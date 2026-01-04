Triumph και Arai ενώνουν τις δυνάμεις τους
Νέα σειρά κρανών Arai x Triumph για υψηλή προστασία με βρετανικό στυλ.
Η Triumph Motorcycles ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Arai, προσφέροντας μια νέα σειρά υψηλών προδιαγραφών κρανών με έμφαση στο στυλ, στην προστασία και στην άνεση. Η νέα συλλογή περιλαμβάνει τέσσερα μοντέλα και θα διατίθεται από το καλοκαίρι του 2025 σε επιλεγμένες αντιπροσωπείες και φυσικά online στην επίσημη σελίδα της μάρκας.
