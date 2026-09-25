ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Ο Ανδρέας που είναι εδώ, ο Αρης πήρε το μαστίγιο και το… οικογενειακό ραντεβού μας

● Μετά το πολύ… σέξι καλοκαιράκι που σας είχαμε προαναγγείλει η αγορά αυτοκινήτου έχει μπει προσωρινά σε μια περίοδο νηνεμίας.

● Οι μεγάλες ανακατατάξεις, οι μετακινήσεις προσώπων, οι συμφωνίες, οι αλλαγές στρατηγικής και όσα ανακάτεψαν για τα καλά την τράπουλα τις προηγούμενες εβδομάδες έχουν, προς το παρόν τουλάχιστον, μπει στο ψυγείο.

● Και υπάρχει λόγος. Μπροστά μας βρίσκεται το μεγάλο στοίχημα της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου. Η μεγάλη ευκαιρία για όλους μας: η AUTOATHINA 2026.

● Μια έκθεση που αφορά ολόκληρη την αγορά. Όχι μόνο τις εταιρείες που θα έχουν περίπτερο και θα παρουσιάσουν τα καινούργια τους μοντέλα, αλλά ακόμη και εκείνους που για τους δικούς τους λόγους επέλεξαν να μη συμμετάσχουν εκθεσιακά.

● Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί ακόμη και εταιρείες που δεν θα βρίσκονται μέσα στην έκθεση με δικό τους stand είναι ενεργές γύρω από αυτήν, θα βρίσκονται εκεί με τα στελέχη τους και, όπως μαθαίνουμε, εύχονται πραγματικά καλή επιτυχία σε όσους συμμετέχουν.

● Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο θετικά στοιχεία αυτής της περιόδου.

● Διότι μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι δεν έχει λόγο να συμμετάσχει σε μια έκθεση. Είναι δικαίωμά του και, φυσικά, είναι και μια επιλογή που μπορούμε κάποια στιγμή να συζητήσουμε ως προς το αν είναι σωστή ή λάθος επιχειρηματικά.

● Υπάρχει όμως και μια άλλη πραγματικότητα: δεν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν όλοι, ακόμη κι αν το ήθελαν.

● Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το όριο δεν το έβαλε η ίδια η διοργάνωση, αλλά οι δυνατότητες του εκθεσιακού κέντρου, το οποίο δεν μπορούσε να διαθέσει περισσότερα halls για το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για το στήσιμο, τη λειτουργία και την αποξήλωση μιας τόσο μεγάλης έκθεσης.

● Σημειώστε πως η έκθεση μας και σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του εκθεσιακού κέντρου, είναι η μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη σε επισκεψιμότητα έκθεση από όλες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

● Δεν είναι λοιπόν απλώς άλλη μία εμπορική έκθεση. Είναι το μεγάλο ετήσιο ραντεβού μιας ολόκληρης αγοράς. Ολων μας. Εισαγωγικών, εμπόρων, τεχνικών, δημοσιογράφων – media όλων.

● Γι’ αυτό και αυτή την περίοδο επικρατεί μια περίεργη, αλλά ευχάριστη ηρεμία. Οι μετακινήσεις έχουν παγώσει, οι συζητήσεις έχουν χαμηλώσει σε ένταση και όλοι κοιτούν προς την ίδια κατεύθυνση. Προς το Metropolitan Expo.

● Η μεγάλη «μάχη» είναι μπροστά μας. Μόνο που αυτή τη φορά πρόκειται για μια ευχάριστη μάχη. Μια μάχη εντυπώσεων, νέων μοντέλων, παρουσιάσεων, επαφών, πωλήσεων και —πάνω απ’ όλα— προσέλευσης κόσμου.

● Και πριν ανοίξουν οι πόρτες για το κοινό, υπάρχει μία ημέρα που έχει τη δική της ξεχωριστή αξία. Η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

● Η ημέρα των εταιρειών, των στελεχών και των δημοσιογράφων. Η ημέρα των εγκαινίων.

● Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου η AutoAthina ανοίγει κανονικά τις πόρτες της για το κοινό. Όμως η προηγούμενη ημέρα είναι, παραδοσιακά, κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή δημοσιογραφική παρουσίαση.

● Εκεί θα συναντηθούν ξανά οι παλιοί της αγοράς με τους καινούργιους. Άνθρωποι που γνωρίζονται δεκαετίες και στελέχη που μόλις έχουν κάνει τα πρώτα τους βήματα στον χώρο. Πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, εμπορικοί διευθυντές, άνθρωποι του marketing, των πωλήσεων, των δικτύων, των δημοσίων σχέσεων, δημοσιογράφοι.

● Άνθρωποι που καθημερινά ανταγωνίζονται μεταξύ τους, για λίγες ώρες θα βρίσκονται όλοι κάτω από την ίδια στέγη.

● Θα μιλήσουν. Θα ανταλλάξουν απόψεις. Θα σχολιάσουν όσα έγιναν. Και —να είστε σίγουροι— θα συζητήσουν και όσα πρόκειται να γίνουν.

● Το ζήσαμε το 2024. Και όσοι βρεθήκαμε εκεί ξέρουμε ότι εκείνη η ημέρα είχε κάτι ξεχωριστό. Ήταν μια από τις σπάνιες φορές που σχεδόν ολόκληρη η ελληνική αγορά αυτοκινήτου βρέθηκε συγκεντρωμένη στο ίδιο σημείο.

● Το ίδιο, και ακόμη περισσότερο, περιμένουμε να συμβεί φέτος. Γιατί η AutoAthina 2026 δεν είναι μόνο αυτοκίνητα, φώτα και περίπτερα. Είναι οι άνθρωποι πίσω από αυτά. Και ίσως αυτή να είναι τελικά η μεγαλύτερη αξία της.

● Για λίγες ημέρες, μια αγορά που όλο τον χρόνο τρέχει, ανταγωνίζεται, αλλάζει και αναδιατάσσεται, βρίσκεται ολόκληρη στο ίδιο σημείο.

● Και ειδικά φέτος, μετά από ένα καλοκαίρι που άλλαξε πολλά, οι συναντήσεις στους διαδρόμους της έκθεσης θα έχουν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

● Γιατί μπορεί οι μετακινήσεις να έχουν μπει προσωρινά στο ψυγείο… Αλλά η αγορά αυτοκινήτου ποτέ δεν κοιμάται.

● Ένα «αντίο» ειπώθηκε προχθές στον Ανδρέα Χριστοφορίδη, σε ένα όμορφο τραπέζι.

● Μόνο που, όπως φαίνεται, αυτό το αντίο… δεν ήταν ακριβώς αντίο.

● Σας το είχα γράψει άλλωστε από την προηγούμενη εβδομάδα: το «αντίο» είναι εις το επανιδείν.

● Και τελικά το «επανιδείν» έρχεται πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι ίσως περιμέναμε.

● Ο ίδιος ο Ανδρέας μού είπε ότι παραμένει στον Όμιλο Βασιλάκη.

● Θα πάρει πρώτα λίγο χρόνο για να ξεκουραστεί, να πάρει ανάσες μετά από μία ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, και στη συνέχεια θα επιστρέψει σε έναν νέο ρόλο μέσα στον όμιλο.

● Και όχι σε έναν οποιονδήποτε ρόλο. Οι πληροφορίες λένε για καίρια θέση, κοντά στην οικογένεια και κοντά στο κέντρο των αποφάσεων, τόσο για τον ίδιο τον όμιλο όσο και για τις εταιρείες του.

● Άρα, το «αντίο» αφορά ουσιαστικά τη θέση που κατείχε μέχρι σήμερα. Μια θέση την οποία έχει πλέον αναλάβει ο Δημήτρης Ψυλάκης. Και εδώ έχουμε μία ακόμη ενδιαφέρουσα επιστροφή.

● Τον Δημήτρη είχα προσωπικά να τον δω πάνω από 15 —ίσως και 17— χρόνια. Και πραγματικά χάρηκα πολύ που τον συνάντησα ξανά. Γιατί είδα ακριβώς τον άνθρωπο που θυμόμουν.

● Επικοινωνιακό. Ευχάριστο. Δυναμικό. Με ενέργεια, με διάθεση, με πολύ μεγάλη όρεξη για δουλειά και, κυρίως, εμφανώς χαρούμενο που επέστρεψε στην Ελλάδα.

● Και εδώ ίσως βρίσκεται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες τάσεις που εξελίσσονται αθόρυβα στην αγορά μας. Τα στελέχη του αυτοκινήτου επιστρέφουν στην Ελλάδα.

● Και δεν μιλάμε πια για μία μεμονωμένη περίπτωση.

● Επέστρεψε ο Δημήτρης Ψυλάκης. Επέστρεψε η Αλέξια Κωστοπούλου. Επέστρεψε ο Νάσος Κραβαρίτης. Επέστρεψαν και άλλα στελέχη που τα προηγούμενα χρόνια είχαν χτίσει καριέρες εκτός Ελλάδας. Και, όπως μαθαίνω, θα ακολουθήσουν κι άλλοι.

● Υπάρχουν ήδη συζητήσεις σε αρκετά προχωρημένο στάδιο σε δύο ή τρεις μεγάλους ομίλους της αγοράς για την επιστροφή Ελλήνων στελεχών που αυτή τη στιγμή εργάζονται στο εξωτερικό.

● Κάποιες από αυτές τις συζητήσεις είναι μάλιστα πολύ πιο ώριμες απ’ όσο ίσως νομίζουν ορισμένοι.

