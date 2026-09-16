ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Ο Κινέζος Ανδρέας, η κινέζα Μαρίζα, ο Σουηδός Θανάσης (;) και η επίθεση στη λιανική

● Η είδηση της εβδομάδας στην αγορά αυτοκινήτου είναι αναμφίβολα η έναρξη της συνεργασίας του Ανδρέα Χαλμπέ με τον όμιλο Emil Frey.

● Επισήμως, η νέα εποχή αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση, βέβαια, ήρθε λίγο νωρίτερα. Βλέπετε, κάποιοι είχαν πληροφορηθεί ότι η ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ γνώριζε ήδη τι ερχόταν…

● Αλλά δεν πειράζει. Όλοι μαζί είμαστε σε αυτή την αγορά και, τελικά, μικρή σημασία έχει ποιος θα πει κάτι πρώτος. Σημασία έχει να είναι σωστό.

● Από την άλλη καλά έκαναν και το ανακοίνωσαν. Γιατί έτσι σταμάτησε και η σχετική φημολογία που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται γύρω από το επόμενο επαγγελματικό βήμα του Ανδρέα Χαλμπέ. Το όνομά του ακουγόταν για περισσότερες από μία εταιρείες και υπήρχαν διάφορα σενάρια για συζητήσεις που φέρεται να είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα.

● Τελικά, η επιλογή ήταν Emil Frey. Και από εδώ αρχίζουν τα πραγματικά ενδιαφέροντα.

● Από κουτσομπολιό, πάντως, αυτή την περίοδο μας δίνει πολλά. Από «ψουψουάλιο» ακόμα περισσότερα. Δεν ξέρω αν αυτό κάνει καλό, πάντως ψυχραιμία. Άλλο το κουτσομπολιό και άλλο η πληροφορία.

● Ο Ανδρέας, λοιπόν, σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε, δεν πηγαίνει στον ελβετικό όμιλο για έναν τυπικό διοικητικό ρόλο.

● Ουσιαστικά αναλαμβάνει το κινεζικό κομμάτι των δραστηριοτήτων της Emil Frey στην Ελλάδα εκτός της smart, μαζί φυσικά με την ομάδα που ήδη τρέχει τα σχετικά projects και η οποία είναι ιδιαίτερα δραστήρια.

● Εκεί υπάρχει και ο Στράτης, ένα εξαιρετικό στέλεχος της αγοράς, και η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι μαζί με τον Ανδρέα μπορούν να δημιουργήσουν μια πολύ δυνατή ομάδα.

● Στο χαρτοφυλάκιο μπαίνουν οι κινεζικές εταιρείες που ήδη βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του ομίλου, αλλά και αυτές που έρχονται.

● Μεταξύ αυτών, όπως έχουμε ήδη γράψει από τον Απρίλιο, βρίσκεται και η iCAUR. Όμως δεν είναι η μόνη.

● Μαθαίνω ότι η Emil Frey ετοιμάζει μία μεγάλη κίνηση στην ελληνική αγορά… Σας το είχα πει: ένας όμιλος αυτού του μεγέθους δεν έρχεται στην Ελλάδα για να περιοριστεί σε τρεις δραστηριότητες και να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

● Το ίδιο, άλλωστε, βλέπουμε να συμβαίνει και με άλλους μεγάλους διεθνείς ομίλους που έχουν μπει δυναμικά στην Ελλάδα, ιδιαίτερα αυτών με ισραηλινά συμφέροντα. Κανείς από αυτούς δεν επενδύει σε μια αγορά για να μείνει στατικός.

● Όλοι ψάχνουν νέα brands, νέες δραστηριότητες, νέα κομμάτια της αγοράς.

● Κάπου εδώ βρίσκεται και το πραγματικό αντικείμενο του Ανδρέα.

● Ο ρόλος του, όπως μαθαίνω θα είναι κάτι περισσότερο από τη διοίκηση των υπαρχουσών μαρκών. Θα πρέπει να φέρνει καινούργιες δραστηριότητες στον όμιλο.

● Θα το πω λίγο πιο παραστατικά: ένας ρόλος με χαρακτηριστικά… Καββούρη, αλλά σε «σχολή Συγγελίδη».

● Δηλαδή άνθρωπος που δεν περιμένει απλώς να λειτουργήσει αυτό που υπάρχει ήδη, αλλά ψάχνει τι άλλο μπορεί να προστεθεί στο οικοσύστημα του ομίλου.

● Και εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

● Οι πληροφορίες της ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗΣ αναφέρουν ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση με ακόμη έναν πολύ μεγάλο κινεζικό όμιλο.

● Και το όνομα που ακούγεται όλο και πιο έντονα είναι ένα από εκείνα που εδώ και χρόνια περιμένουμε να δούμε στην Ελλάδα: BAIC.

● Η BAIC είναι από τις μεγάλες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες που παραμένουν ουσιαστικά «ορφανές» στην ελληνική αγορά, παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς έχουν υπάρξει επαφές, συζητήσεις και ενδιαφέρον γύρω από την είσοδό της στη χώρα μας.

● Αυτή τη φορά, όμως, φαίνεται πως τα πράγματα είναι διαφορετικά.

● Να είμαστε ξεκάθαροι: αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία, ούτε επίσημη ανακοίνωση που να συνδέει την BAIC με την Emil Frey στην Ελλάδα.

● Οι πληροφορίες μας, όμως, θέλουν τις δύο πλευρές να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ.

● Και αν η υπόθεση προχωρήσει, θα είναι ένα από τα πρώτα πολύ μεγάλα projects που θα πρέπει να ολοκληρώσει ο Ανδρέας στη νέα του θέση.

● Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Emil Frey αρχίζει πλέον να δείχνει τι πραγματικά ήρθε να κάνει στην Ελλάδα.

● Και όσοι πίστευαν ότι ο ελβετικός κολοσσός θα περιοριζόταν απλώς στη Mercedes-Benz και στη smart ή στα… κτήρια, μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσουν.

● Γιατί η αγορά αυτοκινήτου αλλάζει γρήγορα. Και οι μεγάλοι όμιλοι έχουν ήδη αρχίσει να παίρνουν θέσεις.

● Υπάρχει βέβαια ένα εύλογο ερώτημα γύρω από την BAIC.

● Μπορεί σήμερα να ξεκινήσει κανονικά πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη; Μπορεί να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες ευρωπαϊκές εγκρίσεις τύπου για τη σημερινή γκάμα της;

● Η απάντηση, με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι ουσιαστικά όχι. Τουλάχιστον όχι για το σύνολο των μοντέλων της.

● Υπάρχει όμως μία πολύ ενδιαφέρουσα εξαίρεση. Ένα μοντέλο με έντονο off-road χαρακτήρα, που σχεδιαστικά κινείται κάπου ανάμεσα στη λογική ενός Jeep Wrangler και μιας Mercedes G-Class και το οποίο φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική «γέφυρα» της BAIC προς την ευρωπαϊκή αγορά.

● Από εκεί και πέρα, οι Κινέζοι δουλεύουν ήδη πάνω στο θέμα.

● Και επειδή μιλάμε για έναν από τους μεγάλους αυτοκινητικούς ομίλους της Κίνας, το μόνο βέβαιο είναι ότι λύση θα βρεθεί. Το αν η BAIC θα μπορέσει να ξεκινήσει με πλήρη ένταση την ευρωπαϊκή –και κατά συνέπεια την ελληνική– δραστηριότητά της μέσα στο 2027, είναι μια άλλη συζήτηση.

● Κρατήστε όμως το εξής: Τα επιβατικά BAIC, όπως όλα δείχνουν, πηγαίνουν προς Emil Frey. Και έπεται συνέχεια.

● Υπάρχει βέβαια μία σημαντική διευκρίνιση. Ο όμιλος BAIC έχει κάτω από την ομπρέλα του και τη Foton, όμως εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά.

● Η Foton βρίσκεται στην FMS με τους Κινέζους να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την έως τώρα πορεία και την απόδοση της FMS στην ελληνική αγορά.

● Άλλο λοιπόν Foton. Άλλο τα επιβατικά BAIC. Και αυτό έχει τη σημασία του.

● Κάτι ακόμη που αξίζει να σημειωθεί για τη νέα εποχή στην Emil Frey είναι ο ρόλος του Ανδρέα Χαλμπέ.

● Ο Ανδρέας, όπως μαθαίνουμε, θα έχει ουσιαστική αυτονομία μέσα στον όμιλο. Δεν πρόκειται δηλαδή απλώς για έναν ακόμη διοικητικό τίτλο μέσα σε μια μεγάλη οργανωτική δομή.

● Θα έχει δικό του πεδίο ευθύνης, αυτόνομη διοίκηση και θα αναφέρεται στον Γιάννη τον Καλλίγερο, ο οποίος συνεχίζει δυναμικά τη δουλειά του στον όμιλο ως ηγέτης στο… Ολυμπιακό Χωριό!

● Οι δύο άνδρες έχουν ξανασυναντηθεί επαγγελματικά στον χώρο του αυτοκινήτου. Και άνθρωποι της αγοράς που γνωρίζουν καλά εκείνη την περίοδο λένε ότι η συνεργασία τους είχε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα.

● Τώρα ξαναβρίσκονται σε διαφορετικές συνθήκες, σε μια αγορά που αλλάζει με τεράστια ταχύτητα και σε έναν όμιλο που, όπως όλα δείχνουν, δεν έχει έρθει στην Ελλάδα για να παίξει άμυνα.

● Το αντίθετο. Η Emil Frey φαίνεται ότι ετοιμάζεται να ανοίξει περισσότερο το παιχνίδι της, με νέες μάρκες, νέα projects και κυρίως με κινεζικές εταιρείες που αναζητούν ισχυρή είσοδο στην ελληνική αγορά.

● Ο Ανδρέας Χαλμπές θα είναι ένας από τους ανθρώπους που θα κληθούν να το κάνουν πράξη.

● Και αν οι πληροφορίες για την BAIC επιβεβαιωθούν, τότε το πρώτο μεγάλο στοίχημα είναι ήδη πάνω στο τραπέζι.

● Καλή επιτυχία, λοιπόν, και στους δύο.

● Γιατί, όπως έχουμε ξαναγράψει, όταν μπαίνουν δυνατοί παίκτες και δυνατά στελέχη στο παιχνίδι, η αγορά μόνο πιο ενδιαφέρουσα μπορεί να γίνει.

● Αίσθηση στην αγορά προκάλεσε η κίνηση του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος να μπει πλέον δυναμικά και στη λιανική πώληση αυτοκινήτου, μέσω της πλήρους εξαγοράς της ΤΖΩΡΤΖΗΣ Α.Ε.

● Και εδώ χρειάζεται μια διευκρίνιση, γιατί μετά την ανακοίνωση άρχισαν, όπως ήταν φυσικό, να κυκλοφορούν διάφορα σενάρια.

● Αυτό που μαθαίνω είναι ότι η ΤΖΩΡΤΖΗΣ θα συνεχίσει να λειτουργεί ουσιαστικά όπως λειτουργεί και σήμερα. Με τα ίδια πρόσωπα, την ίδια ομάδα και κυρίως με την εμπειρία των ανθρώπων που την έχουν αναπτύξει μέχρι τώρα.

● Με απλά λόγια, δεν αλλάζει η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας. Αυτό που άλλαξε είναι η μετοχική της σύνθεση.

● Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί δείχνει ότι ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος δεν μπήκε για να «ξηλώσει» μια υπάρχουσα δομή, αλλά για να την εντάξει στο ευρύτερο επιχειρηματικό του σχέδιο.

● Και, όπως μαθαίνω, αυτό το σχέδιο δεν σταματά εδώ. Έρχονται και άλλες δυναμικές κινήσεις…

● Το ενδιαφέρον όμως δεν είναι μόνο τι κάνει ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος. Το ενδιαφέρον είναι τι συμβαίνει συνολικά στην αγορά.

● Η τάση πλέον είναι ξεκάθαρη: οι μεγάλοι εισαγωγικοί όμιλοι θέλουν ξανά ισχυρή παρουσία στη λιανική.

