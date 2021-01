Οδηγήστε την αγωνιστική BMW M4 GT4 στο κέντρο επιδόσεων της BMW στην Καλιφόρνια

Η πρώτη νέα προσθήκη στο πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι η

. Σε αυτό το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι έχουν μια συνεδρία στην τάξη σχετικά με τις σωστές τεχνικές οδήγησης πριν προχωρήσουν στην πίστα και οδηγήσουν τη M4 GT4 πίσω από έναν έμπειρο εκπαιδευτή της BMW.



Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχεία δεδομένων και βίντεο VBOX που μπορούν να διατηρήσουν οι μαθητές, γεύμα στο εστιατόριο BMW Performance Center αλλά και ασφάλιση. Όσοι θέλουν επιπλέον χρόνο μπορούν να επιλέξουν το επόμενο πρόγραμμα «M4 GT4 Private Coaching with Data & Video» έναντι 4.150 ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα μισής ημέρας περιλαμβάνει 202 χιλιόμετρα διαδρομής με τη M4 GT4 και τα ίδια επιπλέον προνόμια με το προηγούμενο.



Το πιο ακριβό πρόγραμμα κοστίζει 8.300 ευρώ και επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να βιώσουν μια ολόκληρη μέρα που περιλαμβάνει 403 χιλιόμετρα διαδρομής πίσω από το τιμόνι της αγωνιστικής M4 GT4. Είναι πολύ πιο ακριβό από το προηγούμενο, αλλά μπορείτε να οδηγήσετε και να απολαύσετε τις χάρες του “κτήνους” για σχεδόν διπλάσια χιλιόμετρα.



Υπάρχει βέβαια και το «Race License School: The Path to Professional». Είναι διαθέσιμο σε όσους θέλουν περισσότερη εκπαίδευση μετά το Advanced M School ή το Two-Day M School και επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα βήματα για να γίνουν επαγγελματίες οδηγοί αγώνων. Είναι πιστοποιημένο από το SCCA και περιλαμβάνει μαθήματα σχετικά με τις πράσινες, κίτρινες και κόκκινες σημαίες, πώς να προσπεράσετε με ασφάλεια, πότε να φρενάρετε ή να επιταχύνετε, ενώ, περιλαμβάνει επίσης διάφορες εκκινήσεις αγώνων.



Η BMW παρουσίασε το αγωνιστικό αυτοκίνητο M4 GT4 για την αγωνιστική σεζόν 2018. Βασίζεται στο street-legal μοντέλο και διαθέτει 6κύλινδρο σε σειρά βενζινοκινητήρα διπλού υπερσυμπιεστή 3,0 λίτρων που παράγει περισσότερους από 430 ίππους, ανάλογα με τους κανονισμούς της εκάστοτε κατηγορίας. Σημειώστε πως συνδυάζεται με ένα εξελιγμένο αυτόματο κιβώτιο επτά σχέσεων διπλού συμπλέκτη με μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης παρακαλώ. Α, δεν παίζω, ζηλεύω, θέλω κι εγώ…