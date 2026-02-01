Πλησιάζει η ώρα της Continental GT 750

Η Royal Enfield ετοιμάζεται για μια πολύ σημαντική ανανέωση στην γκάμα της σχεδιάζοντας την μεγαλύτερη σε κυβισμό μοτοσικλέτα στη σύγχρονη εποχή της. Πρόκειται για την πρώτη μοτοσικλέτα 750 κ.εκ. η οποία όπως όλα δείχνουν θα είναι η Continental GT 750 που ήδη δοκιμάζεται σε δημόσιους δρόμους.