● Ο Όμιλος Kosmocar και ο Όμιλος Βασιλάκη το υπηρέτησαν για χρόνια αυτό. Διατήρησαν όλα αυτά τα χρόνια άμεση επαφή με το τελευταίο και ίσως σημαντικότερο κομμάτι της πώλησης: τον ίδιο τον πελάτη.

● Τώρα βλέπουμε ότι και οι υπόλοιποι μεγάλοι παίκτες κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουν τα δικά τους σημεία. Θέλουν τις δικές τους εκθέσεις.

● Θέλουν, για να το πούμε απλά, το πραγματικό feeling της λιανικής. Γιατί η έκθεση αυτοκινήτου παραμένει η αιχμή του δόρατος της πώλησης. Εκεί βρίσκεται ο πελάτης. Εκεί βλέπεις τι ζητάει.

● Εκεί καταλαβαίνεις ποιο μοντέλο τραβάει, ποιο όχι, πού βρίσκεται η τιμή, τι λέει ο ανταγωνισμός και, κυρίως, πώς αλλάζει η διάθεση της αγοράς.

● Και προσωπικά δεν θεωρώ αυτή την εξέλιξη κακή. Το αντίθετο.

● Είναι καλό οι μεγάλοι εισαγωγείς να έχουν άμεση επαφή με τη λιανική και με τον τελικό καταναλωτή.

● Υπάρχει όμως και ένας ακόμη λόγος που η λιανική αποκτά ξανά τόσο μεγάλη σημασία. Ο κόσμος επέστρεψε στις εκθέσεις αυτοκινήτου.

● Για αρκετά χρόνια ακούγαμε ότι όλα θα γίνουν ψηφιακά, ότι ο πελάτης θα αγοράζει το αυτοκίνητό του από μια οθόνη και ότι η κλασική έκθεση θα χάσει σταδιακά τον ρόλο της. Τελικά δεν έγινε ακριβώς έτσι.

● Το διαδίκτυο άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ψάχνουμε αυτοκίνητο και ενημερωνόμαστε. Το διαδίκτυο και τα σοβαρά και παρεμβατικά Μέσα – τα Μέσα με άποψη και όχι οι κυνηγοί των ψευτοκλίκς- διαμορφώνουν την άποψη-επιλογή. Δεν αντικατέστησε όμως την ανάγκη του καταναλωτή να δει το αυτοκίνητο από κοντά, να καθίσει μέσα, να το αγγίξει, να μιλήσει με έναν άνθρωπο και φυσικά να το οδηγήσει.

● Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα απο την AUTO ATHINA 2024, με τη δυναμική επιστροφή των μεγάλων εκθέσεων αυτοκινήτου και την ανταπόκριση του κόσμου.

● Και θα το δούμε ξανά πολύ σύντομα, στην AUTO ATHINA μεγάλη Έκθεση Αυτοκινήτου στο Metropolitan Expo.

● Εκεί όπου σε λίγες ημέρες θα βρεθεί ολόκληρη η ζωντανή ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Είτε έχει συμμετοχή με περίπτερα είτε όχι. Η μεγάλη γιορτή της αγοράς μας… Αλλά και η μεγάλη ευκαιρία για κάποιους.

● Και εδώ δεν μπορώ παρα να σταθώ και σε μία εταιρεία… παρακλάδι της αγοράς αυτοκινήτου, η οποία μπαίνει πλέον δυναμικά σε αυτό που λέμε… βαθύ αυτοκίνητο. Την ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ η οποία έβαλε το όνομά της σε αυτό το πολύ μεγάλο που θα φέρει για την αγορά μας και τον κόσμο της (τον πολύ κόσμο της) η AUTO ATHINA!

● Μια σοβαρή Ελληνική εταιρεία που διοικείται από μία αξιοσέβαστη οικογένεια, τιμά την αγορά μας, όντα πλέον μέλος της…

● Και κάτι μου λέει ότι φέτος στην AUTO ATHINA δεν θα κοιτάμε μόνο τα καινούργια αυτοκίνητα που θα βρίσκονται στα περίπτερα. Θα κοιτάμε και ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτά. Γιατί οι ισορροπίες αλλάζουν.

