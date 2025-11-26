ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η Inschape Ford, η επίθεση του real estate και ο νέος Γιώργος με την Chery του

• Κάποτε έλεγα –και το πίστευα– ότι ο νέος είναι ωραίος και ο παλιός αναμφίβολα είναι αλλιώς. Μόνο που υπάρχει κι ένα ενδιάμεσο στάδιο, μια λεπτή ζώνη όπου τα πράγματα μπερδεύονται: όταν ο νέος καταφέρνει να μπει στο μάτι του παλιού. Και λέω «στο μάτι» επιχειρηματικά, γιατί εδώ μιλάμε για αγορά, στρατηγική και παιχνίδι επιρροής, όχι για προσωπικές κόντρες. Όταν ο νέος λοιπόν, μπαίνει με ήθος, με επίπεδο και στην τελική με αποτελέσματα, τότε… και ο νέος είναι αλλιώς.

• Γιατί η αγορά έχει χώρο για όλους· δεν έχει όμως χώρο για τους βολεμένους.

«Σε μια αγορά που «κοιμάται», αυτός που ξυπνάει πρώτος γίνεται ο εφιάλτης των υπόλοιπων.»

• Ο λόγος, λοιπόν, για τον Γιώργο Σπανό, που σαφώς αν και νέος δεν είναι «νέος» αλλά είναι νέος εισαγωγέας. Δεν μπήκε απλά στο κάδρο της εισαγωγικής αγοράς. Το φώτισε.

• Και το έκανε με το ύφος του, με την ευγένειά του, με την ηθική του, με μια αξιοπρέπεια που δεν συναντάς εύκολα – ούτε στα δικά μας τα δημοσιογραφικά ούτε στο σκληρό εισαγωγικό κομμάτι. Κι αυτό, πίστεψέ με, είναι σπάνιο. Γιατί όποιος σέβεται το παρελθόν, σέβεται και το παρόν και –κυρίως– χτίζει το μέλλον.

• Σε ουσιαστικά μόλις πέντε μήνες εμπορικής ζωής, η Chery βρίσκεται ήδη στην τρίτη θέση των κινεζικών μαρκών στην Ελλάδα, μετά την MG και την BYD. Κοντεύει χίλια αυτοκίνητα μέχρι τον Δεκέμβριο.

• Με βασικό της όπλο ένα Tiggo 4 που ήρθε αθόρυβα, μπήκε καθαρά και στέκεται πλέον απέναντι στο best seller της ελληνικής αγοράς. Αυτό δεν το λες τυχαίο. Αυτό το λες δουλειά, στρατηγική και καλή ανάγνωση της αγοράς.

• Και κυρίως το λες «ο παλιός βλέπει επιτέλους τον νέο» Και όταν αλλάζει ο χάρτης, δεν φταίει η πυξίδα – φταίνε οι παλιοί που δεν κοιτούν με διαύγεια το νέο δρόμο.

• Το 2026 θα έχει ενδιαφέρον. Για το group του Γιώργου και της Μαρίας, αλλά και για την ελληνική αγορά γενικότερα. Γιατί οι νέοι παίκτες ταράσσουν τα νερά, φέρνουν φρέσκο αέρα και γράφουν τις δικές τους σελίδες στον τόμο της ελληνικής αυτοκινητικής ιστορίας.

• Έναν τόμο με χρυσά γράμματα για κάποιους και… με κάρβουνο για άλλους. Κυρίως για εκείνους που μπήκαν στην αγορά νομίζοντας ότι ο κόσμος τούς χρωστάει. Γιατί απλά όπως μου είπε ένας παλιός της αγοράς -που ακόμα σκίζει: «άλλοι αφήνουν αποτύπωμα κι άλλοι απλώς… λάσπες.»

• Η αγορά μας είναι δύσκολη, απαιτητική και μερικές φορές άδικη. Αλλά έχει μια αλήθεια: πάντα δικαιώνει αυτόν που δουλεύει σωστά και σιωπηλά. Και ο Γιώργος είναι ένας από αυτούς.

• Μαθαίνω και το μαθαίνω από σοβαρή πηγή ότι η Ford είναι στην αγκαλιά της Inschape Ηellas.

• Σύντομα -εκτός απροόπτου- θα είναι το τέταρτο παιδάκι της. Μάλιστα -μαθαίνω- ότι ο Χέρμαν το μόνο που θέλει να αλλάξει είναι η έδρα της εταιρείας…

• Και μέχρι η Ford να ρίξει στην αγορά τα μεγαλόπνοα τετράτροχα σχέδια της -και εφόσον πέσουν οι τελικές υπογραφές- το μερίδιο που θα έχει η Inschape Ηellas στα επαγγελματικά (που ανεβαίνουν τέζα) θα φτάνει το 65%.

• Η παρουσία του Dr. Τάκη Αθανασόπoυλου και του Σταύρου Παρασκευαϊδη στην γιορτινή συνάντηση της Inschape Ηellas για την GAC λέει πολλά αλλά και επιβεβαιώνει την Πίσω Κίνηση για όσα σας γράφαμε όλο αυτό το διάστημα και κυρίως για τις πρώτες συναντήσεις που είχαν γίνει στα εγκαίνια της AUTO ATHINA.