● Οπότε μην εκπλαγείτε αν τους επόμενους μήνες δούμε και νέα ονόματα να επιστρέφουν στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

● Υπάρχει άλλωστε και κάτι συμβολικό σε όλο αυτό. Για χρόνια βλέπαμε ικανά στελέχη να φεύγουν από την Ελλάδα για να αναλάβουν σημαντικές θέσεις σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού.

● Τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε την αντίστροφη διαδρομή. Και αυτό κάτι λέει. Για τις αλλαγές που έχουν γίνει στην ελληνική αγορά. Για το μέγεθος που έχουν αποκτήσει ορισμένοι ελληνικοί όμιλοι.

● Αλλά και για τις νέες ισορροπίες που δημιουργούνται. Περισσότερα, όταν έρθει η ώρα. Γιατί οι συζητήσεις γίνονται. Τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά. Οι αποφάσεις όμως δεν έχουν ακόμη υπογραφεί. (don’t call me, please).

● Σε μία εντελώς νέα φάση μπαίνει πλέον η Kosmocar. Και όταν λέμε νέα φάση, το εννοούμε.

● Σχεδόν όλα έχουν αλλάξει σε επίπεδο διοίκησης και προσώπων, με τον Άρη Αραβανή να βάζει πλέον καθαρά τη δική του σφραγίδα στον όμιλο.

● Σας το είχα γράψει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε. Θυμάστε τι είχαμε πει τότε στην «Πίσω Κίνηση»; Οδοστρωτήρας. Αυτή ήταν η λέξη.

● Και μέχρι στιγμής, αυτό ακριβώς δείχνει ότι κάνει. Ήρθε με συγκεκριμένη εντολή: να αλλάξει πράγματα. Να αλλάξει δομές. Να αλλάξει τρόπο λειτουργίας. Και κατά προέκταση να αλλάξει πρόσωπα.

● Να αλλάξει, τη στρατηγική ενός ομίλου που μπαίνει σε μία διαφορετική περίοδο. Και αυτό έκανε.

● Εδώ, όμως, χρειάζεται να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Οι άνθρωποι που αποχώρησαν από την Kosmocar ήταν και παραμένουν ικανότατα στελέχη της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου.

● Και αυτό αποδείχθηκε και στην πράξη. Οι περισσότεροι βρήκαν αμέσως την επόμενη επαγγελματική τους στέγη, αρκετοί μάλιστα σε πολύ σημαντικές θέσεις.

● Γιατί πολλές φορές στην αγορά γίνεται το λάθος να ταυτίζεται μία αποχώρηση με αποτυχία. Δεν είναι έτσι. Και το έχω γράψει πολλές φορές.

● Το γεγονός ότι ένας όμιλος αποφασίζει να αλλάξει στρατηγική —και μαζί τους ανθρώπους που χαράζουν ή υλοποιούν αυτή τη στρατηγική— δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενοι άνθρωποι ήταν ανεπαρκείς.

● Σημαίνει απλώς ότι η διοίκηση θέλει κάτι διαφορετικό. Άλλη φιλοσοφία. Άλλη κατεύθυνση. Άλλο μοντέλο. Και αναζητά στους επόμενους ανθρώπους αυτό το διαφορετικό.

● Άλλωστε, ας μην κοροϊδευόμαστε. Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου διαθέτει πολύ καλά στελέχη. Λίγα, αλλά πολύ καλά.

● Και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που, όταν ένα πραγματικά καλό στέλεχος βγαίνει στην αγορά, συνήθως δεν μένει διαθέσιμο για πολύ.

● Τώρα, λοιπόν, ο Άρης φαίνεται ότι περνάει στην επόμενη φάση. Οι αλλαγές στη διοικητική δομή έγιναν. Οι θέσεις ξαναμοιράστηκαν.

● Η νέα ομάδα αρχίζει να παίρνει μορφή. Και από εδώ και πέρα, όπως μαθαίνω, το βάρος πέφτει αλλού. Στις πωλήσεις.

● Ή, για να το πούμε λίγο πιο… Πίσω Κίνηση: Ο Άρης πήρε πλέον το μαστίγιο των πωλήσεων. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα πραγματικά ενδιαφέροντα. Γιατί οι αλλαγές στα πρόσωπα κάνουν θόρυβο. Οι αλλαγές όμως στις πωλήσεις είναι αυτές που γράφουν αποτέλεσμα.

● Εκεί θα φανεί η νέα στρατηγική. Στην αγορά. Στα δίκτυα. Στις εμπορικές πολιτικές. Στις προσφορές. Στην ταχύτητα. Στην πίεση προς τα κάτω. Και, κυρίως, στους αριθμούς.

● Η Kosmocar, λοιπόν, μπαίνει σε μία νέα περίοδο. Και έχω την αίσθηση ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε αρκετά να παρακολουθήσουμε.

● Γιατί όταν έχει προηγηθεί τέτοια αναδιάταξη στη διοίκηση, το επόμενο βήμα είναι πάντα το ίδιο: να φανεί η αλλαγή στην αγορά.

● Το θέμα της Volvo στην Ελλάδα εξελίσσεται πλέον σε κανονικό serial. Και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της διαδικασίας, τόσο περισσότερες είναι οι πληροφορίες που φτάνουν στην Πίσω Κίνηση.

● Προσοχή όμως: όσα ακολουθούν αποτελούν πληροφορίες μου και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως ούτε από τη Volvo ούτε από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

● Με αυτή τη σημαντική υποσημείωση, μαθαίνουμε ότι η διαδικασία φαίνεται να έχει προχωρήσει αρκετά και ότι τέσσερις υποψήφιοι έχουν περάσει, κατά πληροφορίες, στην τελική φάση.

● Τα ονόματα που ακούγονται πλέον πιο έντονα είναι οι Καλλίγερος, Πετούλης, Κονιστής και Βασιλάκης.

● Και κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον κομμάτι. Γιατί οι πληροφορίες μας λένε ότι η Volvo βρίσκεται ήδη πολύ κοντά σε μία από αυτές τις πλευρές.

● Σε ποια; Don’t call me, please. Όχι ακόμη τουλάχιστον…

● Υπάρχουν πράγματα που, όταν δεν έχουν κλειδώσει και δεν μπορούν να διασταυρωθούν στον βαθμό που πρέπει, είναι καλύτερο να μένουν εκεί που βρίσκονται: στο δημοσιογραφικό μπλοκάκι.

● Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο Τούρκος ενδιαφερόμενος φέρεται να έχει αποσυρθεί από τη διαδικασία.

● Παράλληλα, τόσο ο Όμιλος Συγγελίδη όσο και ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος φαίνεται πως περιορίστηκαν σε μία περισσότερο διερευνητική προσέγγιση, χωρίς τελικά να προχωρήσουν σε ουσιαστική κίνηση για την απόκτηση της δραστηριότητας.

● Από την άλλη πλευρά, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι Σαρακάκης και Σφακιανάκης δεν συνέχισαν στην τελική φάση της διαδικασίας.

● Αν όλα τα παραπάνω επιβεβαιωθούν, τότε το τοπίο έχει πλέον περιοριστεί σημαντικά και το επόμενο επεισόδιο πιθανότατα δεν θα αργήσει.

● Άλλωστε, το ενδιαφέρον για τη Volvo μόνο τυχαίο δεν είναι.

● Πρόκειται για μία premium μάρκα με πολύ ισχυρό όνομα στην ελληνική αγορά, πιστό κοινό, σημαντική παρουσία στις εταιρικές πωλήσεις και μία γκάμα που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ξεκάθαρα ηλεκτρικό και εξηλεκτρισμένο προσανατολισμό.

● Γι’ αυτό και, όπως μαθαίνουμε, γίνεται πραγματική μάχη για την αντιπροσώπευση της Volvo.

● Το ποιος θα πάρει τελικά τα κλειδιά έχει σημασία όχι μόνο για τη συγκεκριμένη μάρκα, αλλά και για τις νέες ισορροπίες που δημιουργούνται συνολικά στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, όπου οι μεγάλοι όμιλοι αναζητούν συνεχώς νέες μάρκες, νέα δίκτυα και μεγαλύτερο αποτύπωμα στη λιανική.

● Ένα πράγμα πάντως είναι κρίμα. Τη Volvo δεν θα τη δούμε στην Έκθεση Αυτοκινήτου.

● Και ειδικά σε μία χρονιά όπου το ενδιαφέρον του κόσμου για την αγορά νέου αυτοκινήτου είναι ιδιαίτερα αυξημένο, η απουσία μιας τόσο ισχυρής premium μάρκας θα είναι αισθητή.

● Για τα υπόλοιπα; Υπομονή. Το serial συνεχίζεται.

● Και στην Πίσω Κίνηση ακούμε πολλά. Απλώς δεν τα γράφουμε όλα… ακόμα.

● Ραντεβού την Παρασκευή να τα πούμε από κοντά, με όλη η οικογένεια της αγοράς μας…

● Και…

«Στο τέλος, η πραγματική επιτυχία δεν είναι να έχεις μεγαλύτερο μερίδιο σε μια μικρότερη αγορά. Είναι να έχεις θέση σε μια αγορά που όλοι μαζί φρόντισαν να μεγαλώσει. Και οι άνθρωπο της αγοράς όταν έχει εργαλεία σαν την AUTO ATHINA αυτό θα κάνουν…»

ΠΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ

ΤΤ

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