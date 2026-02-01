Πλησιάζει η ώρα της Continental GT 750
MOTO

Πλησιάζει η ώρα της Continental GT 750

Καινούριες κατασκοπευτικές εικόνες αποδεικνύουν ότι η έχουμε φτάσει πολύ κοντά στην Royal Enfield Continental GT 750.

Πλησιάζει η ώρα της Continental GT 750

Η Royal Enfield ετοιμάζεται για μια πολύ σημαντική ανανέωση στην γκάμα της σχεδιάζοντας την μεγαλύτερη σε κυβισμό μοτοσικλέτα στη σύγχρονη εποχή της. Πρόκειται για την πρώτη μοτοσικλέτα 750 κ.εκ. η οποία όπως όλα δείχνουν θα είναι η Continental GT 750 που ήδη δοκιμάζεται σε δημόσιους δρόμους.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης