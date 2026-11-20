• Γεια σας! Μια σχετική ησυχία επικρατεί αυτές τις ημέρες στην αγορά μας. Ισως… επιφανειακή, θα έλεγα, γιατί όσο πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς τόσο περισσότερη σημασία αποκτά κάθε εκκρεμότητα. Και εκείνες με το υπουργείο Μεταφορών μάς έχουν απασχολήσει περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε.

• Αυτή τη φορά, όμως, είμαι αισιόδοξος ότι θα λυθούν συντομότατα. Και για να σας το λέω, κάτι ξέρω… Κρατήστε το, λοιπόν, γιατί περιμένω σύντομα να έχουμε ουσιαστικές εξελίξεις.

• Η εκτίμησή μου συνδέεται και με την αντίληψη που έχω διακρίνει στη συγκεκριμένη κυβέρνηση για τη λειτουργία της αγοράς. Είναι κάτι που έχω συζητήσει και προσωπικά με τον πρωθυπουργό. Πιστεύω ότι υπάρχει η βούληση να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και περιμένω αυτή η βούληση να αποτυπωθεί στις αποφάσεις που χρειάζονται τώρα.

• Δεν θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα αφήσει την αγορά αυτοκινήτου να ταλαιπωρείται από αυτές τις εκκρεμότητες την ώρα που οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ολοκληρώσουν τη δουλειά μιας ολόκληρης χρονιάς. Το τελευταίο διάστημα του έτους έχει τις δικές του απαιτήσεις. Κάθε ημέρα μετράει και μια λύση έχει τη μεγαλύτερη αξία όταν έρχεται εγκαίρως.

• Ας αποτιμήσουμε, όμως, και όσα έχουμε πετύχει μέχρι εδώ. Το 2026 εξελίσσεται σε μια σχετικά καλή χρονιά για την αγορά μας. Το «σχετικά» έχει τη σημασία του: υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις να βρεθούμε σε πολύ δυσκολότερη θέση, με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τις οικονομικές πιέσεις και τον πληθωρισμό να επιβαρύνουν τις αποφάσεις των καταναλωτών.

• Όποιος βλέπει μόνο το θετικό πρόσημο στις πωλήσεις κινδυνεύει να υποτιμήσει την προσπάθεια που χρειάστηκε για να προκύψει. Πίσω του υπάρχουν επενδύσεις, εμπορικές αποφάσεις, καθημερινή δουλειά και άνθρωποι που χρειάστηκε να προσαρμοστούν ξανά και ξανά. Η άνοδος δεν ήρθε επειδή ξαφνικά έγιναν όλα εύκολα.

• Μέσα σε αυτή τη χρονιά είχαμε και μια απολύτως επιτυχημένη Έκθεση Αυτοκινήτου. Μια διοργάνωση που έδωσε στην αγορά την ευκαιρία να παρουσιάσει τη δουλειά της και στον κόσμο έναν ουσιαστικό λόγο να ενδιαφερθεί. Η επιτυχία της έχει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν θυμηθούμε πόσοι αντιμετώπιζαν το 2026 ως μια κομβική και ιδιαίτερα δύσκολη δοκιμασία.

• Και μέχρι εδώ, την έχουμε περάσει με θετικό αποτέλεσμα. Αυτό δικαιολογεί ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση. Η χρονιά, βέβαια, συνεχίζεται, οι υποχρεώσεις επίσης, και κανείς δεν έχει λόγο να χαλαρώσει πριν ολοκληρωθεί η προσπάθεια.

• Γι’ αυτό επιμένω ότι οι εκκρεμότητες με το Μεταφορών πρέπει να κλείσουν άμεσα — και πιστεύω ότι θα κλείσουν. Θα ήταν παράδοξο να αντέξουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας και να χάσουμε στο τέλος από όσα μπορούν να λυθούν μέσα σε ένα υπουργείο.

