ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Οι έξαλλοι Πάρης και Κυρανάκης, το beef και ο CEO της καταστροφής

• Η αγορά αυτή τη στιγμή δεν αποτυπώνεται στα στατιστικά γιατί θα υπάρξει παραμόρφωση. Και την αγορά μας πρέπει να την βλέπουμε με ευρυγώνιο φακό.

• Κι όμως κάποιοι, μέσα σε αυτό το τεχνητό μπλοκάρισμα, σπεύδουν να βγάλουν... συμπεράσματα. Για την αγορά. Για τις εταιρείες. Για «πτώσεις» και «εκρήξεις». Για αφηγήματα του τύπου «ήρθε ο Κινέζος και κατέρρευσε ο τάδε» ή «παρά τον Κινέζο, άντεξε ο δείνα». Εύκολες αναγνώσεις. Βολικές. Αλλά άσχετες, γιατί απλά τα πρώτα συμπεράσματα για τη χρονιά θα βγουν το καλοκαίρι.

• Εγκρίσεις Τύπου λοιπόν που έπρεπε να είχαν ανανεωθεί, δεν ανανεώθηκαν εγκαίρως. Διαδικασίες που γνώριζαν όλοι ότι θα πιέσουν το σύστημα, έμειναν πίσω. Το αποτέλεσμα; Ένα βουνό αιτημάτων να συσσωρεύεται μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Και τώρα, ένα δεύτερο βουνό: Ταξινομήσεις εγκλωβισμένες στα συρτάρια των τοπικών υπηρεσιών του Μεταφορών και κάποιοι των υπηρεσιών να δείχνουν την τσέπη για γρηγορόσημο.

• Παραγγελίες μπήκαν τον Γενάρη. Πολλές περισσότερες από τις ταξινομήσεις. Αλλά η μεθεόρτια καταχειμωνιάτικη ραστώνη (δεν έχουν εποχή αυτοί) κάποιων στελεχών του Υπουργείου Μεταφορών έκανε το Excel θαύμα της - (σημ. πόση αγάπη τρέφετε κάποιοι για αυτό το Excel. Μακάρι την ίδια αγάπη να δείξετε και στην αγορά και το προϊόν της).

• Πάμε απλά μαθήματα αγοράς: Ναι. Στο Excel θα δούμε ποσοστά και τα νούμερα που… γονάτισαν τον Γενάρη. Όμως τι λένε αυτά τα νούμερα; Τις ταξινομήσεις. Και για να γίνει μία ταξινόμηση τι χρειάζεται; Η πινακίδα. Και για να βγει η πινακίδα τι χρειάζεται; Ανανέωση της έγκρισης Τύπου. Και για να γίνει η ανανέωση της έγκρισης Τύπου τι χρειάζεται; Κάποιοι να εργαστούν σε αυτό το πολύπαθο Μεταφορών, που ο Κυρανάκης προσπαθεί να συνεφέρει, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσει από πολύ χαμηλά πρώτα και να φτάσει στα υψηλά πατώματα…

• Καλά, τρελαίνομαι να βλέπω τις «αναλύσεις» των «αναλυτών» στα νούμερα των πωλήσεων τον Ιανουάριο. Και οκ, να καταλάβω ότι μπορεί να υπάρχει και κάποιος άλλος σκοπός να φωνάξεις βαρύγδουπα το -40% μίας μάρκας του Γενάρη 2025 με του 2026. Αλλά χαλαρώστε κάποιοι γιατί δεν απευθύνεστε και σε χάμπατα (ή απευθύνεστε;…).

• Ειδικά εμείς που αρθρογραφούμε, οφείλουμε να το κάνουμε. Εκτός κι αν κάποιοι έχουν άλλες σκοπιμότητες στο μυαλό τους. Εδώ, σε εμάς, σας το λέω ξεκάθαρα, δεν υπάρχουν τέτοιες. Αυτός είναι ο λόγος που ο κόσμος, συνειδητά, έχει κάνει το newsauto (και σύντομα και το newsmoto) πρώτο στην προτίμησή του για την ενημέρωσή του και την απόφαση της αγοράς του. Και δεν το λέω εγώ. Αλλά το καταγράφετε και εσείς οι ίδιοι, όπως μου λέτε.

• Επί τη ευκαιρία — και με την αγορά να βρίσκεται ήδη σε αναμονή εξελίξεων που θα συζητηθούν έντονα το επόμενο διάστημα, don’t call me pls — αξίζει να ειπωθεί κάτι καθαρά και χωρίς υπερβολές.

• Η χρονιά που πέρασε ήταν δύσκολη. Το ζήσαμε όλοι. Κι όμως, για αυτό το Μέσο, ήταν η καλύτερη χρονιά, σε όλα τα επίπεδα, από τότε που μπήκε το newsauto στο αυτοκίνητο, στην καθημερινότητά μας. Δεκαπέντε χρόνια μετά, σε μια περίοδο πίεσης, αβεβαιότητας και θορύβου, καταγράφηκαν επιδόσεις που δεν χρειάζονται φωνές για να αποδειχθούν. Φάνηκαν - τα βλέπετε.

• Και γι’ αυτό το «ευχαριστώ» δεν είναι τυπικό. Δεν είναι προσωπικό. Είναι συλλογικό. Από όλο τον όμιλο.

• Σας ευχαριστούμε λοιπόν που –ίσως για πρώτη φορά– τα στελέχη, όχι όλα αλλά τα περισσότερα, αντέδρασαν. Αντέδρασαν στην εντυπωσιοθηρία που δηλητηριάζει τον κλάδο.

Αντέδρασαν στο clickbait. Αντέδρασαν στους εκβιασμούς.

Και αυτό έχει σημασία. Γιατί όταν λες «όχι» σε αυτά, δεν προστατεύεις απλά την εταιρεία σου. Προστατεύεις την ίδια την αγορά. Τους προστατεύεις όλους.

• Η εντυπωσιοθηρία και οι εύκολες κραυγές δεν είναι ο δρόμος. Και δεν θα γίνουν. Έτσι πορευτήκαμε και έτσι θα συνεχίσουμε μαζί και το 2026. Με ουσία. Με πράγματα που μετριούνται.

• Ένα από αυτά έρχεται στο τέλος του μήνα. Το Ελληνικό Car of the Year 2026. Ο πιο αναγνωρίσιμος θεσμός στο αυτοκίνητο. Όχι επειδή το λέμε εμείς, αλλά επειδή το επιβεβαιώνουν οι αριθμοί. Πάνω από 450.000 άνθρωποι έχουν ήδη μπει και έχουν ψηφίσει. Αυτό λέει τα πάντα.

• Τέλος του μήνα, στα Βόρεια Προάστια, με όλες τις νέες παρουσίες και με έναν θεσμό που φέτος έχει ιδιαίτερο βάρος. Οι προσκλήσεις θα σταλούν. Η συζήτηση μόλις ξεκινά. Η γιορτή της αγοράς μας θα κορυφωθεί 26.2.

• Ο Πάρης Κ. μαθαίνω ότι είναι… αφηνιασμένος –αλλά πάντα χαμογελαστός. Αιτία η Sixt που δεν του δουλεύει όπως θα ήθελε. Από τη μία την πάνε μόνο RAC. Μετά Flex. Αλλά και λίγο leasing… και η εταιρεία στην απόλυτη εσωστρέφεια, ποντάροντας στο παγκόσμιο brand. Και οκ, το καλοκαίρι θα γίνει δουλίτσα. Τους υπόλοιπους 10 μήνες;

• Έτσι αποφάσισε να βάλει επικεφαλής το αγαπημένο στέλεχός του, τον Νίκο τον Σινογιάννη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη (ή τέταρτη) αλλαγή στη Sixt στη διετία; Κάτι τέτοιο…

• Και στη θέση του Νίκου στην Porsche, ο Γιώργος Λειβαδίτης, τον οποίο δεν γνωρίζω. Καλή επιτυχία και στους δύο…

• Ερώτηση: Ο ΛΕ.ΠΑ. που τραγουδάει; Κάτσε να το βάλω και στα κινεζικά: 会唱歌的 ΛΕ.ΠΑ.;

• Η Ντένη θα ήθελε πάντως πρώτο τραπέζι πίστα, αλλά μάλλον δεν της βγαίνει, μαθαίνω…

• Της βγαίνουν άλλα, όμως, και μαζεύει πάλι την ομάδα της. Πρώτη και καλύτερη η Μαρία Παπαδάκη, που επέστρεψε και στην αγορά μας και στη Ντένη.

• Και η αλήθεια είναι ότι μας έλειψε…

• Δόθηκε μάχη –σε σημείο beef– μαθαίνω, στις κυβερνητικές συσκέψεις για το ποσοστό φοροαπαλλαγής των CO₂ στα plug-in.

• Μαθαίνω ότι ο Κυρανάκης πάλεψε τα 75 πολύ, αλλά ο Πιερρακάκης ήταν κάθετος. «Ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη θα συμβεί και στην Ελλάδα».

• Συμπαθέστατε Κυριάκο, με την ίδια λογική, έλα να συζητήσουμε κάποιους προσβλητικούς φόρους που έχει ακόμα η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα και δεν έχουν χώρες της Ε.Ε.

• Τα πρώτα Linktour ήρθαν Ελλάδα και σύντομα ξεκινούν και οι πωλήσεις.

• Στο μεταξύ, τύπου παλιού smart θα φέρουν και άλλοι, όπως η ίδια η smart, η Chery και άλλοι.

• Αλλά πότε; Τζακ ποτ για την FMS αν το βγάλει σε τιμή…

• Σας είπα για το sold out της Auto Athina 2026. Δεν σας είπα όμως αυτό που έμαθα, οτι μετά από +25 χρόνια, το «παρών» θα δώσει και η Toyota!

• Σημειώστε πως σε sold out οδηγείται και η δεύτερη μεγάλη έκθεση της χρονιάς, η Used Car EXPO που γίνεται στο ΟΑΚΑ τον Μάιο.

• Και μην πείτε ότι δεν σας το είπα…

• Επιτρέψτε μου να σχολιάσω κάτι ακόμα, όντας σχεδόν 25 χρόνια σε αυτό το ρεπορτάζ…

• Υπάρχει μια βολική αυταπάτη στα μεγάλα γραφεία. Ότι ο επικεφαλής «κουμαντάρει» τα πάντα, άρα και σώζει τα πάντα. Στην πράξη ισχύει και το αντίστροφο. Ένας επικεφαλής μάνατζερ μπορεί να διαλύσει μια εταιρεία. Όχι επειδή δεν ξέρει αριθμούς. Αλλά επειδή δεν ξέρει τους ανθρώπους. Και φυσικά επειδή, όταν έρθει η ζημιά, δεν ξέρει να σταθεί απέναντί της, μπροστά της.

• Το πρώτο λάθος δεν είναι η κακή απόφαση. Είναι η κουλτούρα που γεννά κακές αποφάσεις. Όταν ο CEO ή όπως αλλιως τον λένε, δεν ακούει, κόβει το οξυγόνο της εταιρείας. Οι άνθρωποι που ο ίδιος διάλεξε σταματούν να μιλούν. Οι συνεργάτες του σταματούν να επιμένουν. Οι διαφωνίες γίνονται ψίθυροι. Η πραγματικότητα αρχίζει να «φιλτράρεται» για να μη χαλάει το αφήγημα. Κι εκεί χτίζεται το τέλειο περιβάλλον για κοστοβόρες αποτυχίες.

• Το δεύτερο λάθος λέγεται στελέχωση από ανασφάλεια. Ο επικεφαλής που φοβάται, προσλαμβάνει ανθρώπους που δεν θα τον αμφισβητήσουν. Ή κρατά δίπλα του αυτούς που του λένε αυτό που θέλει να ακούσει. Οι εταιρείες δεν καταρρέουν πάντα από ένα λάθος προϊόν. Καταρρέουν από μια αλυσίδα «ναι», που κανείς δεν έσπασε εγκαίρως. Και όταν ο οργανισμός μάθει να επιβραβεύει την υπακοή, τότε τιμωρεί τη σκέψη.

• Το τρίτο λάθος είναι η άρνηση ευθύνης. Στα θετικά όλοι μπαίνουν μπροστά. Στα αρνητικά αρχίζει η γνωστή παρέλαση των δικαιολογιών. Αυτά δεν τα πληρώνει μόνο το brand. Τα πληρώνει βασικά ο εργαζόμενος που νιώθει αναλώσιμος. Τα πληρώνει ο προμηθευτής που μένει ξεκρέμαστος. Τα πληρώνει ο πελάτης που αισθάνεται εξαπατημένος. Και, τελικά, το πληρώνει το ταμείο.

• Στην αυτοκινητοβιομηχανία, αυτά τα λάθη γράφουν… ιστορία. Γιατί εδώ το κόστος της αλαζονείας δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι και θεσμικό. Είναι ρυθμιστικό. Είναι, πολλές φορές, υπαρξιακό για την εταιρεία. Κι έχουμε παραδείγματα από το χθες που μοιάζουν επικίνδυνα επίκαιρα. Και αν χρειαστεί θα επανέλθω και με ονοματεπώνυμα, ε, γιατί μετά από από 25 χρόνια, απλά μπορούμε…

• Κι εδώ είναι η «πίσω κίνηση» που αξίζει να κρατήσουμε. Ο καλός επικεφαλής δεν είναι ο πιο δυνατός στο τραπέζι. Είναι αυτός που αντέχει να ακούσει ότι κάνει λάθος. Είναι αυτός που προστατεύει τους ανθρώπους του όταν έρχονται τα δύσκολα. Είναι αυτός που χτίζει ομάδα που μπορεί να τον αμφισβητήσει. Και όταν μια επιλογή αποτύχει, δεν ψάχνει αποδιοπομπαίους. Βγαίνει μπροστά, καθαρά, χωρίς μισόλογα. Γιατί η ευθύνη είναι ο μηχανισμός που κρατά όρθια μια εταιρεία, όταν όλα γύρω της τρίζουν.

• Αν θες να δεις αν ένας CEO μπορεί να «ρίξει» μια αυτοκινητοβιομηχανία, μην κοιτάς μόνο τα αποτελέσματα τριμήνου. Κοίτα το εσωτερικό θερμόμετρο. Μιλάνε οι άνθρωποι; Οι… κακές ειδήσεις;

• Υπάρχει κάτι που το τελευταίο διάστημα επαναλαμβάνεται όλο και πιο συχνά. Και μάλιστα επώνυμα. Άνθρωποι της αγοράς με ενημερώνουν για το τι έρχεται, τι ετοιμάζεται, τι αλλάζει. Και σχεδόν ταυτόχρονα μου ζητούν να μη γραφτεί. Να περιμένει. Να μη βγει. Να μείνει στο συρτάρι μέχρι να «ωριμάσει» ή μέχρι να έρθει το Δελτίο Τύπου.

• Και εδώ χρειάζεται μια καθαρή κουβέντα. Τη στρατηγική τη σέβομαι. Τη σιωπή, όταν είναι προσωρινή και έχει λόγο ύπαρξης, επίσης τη σέβομαι. Η επιχειρηματική στρατηγική πολλές φορές απαιτεί χρόνο, προετοιμασία, σωστό timing. Αυτό είναι απολύτως θεμιτό.

• Αλλά η υπερβολή κάνει κακό. Και το κάνει πρώτα σε εσάς τους ίδιους. Άλλο η ελεγχόμενη σιωπή και άλλο η απόλυτη μουγκαμάρα. Γιατί μουγκαμάρα είναι να γνωρίζουμε κάτι που επηρεάζει την αγορά και να το κρατάμε θαμμένο μέχρι να εγκριθεί επικοινωνιακά. Να περιμένουμε πότε θα «επιτραπεί» να ειπωθεί.

• Και ας είμαστε ειλικρινείς. Περισσότερες ειδήσεις από όσες μου λέτε, τις μαθαίνω. Το από πού δεν εχει σημασία και δεν πρόκειται να το μάθετε ΠΟΤΕ.

• Εμείς δεν λειτουργούμε με τα Δελτία Τύπου. Δεν περιμένουμε την επίσημη ώρα για την είδηση. Αν κάτι είναι είδηση, είναι είδηση τη στιγμή που συμβαίνει. Και ειδικά σε αυτή τη στήλη, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.

• Γι’ αυτό και το λέω ξεκάθαρα. Θέλετε να δουλέψει η πληροφορία για εσάς; Να δουλέψει πραγματικά, όχι επιφανειακά, όχι με τη ρηχή έννοια της επικαιρότητας; Τότε μην την πνίγετε. Μην τη φοβάστε. Μην της βάζετε φίμωτρο. Η είδηση δεν είναι εχθρός σας. Είναι εργαλείο. Αρκεί να τη χρησιμοποιείτε με αυτοπεποίθηση και όχι με φόβο.

