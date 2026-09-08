ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η Π.Π. της λιανικής, το χαμένο απο την ΔΕΘ κοινωνικό leasing και η Μαρίζα του Σταύρου

Σας το είχα γράψει πριν ακόμη μπούμε για τα καλά στο καλοκαίρι: το τελευταίο πεντάμηνο του 2026 θα είναι πολύ δυνατό για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Και όσο περνούν οι εβδομάδες, τόσο περισσότερο επιβεβαιώνεται.

Γι’ αυτό και σήμερα η ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ βγαίνει νωρίτερα. Γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές, δυνατές και –κυρίως– δείχνουν ότι κάτι αλλάζει πραγματικά στην αγορά.

Και να ξέρετε κάτι ακόμη: αν χρειαστεί, μέσα στην ίδια εβδομάδα θα βγάζουμε και δεύτερη ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ. Γιατί ο δικός μας ρόλος είναι να καταγράφουμε τον παλμό της αγοράς, όπως εσείς τον ζείτε, τον βλέπετε και μας τον μεταφέρετε.

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Άλλωστε, αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης αυτής της στήλης.

Να ταράζει τα λιμνάζοντα ύδατα. Να δημιουργεί ενδιαφέρον. Να φέρνει στην επιφάνεια όσα συζητούνται στα γραφεία, στα showroom και στα διοικητικά συμβούλια. Και, τελικά, να ενισχύει τον ανταγωνισμό.