• Υπάρχουν στιγμές στην αγορά που, όσο κι αν θες να το αποφύγεις, το γεγονός σε τραβάει από το μανίκι και σε βάζει να το δεις κατάματα.

• Ο Σταύρος Τ. είναι ένα τέτοιο γεγονός. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε για τα κέρδη που κατέγραψε το 2024. Και ναι, το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από τη μεγάλη αναδιάρθρωση του δανεισμού του group. Πάνω από εκατόν δέκα εκατομμύρια που μετατράπηκαν σε θετικό αποτέλεσμα στο χαρτί. Αλλά πες μου: αυτό δεν είναι επιτυχία; Αν ήταν τόσο εύκολο, ας το έκαναν κι άλλοι (και δεν αναφέρομαι στην αγορά μας).

• Οι τράπεζες πλέον δεν χαρίζονται. Κοιτάνε τα νούμερα, τον κύκλο εργασιών, τις προοπτικές, τη στρατηγική, τις κινήσεις. Κοιτάνε αν η επιχείρηση έχει μέλλον, όχι αν απλά επιβιώνει. Και ο Σταύρος, τα τελευταία χρόνια, δεν κάνει κινήσεις. Σχεδιάζει. Υλοποιεί. Παίζει στο ταμπλό όπως λίγοι.

• Και ας το δούμε όλοι ξεκάθαρα και να το παραδεχτούμε. Οι κινήσεις του τα τελευταία χρόνια δεν ήταν απλά «στρατηγικές» αλλά συγκλονίστηκες…

• «Η καλύτερη πρόβλεψη για το μέλλον είναι να το δημιουργήσεις.» (Peter Drucker). Και ο Σταύρος T. δείχνει με συνέπεια ότι δεν περιμένει τις εξελίξεις – τις φτιάχνει. Και πιστέψτε με έχω να μιλήσω μαζί του από το 2024, τότε στην AUTO ATHINA …

• H επιχειρηματική διορατικότητα δεν είναι τζάμπα ταλέντο. Είναι επιλογή. Είναι καθημερινή άσκηση. Είναι η ικανότητα να βλέπεις στο παρόν αυτό που οι άλλοι θα δουν σε τρία χρόνια – και αν. Όποιος δεν διαθέτει τέτοια ματιά, δεν έχει ελπίδα. Διότι η αγορά δεν συγχωρεί τους μυωπικούς. Απλά πράγματα…

• Και η αγορά δεν ησυχάζει, ευτυχώς. Γιατί αν ησυχάσει, πεθαίνει. Και αυτό το διάστημα ζούμε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους των τελευταίων ετών.

• Ο εν λόγο Σταύρος λοιπόν ετοιμάζεται –ή μάλλον έχει αποφασίσει– να ανοίξει και τρίτο μαγαζί BMW. Και μόνο αυτή η κίνηση αρκεί για να φουντώσει η αγορά, αλλά και για να περιμένουμε με ενδιαφέρον την αντίδραση του Γιώργου Σ.

• Παράλληλα, οπως σας εχει γράψει ήδη η ΠΚ, ο Σταύρος ετοιμάζεται να μπει δυναμικά σε ένα πολύ κομβικό σημείο στο Χαλάνδρι, εκεί στην Automotivo.

• Από την άλλη, ο Θωμάς Τρομ., ποτέ δεν ήταν άνθρωπος που βγαίνει από το παιχνίδι. Αντιθέτως. Τα κέρδη του από τη real estate δραστηριότητά του –ειδικά με το εμβληματικό κτίριο στην Κηφισίας– είναι υπερπολλαπλάσια από αυτά που θα έβγαζε ως απλός dealer.

• Αλλά ο Θωμάς είναι της αγοράς. Το έχει μέσα του. Και όποιος έχει μέσα του την αγορά, δεν πατάει pause. Απλώς αλλάζει θέση. Αλλάζει στρατηγική και φυσικά συνεχίζει.

• Και μαθαίνω πως οι δύο τους, Σταύρος Τ. και Θωμάς Τρομ., συζητάνε μία δυναμική συνεργασία προς Γέρακα μεριά (don’t call me pls)

• Το μεγάλο παιχνίδι τώρα παίζεται στο δίκτυο. Στο ποιοι έχουν κεφάλαια, ποιοι έχουν αντοχή, ποιοι έχουν δίκτυο με ρίζες και ποιοι μπορούν να σταθούν απέναντι στη νέα εποχή. Οι ισχυροί dealer θα έχουν το παιχνίδι στα χέρια τους. Οι υπόλοιποι θα παρακολουθούν από την κερκίδα.



• Στην αγορά δεν επιβιώνει ο μεγαλύτερος. Επιβιώνει αυτός που κινείται. Και σήμερα, αυτοί που κινούνται γράφουν το αύριο.

• Χαμός και με το real estate με την Lion να πρέπει να μετακομίσει -όπως μαθαίνω- γιατί εκεί στο εμβληματικό κάστρο της Peugeot, Renault κλπ θα ανοίξει Giga Σκλαβενίτης…

• Ε, θα μετακομίσει με τη κινέζικη που ψάχνει να φέρει… Και θα φέρει…

• Κάτι δυναμικό ετοιμάζει ο Μιχάλης Οικ… ( don’t call me pls)

Πάμε δυνατά, και προπάντων με αξιοπρέπεια και σεβασμό σε όλους!

