαλής της Seajets δεν χρειάστηκε πολύ για να θυμίσει γιατί τον φωνάζουν «Super Mario». Στο πρώτο σκέλος των χρονομετρημένων δοκιμών του Σαββάτου, ο Μάριος Ηλιόπουλος με το Ford Fiesta Formula Saloon σημείωσε τον απόλυτο χρόνο της ημέρας, δείχνοντας για μια ακόμη φορά ότι ο συνδυασμός ταλέντου και εμπειρίας στη συγκεκριμένη διαδρομή είναι ανυπέρβλητος.