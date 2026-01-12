Εταιρεία «έγραψε» το απίστευτο 31% μερίδιο στην Ελλάδα...

Ακόμη μία χρονιά πρωτιάς σφράγισε το 2025 για τη Γκοργκόλης Α.Ε., η οποία διατήρησε για 16η συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση στον κλάδο του δικύκλου στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της υπεροχή σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2025, η Γκοργκόλης Α.Ε. χάρη στις SYM, Zontes, QJMotor, Kove και Daytona, κατέκτησε την πρώτη θέση στις ταξινομήσεις δικύκλων με μερίδιο 31%, διατηρώντας διαφορά 10 ποσοστιαίων μονάδων από τον δεύτερο της κατάταξης.