H Honda επέλεξε Τουρκία

Η Honda συνεχίζει τη διεθνή της επέκταση, ανακοινώνοντας τη δημιουργία νέου εργοστασίου παραγωγής μοτοσικλετών στη Σμύρνη, με έναρξη λειτουργίας το 2026. Η επένδυση ύψους 17,3 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον αναπτυσσόμενο κλάδο μοτοσικλέτας στην Τουρκία.