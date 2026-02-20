Video: Το άφησε πάλι το κορίτσι...
Ο διάσημος φωτογράφος της F1, Κιμ Ίλμαν αποκάλυψε ότι ο Λάντο Νόρις και η σύντροφός του, Μάγκι Κορσέιρο χώρισαν για δεύτερη φορά τα τελευταία δύο χρόνια!
Ο Ίλμαν είναι φωτογράφος της F1 εδώ και μια δεκαετία και γνωρίζει το paddock απ’ έξω και ανακατωτά. Μάλιστα, έχει προσωπικές σχέσεις με όλους σχεδόν τους οδηγούς του grid.