• Πάμε τώρα στις αλλαγές στο «πάνω ράφι» της Nissan στην Ελλάδα, για τις οποίες σας είχα γράψει με επιφύλαξη την περασμένη εβδομάδα. Οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται: ο Θωμάς Σταματόπουλος μετακινείται από τη νέα χρονιά στο στρατηγείο του Χαλανδρίου, κοντά στον Ρέτζιο, όπως μαθαίνω. Η διαδρομή προς τη λεωφόρο Κηφισίας, που σας είχα πει, αποκτά πλέον και προορισμό…

• Στου Θεοχαράκη, πάντως, το ενδιαφέρον για τη διαδοχή του είναι ήδη έντονο. Μαθαίνω ότι μετά τη δημοσίευση της «Πίσω Κίνησης» έχουν φτάσει πολλά βιογραφικά από στελέχη που διεκδικούν τη θέση του Θωμά. Η στήλη, βλέπετε, διαβάζεται και με… επαγγελματικό ενδιαφέρον.

• Και πολύ καλά κάνουν. Μας αρέσει να βλέπωουμς στελέχη που διεκδικούν, εξετάζουν νέες προοπτικές και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν ευθύνες. Αυτή η κινητικότητα δίνει παλμό στην αγορά. Δείχνει ότι υπάρχουν στελέχη που πιστεύουν στις δυνατότητές της και θέλουν να συμμετέχουν πιο ενεργά σε όσα διαμορφώνονται.

• Για τη συγκεκριμένη θέση, μάλιστα, η συγκυρία έχει πρόσθετο ενδιαφέρον. Η Nissan αναδιοργανώνει τη διοίκησή της, επιδιώκοντας αποφάσεις πιο κοντά στις ανάγκες των επιμέρους αγορών, ενώ ανανεώνει την ευρωπαϊκή της γκάμα με μοντέλα σχεδιασμένα για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Αυτή η μεγαλύτερη προσήλωση στην Ευρώπη είναι που αξίζει να κρατήσουμε.

• Η κατεύθυνση αυτή έχει χαροποιήσει ιδιαίτερα την ελληνική εισαγωγική — και εύλογα. Η δουλειά αποκτά διαφορετικές προοπτικές όταν ο κατασκευαστής δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην αγορά στην οποία καλείσαι να πετύχεις. Και προσωπικά περιμένω πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από τα επόμενα μοντέλα της Nissan.

• Αυτό αξίζει να το συνυπολογίσουν όσοι στέλνουν το βιογραφικό τους. Η θέση προσφέρει την ευκαιρία να αξιοποιήσεις μια περίοδο ανανέωσης, με όλη τη δουλειά που αυτό συνεπάγεται: σωστή προετοιμασία, στενή συνεργασία με το δίκτυο και εμπορικές κινήσεις που θα φέρουν αποτέλεσμα.

• Όσοι, λοιπόν, ετοιμάζετε βιογραφικό για τον Θεοχαράκη, ετοιμάστε και τις ιδέες σας. Η προϋπηρεσία θα ανοίξει τη συζήτηση. Το ενδιαφέρον θα είναι στο τι προτείνετε για τη συνέχεια.

• Πάμε, Volvo, όπου οι διαπραγματεύσεις για την εκπροσώπησή της στην Ελλάδα κορυφώνονται και, όπως μαθαίνω, σύντομα θα έχουμε νέα. Δύο όμιλοι έχουν μπει πολύ δυνατά στη διεκδίκηση. Εγώ, πάντως, συνεχίζω να ποντάρω προς Νέα Κηφισιά…

• Εντάξει, δεν διεκδικώ και βραβείο τολμηρότερης πρόβλεψης. Εκεί συγκεντρώνεται ήδη το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων Volvo στην Ελλάδα. Υπάρχει, επομένως, μια ισχυρή αφετηρία. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έχει κλείσει.

• Όπως μου έλεγε ένας από τους διεκδικητές (και δε θα πω ποιος γιατί δεν είναι σωστό σε αυτή τη φάση (don;t call me pls), το να βάλεις τη Volvo στη φαρέτρα σου δεν είναι ούτε τόσο απλό ούτε τόσο εύκολο. Η δυνατότητα να την αναλάβεις υπάρχει. Ο δύσκολος λογαριασμός αρχίζει με όσα θα χρειαστεί να κάνεις αφού την αναλάβεις.

