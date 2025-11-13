ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Το come back του Σταύρου, το κουταλάκι της επικοινωνίας και τα δισεκατομμύρια της Κίνας

• Αποδείχτηκε λοιπόν πως όταν τέτοιες ενέργειες γίνονται από ανθρώπους που είναι μέσα στην αγορά, τότε είναι αλλιώς.

• Στο συνέδριο αυτή η φλόγα που σας γράφω τόσο καιρό τώρα, φάνηκε. Το newsauto Talks ήταν ένας θρίαμβος στην κυριολεξία. Από την παρουσία του Πρωθυπουργού, των Υπουργών, όλων των συμμετεχόντων.

• Παράλληλα είχαμε και το συνέδριο newsauto Talks… καταλαβαίνετε, κι εμείς εδώ on fire, όπως και η αγορά μας.

• Πλέον κάθε εβδομάδα ένας συντάκτης μας βρίσκεται στην Κίνα, όπως βρέθηκε και ο υπογράφων.

• Απολογούμαι για την καθυστερημένη δημοσίευση της ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗΣ αλλά μας έχετε… πεθάνει (με την καλή έννοια).

• Και το 1ο newsauto Talks ήταν αλλιώς και με πάνω από 90.000 προβολές παρακαλώ. Απλά σας ευχαριστούμε!

• Πάμε Κίνα.

Οκ, έχουν τρελαθεί αυτοί. Πολλά τα δις που υπόσχονται να ρίξουν στα αυτοκίνητά τους. Αυτά που είδαμε στην Κίνα δεν περιγράφονται. Όχι γιατί είδαμε κάτι τρομερό σε μονάδες παραγωγής, αυτά τα έχουμε ξαναδεί.

• Όλοι όσοι είμαστε χρόνια στην αγορά τα έχουμε περπατήσει τα εργοστάσια. Το σοκ ήταν στους αριθμούς. Στα νούμερα που ειπώθηκαν με απόλυτη φυσικότητα. Στο ότι μια εταιρεία υπόσχεται να επενδύσει 1 δισ. δολάρια ΜΟΝΟ για multimedia εκεί δεν ακούς. Καταπίνεις.

• Θα τα ρίξουν όντως; Γιατί από δηλώσεις, μια χαρά είναι οι Κινέζοι. Το θέμα είναι η πράξη.

• Το άλλο θέμα: Πώς θα πείσουν τον Ευρωπαίο ότι το προϊόν τους είναι καλό; Γιατί είναι καλό — πολλές φορές πιο καλό απ’ ό,τι πιστεύουμε. Αλλά το να έχεις καλό προϊόν δεν σημαίνει ότι θα πουλήσεις. Σημαίνει μόνο ότι έχεις μια καλή αφετηρία...

• Εκεί λοιπόν μπάζει το σχέδιο: Επικοινωνία μηδέν. Προσέγγιση ανύπαρκτη. Στρατηγική ελλιπής. Και πολύ δύσκολα πείθονται να το αλλάξουν αυτό. Το βλέπω, το ακούω από εσάς, το βιώνετε εσείς οι Ελληνες "Κινέζοι" στην πράξη.

• Και να ρωτήσω και κάτι; Αληθεύει ότι δεν υπογράφουν αποκλειστικά συμβόλαια; Γιατί αν ισχύει, το παιχνίδι αλλάζει. Ο Κινέζος δίνει το χέρι. Αλλά το τυρί το κρατάει πάντα στην τσέπη.

• Ναι, η BYD σκίζει στα ηλεκτρικά στην Ευρώπη. Ναι, κάνουν “noise”. Αλλά στο σύνολο της αγοράς, ειδικά στα συμβατικά, οι Κινέζοι είναι ακόμα πίσω σε πωλήσεις. Και όχι λόγω ποιότητας, αλλά καθαρά λόγω απουσίας επικοινωνίας.

• Μην κρυβόμαστε. Ο πελάτης δυσκολεύεται να δώσει 35.000 ευρώ για κινεζικό. Αλλά τα δίνει άνετα για ένα γερμανικό. Το ξέρετε όλοι αυτό. Και ναι, η επικοινωνία δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Τη μετατρέπει όμως σε προοπτική. Ακόμα κι ένα κακό κουτάλι μπορεί να φαίνεται χρυσό αν το “φωτίσεις” σωστά.

• Πρέπει λοιπόν να επενδύσουν στην επικοινωνία. Να χτίσουν αφήγημα. Να μιλήσουν με σοβαρούς ανθρώπους- Μέσα και όχι με “influencers on sale”.

