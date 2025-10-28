Brabus: Ε,ε,ερχεται!
Η Brabus ετοιμάζει τη νέα 1400 R Signature Edition, μια μοτοσυκλέτα που υπόσχεται να ανεβάσει ακόμα πιο ψηλά τη συνεργασία της με την KTM.
Το πρωτότυπο της νέας έκδοσης εντοπίστηκε πρόσφατα να δοκιμάζεται, αποκαλύπτοντας μια εντυπωσιακή συνέχεια της γνωστής Brabus 1300 R. Όλα δείχνουν πως η βάση της παραμένει η KTM 1390 Super Duke R, με τον γνωστό δικύλινδρο V κινητήρα LC8, ο οποίος φέρεται να αποδίδει πάνω από 190 ίππους, συνδυάζοντας ακραίες επιδόσεις με κορυφαία ποιότητα κατασκευής.
Η νέα Brabus 1400 R θα φέρει τον απόλυτο χαρακτήρα της γερμανικής φίρμας με ανθρακονήματα, νέους τροχούς ειδικής σχεδίασης και πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση υψηλής τεχνολογίας. Ο σχεδιασμός της δείχνει πιο ώριμος και επιθετικός, με έμφαση στη λεπτομέρεια και την αεροδυναμική, παραμένοντας ωστόσο πιστός στη φιλοσοφία “Luxury Naked” που καθιέρωσε η Brabus στην πρώτη της μοτοσυκλέτα παραγωγής.