• Η επιφύλαξή του αφορά το πόσο ξεκάθαρη και πειστική θεωρεί την ευρωπαϊκή προοπτική της μάρκας. Η Volvo έχει παρουσιάσει στρατηγική και πρόγραμμα νέων μοντέλων, όμως το ζητούμενο για εκείνον είναι πότε αυτή η κατεύθυνση θα μεταφραστεί σε ουσιαστική εμπορική απόδοση.

• Στη δική του εκτίμηση, μάλιστα, όποιος αναλάβει μπορεί να χρειαστεί να χρηματοδοτεί την ελληνική δραστηριότητα για μια τριετία, καλύπτοντας ζημιές. Να βάζει χρήματα, δηλαδή. Να μπαίνει μέσα. Και αυτό, όσο ισχυρός κι αν είναι ένας όμιλος, δεν είναι το καλύτερο σενάριο.

• Παρ’ όλα αυτά, η Volvo είναι Volvo. Και κανείς δεν την υποτιμά. Το όνομα, η ταυτότητα και η σχέση που έχει χτίσει με το κοινό της έχουν τη δική τους αξία. Γι’ αυτό και το ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό, παρά τους δύσκολους υπολογισμούς.

• Εκεί που θα επιμείνω στην κριτική μου είναι η απουσία της από την AUTO ATHINA. Θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος το ότι τελικά δεν βρέθηκε στην έκθεση. Κατά τη δική μου εκτίμηση, αυτή η απουσία ήδη της στοιχίζει και θα συνεχίσει να της στοιχίζει.

• Γιατί έχασε μια σημαντική ευκαιρία να βρεθεί μπροστά στον κόσμο, να παρουσιάσει τα αυτοκίνητά της και να διεκδικήσει το ενδιαφέρον του υποψήφιου αγοραστή. Το ισχυρό όνομα είναι πλεονέκτημα. Χρειάζεται, όμως, και παρουσία εκεί όπου ο πελάτης βλέπει, συγκρίνει και αποφασίζει.

• Η Volvo παραμένει ένα διαμάντι της αυτοκινητοβιομηχανίας. Και όλοι θέλουν τέτοια διαμάντια πάνω στο επιχειρηματικό τους… κορμί, όσο κι αν κοστίζουν. Γιατί τέτοια διαμάντια, σήμερα, είναι και επένδυση.

•Έλαβα προσωπική επιστολή από τη Xiaomi Ελλάδας, με διευκρινίσεις για κάτι που είχαμε σχολιάσει εδώ: τη χρήση εικόνων των αυτοκινήτων της σε αναρτήσεις και ψηφιακές καμπάνιες για κινητά και ηλεκτρικές συσκευές. Το ερώτημά μας ήταν συγκεκριμένο: πώς συνδέεται αυτή η προβολή με την εκπροσώπηση των αυτοκινήτων στην Ελλάδα;

• Μου εξήγησαν, με πολλή ευγένεια, ότι η χρήση των εικόνων γίνεται με την άδεια της Xiaomi. Η συγκεκριμένη επικοινωνιακή τακτική, επομένως, έχει την έγκριση της εταιρείας. Απολύτως σεβαστό και το καταγράφω καθαρά. Άλλωστε, μιλάμε για μια σοβαρή εταιρεία – δεν θα περίμενα να χρησιμοποιείται τέτοιο υλικό αυθαίρετα.

• Η επιστολή – διευκρίνιση, όμως, αφορά ξεκάθαρα την άδεια χρήσης των εικόνων. Συμφωνία για την εκπροσώπηση των αυτοκινήτων δεν προκύπτει από αυτήν. Και εδώ βρίσκεται η ουσία και ουσιαστικά η επιβεβα’ιωση όσων είχαμε γράψει: το ότι ένα Xiaomi εμφανίζεται σε μια ελληνική διαφημιστική καμπάνια δεν σημαίνει ότι έχει υπογραφεί και το συμβόλαιο για να πωλείται από τον ίδιο συνεργάτη στην Ελλάδα.

• Βεβαίως, η Info Quest Technologies έχει μια πολυετή σχέση με τη Xiaomi, εκπροσωπώντας τα προϊόντα τεχνολογίας της σε Ελλάδα και Κύπρο από το 2016. Αυτή η διαδρομή έχει τη σημασία της και ασφαλώς δεν μπορεί να αγνοηθεί σε οποιαδήποτε συζήτηση για το επόμενο βήμα.

• Θεωρώ ότι η υπάρχουσα συνεργασία τής δίνει ένα ουσιαστικό προβάδισμα. Είναι ήδη με το ένα πόδι στο εργοστάσιο, για να το πούμε απλά. Γνωρίζει τους ανθρώπους, έχει χτίσει σχέσεις και έχει δουλέψει τη μάρκα στην ελληνική αγορά. Το προβάδισμα, πάντως, μένει να μετατραπεί σε συμφωνία.

• Γιατί στο αυτοκίνητο θα μετρήσουν και άλλες παράμετροι: η επένδυση, το δίκτυο, η τεχνική υποστήριξη, η δυνατότητα να αναπτυχθεί σωστά η δραστηριότητα. Η Xiaomi θα αξιολογήσει τι χρειάζεται για τα αυτοκίνητά της και ποιος μπορεί να το προσφέρει. Η συνεργασία στα ηλεκτρονικά είναι ένα ισχυρό χαρτί, αλλά η συγκεκριμένη διαπραγμάτευση έχει το δικό της αντικείμενο.

• Και για να καταλάβετε πόσο ενδιαφέρον υπάρχει, μαθαίνω ότι τουλάχιστον πέντε ελληνικές εισαγωγικές εταιρείες έχουν ήδη κάνει επαφή. Πέντε. και don’t call me pls

• Πάμε στη Συγγρού, όπου μαθαίνω ότι ο Γιώργος ο Σπανός έχει βγει παγανιά για να ενισχύσει το δίκτυό του. Και στις επαφές του περιλαμβάνονται έμποροι που έχουν ήδη παρουσία στην αγορά και συνεργασίες με άλλες μάρκες. Άνθρωποι με εγκαταστάσεις, εμπειρία και πελατεία.

• Αυτού του είδους οι προσεγγίσεις, βέβαια, δεν… ενθουσιάζουν τις άλλες εισαγωγικές που βλέπουν συνεργάτες τους να δέχονται προτάσεις από αλλού. Λογικό. Κανείς δεν υποδέχεται με χειροκροτήματα τον ανταγωνιστή που εμφανίζεται με μια ενδιαφέρουσα πρόταση στην πόρτα του εμπόρου του.

• Η αγορά, όμως, είναι ανοιχτή. Με σεβασμό στις συμφωνίες και στους κανόνες, ο καθένας μπορεί να διεκδικεί συνεργασίες και ο κάθε επαγγελματίας να εξετάζει τις επιλογές του. Όποιος θέλει να προσελκύσει έναν καλό έμπορο πρέπει να έχει κάτι ουσιαστικό να του προσφέρει. Το ίδιο ισχύει και για όποιον θέλει να τον κρατήσει.

• Η Chery δείχνει να είναι ένα «μαγαζί» με προοπτική να αφήσει χρήματα σε όσους το δουλέψουν σωστά, ιδιαίτερα στους εμπόρους. Και αυτό έχει τη σημασία του. Γιατί ο επαγγελματίας που επενδύει σε μια συνεργασία θέλει να βλέπει πώς θα αποδώσουν οι εγκαταστάσεις, το προσωπικό και τα κεφάλαιά του.

• Υπάρχει, όμως, και άλλο παρασκήνιο. Μαθαίνω —χωρίς ακόμη να το επιβεβαιώνω— ότι γίνονται συζητήσεις για τις υπόλοιπες κινεζικές μάρκες που εκπροσωπεί ο Γιώργος. Τόσο μέσα από επαφές που φέρεται να κάνει ο ίδιος στην ελληνική αγορά όσο και από προσεγγίσεις που έχει δεχθεί.

• Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, κάποιοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν τις συγκεκριμένες αντιπροσωπείες, ενώ άλλοι εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του. Διαφορετικές προτάσεις, με διαφορετικό επιχειρηματικό περιεχόμενο. Το αν κάποια θα προχωρήσει και με ποιους όρους, θα φανεί.

