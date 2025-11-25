Η Triumph πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία για τον Μπρους Σπρίνγκστιν
MOTO

Η Triumph πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία για τον Μπρους Σπρίνγκστιν

Η Triumph κατακτά και πάλι το Χόλιγουντ πρωταγωνιστώντας αυτήν τη φορά στην ταινία με θέμα το εμβληματικό άλμπουμ Nebraska του Μπρους Σπρίνγκστιν.

Η Triumph πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία για τον Μπρους Σπρίνγκστιν

Οι μοτοσικλέτες της Triumph έχουν πολλές φορές συνδεθεί με τον κινηματογράφο, πρωταγωνιστώντας ανά καιρούς σε φιλμ παγκόσμιας εμβέλειας. Από ταινίες του 1960 με πρωταγωνιστή τον Στιβ Μακουίν, έως πρόσφατες εμφανίσεις σε blockbuster όπως το James Bond, οι Βρετανοί αρέσκονται να επιδεικνύουν την καλλιτεχνική πλευρά τους.

Η εταιρεία επιστρέφει φέτος στο κινηματογραφικό προσκήνιο με την εμφάνισή της στη νέα ταινία της 20th Century Studios, Springsteen: Deliver Me From Nowhere. Κεντρικό στοιχείο της ταινίας είναι μια αυθεντική Triumph TR6C του 1971, την οποία οδηγεί ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, ο οποίος υποδύεται τον Μπρους Σπρίνγκστιν. Ο ηθοποιός εμφανίζεται μάλιστα φορώντας το αυθεντικό T-shirt της Triumph, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη αυθεντικότητα στην ερμηνεία του.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ






Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης