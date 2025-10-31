Adventure 1.000 κ.εκ. κάτω από 10.000 ευρώ; (+video)
MOTO

Adventure 1.000 κ.εκ. κάτω από 10.000 ευρώ; (+video)

Η Morbidelli ανακοίνωσε την άφιξη στην Ελλάδα της T1002VX με πλούσιο εξοπλισμό και δυναμικές επιδόσεις εκτός δρόμου.

Adventure 1.000 κ.εκ. κάτω από 10.000 ευρώ; (+video)
UPD:

Σε κανένα σημείο της ιστορίας της η Morbidelli δεν είχε στην γκάμα της μεγάλη μοτοσικλέτα adventure. Αυτό σημαίνει ότι η έλευση της καινούριας T1002VX έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την ιταλική φίρμα η οποία κάνει αισθητή την παρουσία της και σε αυτήν την κατηγορία.

Η Morbidelli T1002VX είχε παρουσιαστεί στις αρχές του 2025 και τώρα φτάνει στην χώρα μας μέσω της Motoway στην πολύ δελεαστική τιμή των 9.990 ευρώ. Πρόκειται για ένα μοντέλο που συνδυάζει ιταλική σχεδίαση, κορυφαία τεχνολογία και εξαιρετική αξία για τα χρήματά του.


UPD:
