Η μοτοσικλέτα ως εργαλείο οικονομικής διπλωματίας

Δεν είναι συνηθισμένο μια παρουσίαση που αφορά τη μοτοσικλέτα να πραγματοποιείται στην έδρα ενός Υπουργείου Εξωτερικών. Κι όμως, πριν από μερικές ημέρες στη Φαρνεσίνα της Ρώμης, η ιταλική κυβέρνηση παρουσίασε το πρόγραμμα «Moto d’Italia – Cultura oltre la pista», στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι για την Ιταλία, η μοτοσικλέτα είναι ένα εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης, πολιτιστικής προβολής και διεθνούς επιρροής και όχι απλά ένα μέσο μετακίνησης ή αθλητισμού.

Η επιλογή του Υπουργείου Εξωτερικών μόνο τυχαία δεν ήταν. Η Ιταλία αντιμετωπίζει τη μοτοσικλέτα ως μέρος του εθνικού της brand, όπως ακριβώς κάνει εδώ και δεκαετίες με τη μόδα, τη γαστρονομία ή το βιομηχανικό design. Στόχος της αφενός είναι να πουλήσει περισσότερες μοτοσικλέτες, αλλά αφετέρου να εξάγει την τεχνογνωσία, την αισθητική, την καινοτομία και την ιστορία που τις συνοδεύουν.





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