• Αν δεν το κάνουν, τότε θα μείνουν με τα εργοστάσια και τα αποθέματα. Γιατί ο Ευρωπαίος αγοράζει ιστορία, εμπιστοσύνη, φήμη. Όχι απλώς specs.

• Είπα για BYD και θυμήθηκα τον Σταύρο. Και όμως το γυρίζει το καράβι και μάλιστα με ταχύτητα. Τόσο που — εφόσον το επιτύχει — θα πρέπει να διδαχθεί στα Πανεπιστήμιααυτή η επιχειρηματική στρατηγική.

• Το λέω αυτό μετά από αυτό που άκουσα για τα κέρδη μαμούθ του ομίλου Σφακιανάκη.

• Ο Όμιλος Σφακιανάκη ανακοίνωσε ότι κατά το 2024 κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 673 εκατ. €, σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με τα 546,4 εκατ. € του 2023. Η αύξηση αυτή ανέρχεται περίπου στο +23,2%. Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 156,1 εκατ. €, έναντι 37,5 εκατ. € το 2023.

• Ναι, εν μέρει αυτά τα κέρδη είναι λόγω έκτακτου λογιστικού οφέλους από τροποποίηση ομολογιακού δανείου. Όμως είναι εντυπωσιακά νούμερα, αφού και οι πωλήσεις είναι εξαιρετικές…

• Θα το πώ ως "το come back του Σταύρου" που δεν είναι απλά μια «επιστροφή». Είναι μια ολόκληρη στρατηγική επανατοποθέτηση. Όταν ένας άνθρωπος με εμπειρία, πείσμα και μνήμη αγοράς επανέρχεται, δεν χρειάζεται να φωνάξει. Αρκεί να δείξει. Και ο Σταύρος δείχνει με όχημα τα σωστά στελέχη και φυσικά τα παιδιά του. Εκεί κρύβεται η πραγματική συνέχεια.

• Δεν είναι τυχαίο που το όνομα «Σφακιανάκης» δεν έφυγε ποτέ από το τραπέζι. Γιατί, όπως λένε, «η αγορά ξεχνά μόνο όσους δεν έκαναν ποτέ κάτι πραγματικά μεγάλο». Και τώρα το κεφάλαιο ανοίγει ξανά, πιο ώριμο, πιο οργανωμένο, πιο οικογενειακό.

• Και μην ξεχνάμε ποτέ (και ιδιαίτερα εμείς οι μεσήλικες της αγοράς): Η εμπειρία γράφει ιστορία μόνο όταν έχει δίπλα της το μέλλον.

• Η BYD του δούλεψε και του δουλεύει. Η Suzuki του αναστήθηκε ξαφνικά… Όλα πρίμα — μη τον ματιάσουμε.

• Και έχει ακόμα πιο πάνω, αν δουλέψει λίγο περισσότερο την επικοινωνία, που θα το κάνει όπως μαθαίνω…

• Σας είπα ότι το θέμα Ford έχει παγώσει και ισχύει. Όμως πάει να σπάσει τον πάγο ο Ισραηλινός… don’t call me pls.

• Παρόλα αυτά φαντάζει πιο κοντά — ακόμα — στο στρατόπεδο των Γλυκών Νερών…

• Φυσικά και ο Ισραηλινός έχει πολύ χρήμα. Όμως ο Βρετανός έχει εμπειρία και η Inchcape Hellas πολλές πρωτιές…

• Α και κάτι ακόμα. Θέλει και άλλη κινεζική ο Χέρμαν και οι Λονδρέζοι του είναι Do it…

• Μαθαίνω ότι Δαμάσκοι και Ισμαήλοι είναι… έξαλλοι. Θέλουν και άλλες λιανικές και θα πάρουν — don’t call me pls.

• Απόσυρση; Ξεχάστε την (από μεγαλο κεφάλι συτό). Παλέψτε εμπορικά με ό,τι έχουμε…

• Επειδή ρωτάτε, η μεγάλη έκθεση αυτοκινήτου το 2026 θα γίνει 3 με 11 Οκτωβρίου φυσικά στο Metropolitan (σε δύο Halls), ενώ η 2η έκθεση μεταχειρισμένων Used Car EXPO 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, και όποιος πρόλαβε πρόλαβε…

• Α και κάτι άλλο… τικ, τακ, τικ, τακ και επανέρχομαι σύντομα (αλλά don’t call me pls)…

Πάμε δυνατά



ΤΤ

Πολλές ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

• Το Off The Record αποκλειστικό τηλέφωνο της Πίσω Κίνησης για ότι SMS θέλετε – 6937358247

• Το Off The Record email της Πίσω Κίνησης για ότι θέλετε – pisokinisi@newsauto.gr