Κλείσιμο

● Πάμε στην Volvo, της οποίας η ομάδα συνεχίζει να δουλεύει κανονικά και, απ’ ό,τι μαθαίνω, παραμένει απολύτως προσηλωμένη στην καθημερινή της δραστηριότητα, ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις γύρω από την πώληση της Volvo Car Hellas.

● Γιατί το «ράλι» για την ωραία Σουηδέζα έχει ήδη ξεκινήσει.

● Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στην αγορά, έφτασαν τους εννέα. Εννέα μνηστήρες, λοιπόν, για μία Volvo που ψάχνει τον έναν και μοναδικό… Οδυσσέα της.

● Και ο όμιλος Βασιλάκη στην διεκδίκηση… αλλά αυτή τη στιγμή ένα από τα ονόματα που ακούγονται πολύ δυνατά είναι εκείνο του Θανάση Κονιστή και αυτού που εκπροσωπεί.

● Μάλιστα, οι πληροφορίες μου τον θέλουν να έχει προχωρήσει αρκετά στη διαδικασία και, αν όλα εξελιχθούν όπως φαίνεται, να βρίσκεται κοντά στο να φορέσει και το pin της Volvo στο σακάκι.

● Προσοχή όμως. Όλα αυτά βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

● Τίποτα δεν έχει τελειώσει, τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα και, σε τέτοιες διαδικασίες, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές πολλά μπορούν να αλλάξουν.

● Οπότε προς το παρόν μιλάμε για πληροφορίες και για έντονη φημολογία της αγοράς.

● Αν όμως τελικά η Volvo καταλήξει στην ομάδα Κονιστή, προσωπικά θεωρώ ότι θα πρόκειται για μια εξέλιξη με καθαρά αυτοκινητικό αποτύπωμα.

● Γιατί η συγκεκριμένη ομάδα (όπως και οι αλλοι οι αυτοκινητάδες) γνωρίζει το αυτοκίνητο.

● Γνωρίζει τη λιανική, το δίκτυο, τον πελάτη, το προϊόν και κυρίως γνωρίζει τι σημαίνει να χτίζεις μια μάρκα μέσα στην αγορά και όχι μόνο πάνω σε ένα Excel.

● Και το γράφω αυτό γιατί μεταξύ των ενδιαφερόμενων ακούγονται και ονόματα με πολύ ισχυρή οικονομική ή επενδυτική εμπειρία, αλλά σαφώς μικρότερη σχέση με το ίδιο το αυτοκίνητο.

● Και άλλο πράγμα να ξέρεις από τραπεζικά προϊόντα, επενδύσεις και χρηματοοικονομικά. Και άλλο να ξέρεις αυτοκίνητο.

● Γιατί το αυτοκίνητο, όσο κι αν αλλάζει, όσο κι αν ψηφιοποιείται και όσο κι αν γίνεται πλέον ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν, εξακολουθεί να είναι πρώτα απ’ όλα προϊόν πάθους, δικτύου και ανθρώπων.

● Η ωραία Σουηδέζα, λοιπόν, συνεχίζει να έχει πολλούς μνηστήρες. Το ποιος τελικά θα γίνει ο Οδυσσέας της θα το μάθουμε στην πορεία.

● Μένω λίγο στον ομιλο Βασιλάκη που έχουν πάρει φόρα και θέλουν και ακόμα μία (!) Κινέζικη. Εχουν λοκάρει μια με την οποία και συζητούν…

● Αλλά θα δείξει γιατι υπάρχουν εσωτερικές ενστάσεις για τη συγκεκριμένη…

● Η Μαρίζα η Πετράκου ανέλαβε το τιμόνι της BYD ως Γενική Διευθύντρια. Μεγάλο και δύσκολο project.

● Γιατί το δύσκολο δεν είναι τόσο να φτάσεις στην κορυφή, ιδιαίτερα όταν έχεις ένα βαρύγδουπο όνομα όπως BYD.

● Το δύσκολο είναι να παραμείνεις σε αυτή μέσα σε ένα τόσο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

● Επί προσωπικού, νομίζω η BYD πάει πολύ στην Μαρίζα…

● Ο Ιδρυτής της NIO μίλησε (και) στο newsauto – Δείτε εδώ…

● Ωραίος Τύπος και γρήγορος! Τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο!