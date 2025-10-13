Πόσο χρήσιμα είναι τα συστήματα ασφαλείας στα scooter 125 κ.εκ.;

Στην εποχή της αστικής κινητικότητας, όπου κάθε μετακίνηση είναι μια μικρή μάχη με το χρόνο και τις απρόβλεπτες συνθήκες του δρόμου, η ασφάλεια δεν είναι «ακόμα ένα στοιχείο», είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Τα σύγχρονα scooter έχουν εξελιχθεί τρομακτικά σε αυτόν τον τομέα, ενσωματώνοντας τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε μεγαλύτερες μοτοσικλέτες.