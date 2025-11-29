Ο ξεχασμένος τρικύλινδρος της BMW σώθηκε χάρη σε ένα Fiat 126 (+video)
Ένας τολμηρός μηχανικός ξέθαψε έναν σπάνιο κινητήρα της BMW και τον έβαλε στο πίσω μέρος ενός παρατημένου Fiat 126.

Από την BMW Motorrad έχουμε δει κατά καιρούς πολλών ειδών κινητήρες. Ο βασικός της φυσικά είναι ο δικύλινδρος boxer, αλλά οι Γερμανοί έχουν παρουσιάσει μονοκύλινδρους, δικύλινδρους σε σειρά, τετρακύλινδρους σε σειρά ή flat4 ακόμα και εξακύλινδρους σε σειρά. Αυτό που λίγοι γνώριζαν είναι ότι το 1985 έκανε την μεγάλη έκπληξη και τοποθέτησε στην K 75 ένα τρικύλινδρο σε σειρά σύνολο.

Αυτό το ξεχασμένο μοτέρ αποφάσισε να εκμεταλλευτεί ένας μηχανικός μαζί με έναν πρώην εργαζόμενο στην Subaru Pro Drive. Πήραν λοιπόν το παλιό τρικύλινδρο της BMW και το τοποθέτησαν σε ένα επίσης… ξεχασμένο Fiat 126.

