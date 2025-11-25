Η Triumph πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία για τον Μπρους Σπρίνγκστιν

Οι μοτοσικλέτες της Triumph έχουν πολλές φορές συνδεθεί με τον κινηματογράφο, πρωταγωνιστώντας ανά καιρούς σε φιλμ παγκόσμιας εμβέλειας. Από ταινίες του 1960 με πρωταγωνιστή τον Στιβ Μακουίν, έως πρόσφατες εμφανίσεις σε blockbuster όπως το James Bond, οι Βρετανοί αρέσκονται να επιδεικνύουν την καλλιτεχνική πλευρά τους.

Η εταιρεία επιστρέφει φέτος στο κινηματογραφικό προσκήνιο με την εμφάνισή της στη νέα ταινία της 20th Century Studios, Springsteen: Deliver Me From Nowhere. Κεντρικό στοιχείο της ταινίας είναι μια αυθεντική Triumph TR6C του 1971, την οποία οδηγεί ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, ο οποίος υποδύεται τον Μπρους Σπρίνγκστιν. Ο ηθοποιός εμφανίζεται μάλιστα φορώντας το αυθεντικό T-shirt της Triumph, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη αυθεντικότητα στην ερμηνεία του. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ













