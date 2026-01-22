ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η… μασονία, οι ανεπιβεβαίωτες -τρομάρα σας- ειδήσεις και οι κίτρινες απειλές

• Και για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, στην αγορά των ΗΠΑ των 16.000.000 νέων αυτοκινήτων, ταξινομήθηκαν πέρσι σχεδόν 350 διαφορετικά αυτοκίνητα…

• Αλήθεια, έχετε καταλάβει ότι πέρσι στην αγορά μας των 140.000 αυτοκινήτων ταξινομήθηκαν 350 διαφορετικά αυτοκίνητα;

• Και μη μου πείτε ότι δεν υπάρχει αγωνία και άγχος με σχεδόν 20 νέους παίκτες…

• Την αγωνία και το δημιουργικό άγχος ας μη τα βλέπουμε αρνητικά. Τουλάχιστον στα επαγγελματικά δεδομένα.

• Και αυτό το λέω με την καλή έννοια. Κοχλάζει από δημιουργία, ένταση, αγωνία, άγχος…

• Χαμούλης…

• Αλλά αυτός ο ανταγωνιστικός χαμούλης -αν και μου αρέσει- φέρνει και διάφορες καταστάσεις που εμένα δε μου αρέσουν…

• Καλά, θα μου πείτε κάποιοι «είχαμε μια σκασίλα που δε σου αρέσουν εσένα…».

• Σωστό. Όμως, μετά από 30 χρόνια δημοσιογραφίας και έχοντας στα χέρια μας τα ισχυρότερα Μέσα του ειδικού Τύπου (και όχι μόνο) – γιατί ο κόσμος το έκανε αυτό – έχουμε το απόλυτο δικαίωμα να δημοσιεύουμε αυτό που δε μας αρέσει.

• Η αγορά μας λοιπόν αλλάζει και όταν αλλάζει κάτι, ακούγονται ψίθυροι. Και οι ψίθυροι γίνονται φήμη. Και η φήμη πληροφορία. Και η πληροφορία «ανεπιβεβαίωτη είδηση». Όμως, πιστέψτε με, ακόμα και η «ανεπιβεβαίωτη είδηση» που προέρχεται από ψίθυρο, παραμένει ένας ψίθυρος…

• Σας μπέρδεψα, ε;

• Ας το πω αλλιώς: Μια φήμη στον αέρα, όταν είναι κομμένη και ραμμένη για να χτυπήσει κάτω από τη ζώνη, κάποιοι πιο έμπειροι θα την καταλαβαίνουν. Άλλοι θα την πιστέψουν και κάποιοι θα την... την τρέμουν.

•«Φεύγουν από την Ελλάδα», «πουλάνε σε ξένους», «ετοιμάζουν cash out»... Λόγια βαριά, εύκολα, αλλά και επικίνδυνα όταν δεν πατούν πουθενά.

• Άλλο η στρατηγική αναδιάταξη, άλλο η επενδυτική προετοιμασία και άλλο η έξοδος.

• Το να κάνει μια εταιρεία κινήσεις οικονομικής ευελιξίας, να τακτοποιεί ισολογισμούς ή να δημιουργεί χώρο για μελλοντικές επενδύσεις, δεν σημαίνει ότι σηκώνει τα χέρια ή μαζεύει τα χαρτιά της. Σημαίνει ότι βλέπει μπροστά. Και όποιος συγχέει αυτά τα πράγματα, είτε δεν ξέρει την αγορά είτε παριστάνει ότι δεν ξέρει (και από τέτοιους έχουμε πολλούς).

• Και ναι, ας μην κρυβόμαστε. Η ελληνική αγορά είναι μικρή. Κλειστή. Σχεδόν οικογενειακή. «Μασονία», όπως μου είχε πει κάποτε ένας μεγάλος παίκτης, χωρίς περιστροφές.

• Ακριβώς γι’ αυτό όμως χρειάζεται και προστασία. Όχι περιχαράκωση με την κακή έννοια, αλλά στοιχειώδης αυτοσεβασμός. Γιατί όταν πετάς μια ανυπόστατη φήμη, δεν χτυπάς μόνο τον απέναντι επιχειρηματία. Δηλητηριάζεις το δίκτυο, δημιουργείς ανασφάλεια στους συνεργάτες, σπρώχνεις αποφάσεις με βάση τον φόβο και όχι τη λογική.

• Αυτά που ακούγονται λοιπόν, τα έχω ελέγξει. Όχι μία φορά. Εδώ και μήνες. Και όχι από το ίδιο το μαγαζί, αλλά και από άλλους κλάδους… Όλα φήμες που δεν ισχύουν. Τόσο απλά. Και ο νοών νοείτω και don’t call me pls.

• Ο ανταγωνισμός είναι υγεία. Είναι απαραίτητος. Ακόμα και το κουτσομπολιό, σε μικρές δόσεις, έχει τη γοητεία του. Μέχρι το σημείο που αρχίζει να βλάπτει την ίδια την αγορά. Εκεί παύει να είναι παιχνίδι και γίνεται αυτογκόλ.

• Η αλήθεια είναι ότι κάτι αλλάζει. Φέτος, για πρώτη φορά μετά από καιρό, βλέπω εταιρείες να μην αφήνουν ούτε εβδομάδα να πάει χαμένη. Να κυνηγούν προβολή, να προκαλούν τη δημοσιότητα, να αντιδρούν άμεσα. Να ξυπνούν. Επιτέλους.

• Έστω κι το ξυπνητήρι είναι κινέζικο. Το αποτέλεσμα μετράει...

• Αυτή είναι η ομορφιά της αγοράς. Η μεταμόρφωση. Η ένταση. Η σύγκρουση ιδεών και στρατηγικών.

• Ας κρατήσουμε αυτή την ομορφιά. Ας αφήσουμε στην άκρη όσους τη βλάπτουν, είτε με ύπουλες κινήσεις είτε με κακή, ανεύθυνη δημοσιότητα. Και ας πορευτούμε σε ένα καθαρά ανταγωνιστικό πλαίσιο.

• Γιατί ανάπτυξη χωρίς ανταγωνισμό δεν υπάρχει. Και αγορά που τρώει τα σωθικά της από φήμες, αργά ή γρήγορα, μένει από καύσιμα.

• Ο Ελβετός πήρε Κοντέλλη. Αυτό μάλλον το ξέρετε. Αλλά να ξέρετε οτι έμαθα οτι κάτι ετοιμάζουν μαζί… – don’t call me pls.

• Και για τον Ελβετό έμαθα ότι ακολουθούν και άλλοι… Και ξέρω ποιοι (συζητάνε) – don’t call me pls.

• Κάτι καλό βλέπει ο Ελβετός παιχταράς στην αγορά. Ας το δουν και άλλοι και ας προχωρήσουν. Η μοιρολατρία, έστω και ως λεκτική συνήθεια, δε θα συγχωρεθεί πλέον από μία αγορά που κοχλάζει δημιουργικά.

• Όπως θα τιμωρηθεί και η εσωστρέφεια.

• Φέτος οι επιθέσεις στην αγορά θα είναι εντυπωσιακές. Με έναν Steve να θέλει να πάει 40% επάνω από πέρυσι (είχε κάνει 11.000 αυτοκίνητα) και ένα Taki να θέλει να διπλασιάσει τις πωλήσεις της BYD (πέρυσι 2.400).

• Η Best Car αλλάζει στρατόπεδο και οδεύει προς Μανδύλα μεριά…

• Και ο Β. Μυτιληναίος καλοβλέπει την αγορά αυτοκινήτου…

• Και όταν καλοβλέπει κάτι ο συγκεκριμένος, καταλαβαίνετε ότι κάτι έρχεται…

• Έρχονται και άλλοι Κινέζοι και μη…

• Η Ντένη υπέγραψε και μαθαίνω ότι ψάχνει χώρο να κάνει δυναμική είσοδο στην AUTO ATHINA…

• Με ποιον υπέγραψε θα σας πω στις επόμενες Π.Κ. Όμως έχει πολλές… ορέξεις!

• Επίσης, κάποιον κύριο Καρντάση τον γνωρίζετε; Αν ναι, πείτε μου και εμένα…

• Η Linktour της FMS θα βγάλει και μικρό πόλης, εκτός από το τύπου smart…

• Και κάτι ακόμα… βλέπω Ευτύχη on fire και το αφήνω εδώ – don’t call me pls.

• Έγινε και αυτό. Μετά από απειλές από εμπόρους (ανώνυμους φυσικά) έφαγα απειλές και από μαντράδες - ταξιτζήδες (ανώνυμους φυσικά) – για αυτό το άρθρο (δείτε εδώ) και για άλλα…

• Επεκτείνεται και σε άλλον κλάδους το σύστημα των... απειλών...

Κλαίω όμως…

Και με το γελιοκλάμα σας αφήνω

Πάμε γερά...

ΤΤ

