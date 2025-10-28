ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Brabus: Ε,ε,ερχεται!

MOTO

Η Brabus ετοιμάζει τη νέα 1400 R Signature Edition, μια μοτοσυκλέτα που υπόσχεται να ανεβάσει ακόμα πιο ψηλά τη συνεργασία της με την KTM.

Brabus: Ε,ε,ερχεται!

Το πρωτότυπο της νέας έκδοσης εντοπίστηκε πρόσφατα να δοκιμάζεται, αποκαλύπτοντας μια εντυπωσιακή συνέχεια της γνωστής Brabus 1300 R. Όλα δείχνουν πως η βάση της παραμένει η KTM 1390 Super Duke R, με τον γνωστό δικύλινδρο V κινητήρα LC8, ο οποίος φέρεται να αποδίδει πάνω από 190 ίππους, συνδυάζοντας ακραίες επιδόσεις με κορυφαία ποιότητα κατασκευής.

Η νέα Brabus 1400 R θα φέρει τον απόλυτο χαρακτήρα της γερμανικής φίρμας με ανθρακονήματα, νέους τροχούς ειδικής σχεδίασης και πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση υψηλής τεχνολογίας. Ο σχεδιασμός της δείχνει πιο ώριμος και επιθετικός, με έμφαση στη λεπτομέρεια και την αεροδυναμική, παραμένοντας ωστόσο πιστός στη φιλοσοφία “Luxury Naked” που καθιέρωσε η Brabus στην πρώτη της μοτοσυκλέτα παραγωγής.