• Στη Συγγρού, πάντως, ο Γιώργος κινείται. Το ποιοι θα μπουν στο δίκτυό του και ποιοι ενδεχομένως θα καθίσουν δίπλα του σε μια ευρύτερη συνεργασία είναι δύο ιστορίες που αξίζει να παρακολουθούμε.

• Και μιας και μιλάμε για τον Γιώργο τον Σπανό και τη Chery, είδατε πώς πηγαίνει το Tiggo 4; Το ελληνικό Car of the Year 2026 αποδείχθηκε σημαδιακό και για τους δύο. Το αυτοκίνητο που ξεχώρισε η δημοσιογραφική μας ομάδα έχει πλέον μια εμπορική πορεία που μας δίνει κάθε λόγο να αισθανόμαστε περήφανοι για την επιλογή μας.

• Και για να μιλάμε συγκεκριμένα: σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Chery, τον Οκτώβριο το Tiggo 4 βρέθηκε στην τρίτη θέση των πωλήσεων λιανικής στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Μια επίδοση που δείχνει πόσο ισχυρή είναι η ανταπόκριση του αγοραστικού κοινού.

• Αυτό ακριβώς περιμένει η αγορά από έναν θεσμό όπως το ελληνικό Car of the Year: να αφουγκράζεται τον παλμό της και να καταλαβαίνει τον άνθρωπο που βρίσκεται απέναντι από το αυτοκίνητο. Τι χρειάζεται, τι αναζητά, τι μπορεί να διαθέσει και τι περιμένει να πάρει για τα χρήματά του. Εκεί αποκτά ουσιαστικό βάρος η δημοσιογραφική αξιολόγηση.

• Οι αναγνώστες, μάς εμπιστεύονται για να ενημερωθούν για το αυτοκίνητο και τις νέες τεχνολογίες. Αυτή η εμπιστοσύνη απαιτεί γνώση, δοκιμή και κρίση. Απαιτεί να μπορούμε να εξηγούμε ποια τεχνολογία έχει πραγματική χρησιμότητα, πού βρίσκεται η αξία μιας πρότασης και πόσο καλά ανταποκρίνεται στις συνθήκες της ελληνικής αγοράς.

• Για μένα, η πορεία του Tiggo 4 εκφράζει τη μεγαλύτερη επιτυχία που μπορεί να έχει αυτός ο θεσμός: να αναδεικνύει ένα αυτοκίνητο στο οποίο ο κόσμος αναγνωρίζει στη συνέχεια μια ουσιαστική επιλογή αγοράς. Η κρίση των δημοσιογράφων και η απόφαση των αγοραστών συναντήθηκαν. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.

• Φυσικά, αυτή η εξέλιξη έχει αξία και για τον εισαγωγέα και για το δίκτυό του. Η διάκριση προσφέρει αναγνώριση σε ένα προϊόν, ενώ η εμπορική του πορεία επιβραβεύει τη δουλειά που γίνεται γύρω του. Ο Γιώργος και οι άνθρωποι της Chery έχουν κάθε λόγο να χαίρονται. Κι εμείς έχουμε έναν ακόμη λόγο να συνεχίσουμε με την ίδια προσήλωση στην αξιολόγηση.

• Ετοιμαστείτε, λοιπόν, για το ελληνικό Car of the Year 2027! Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε και σύντομα ανοίγει η πλατφόρμα για τα βραβεία του κοινού. Η δημοσιογραφική μας ομάδα θα κάνει τη δική της επιλογή και το επόμενο Car Of The Year για την Ελλάδα, αλλά και τα βραβευμένα από το κοινό αυτοκίνητο θα ξεκινήσουν την εμπορική τους πορεία το 2027 με ένα σημαντικό εμπορικό παράσημο!

*Κάτι τελευταίο – καλά τα διάφορα συνέδρια- forums κλπ με θέματα όπως «Η αναπαραγωγή του αστερία και η συμβολή της ηλεκτροκίνησης στη διαδικασία αυτής…» – αλλά ας ασχοληθούμε με τις ουσιαστικές ενέργειες που κάνουν άνθρωποι της αγοράς μας – που έχουν επικοινωνία με το κοινό της αγοράς μας- για την αγορά μας… Αυτά και θα επανέλθω…

Αυτά και ΠΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ

ΤΤ

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