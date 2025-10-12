H Honda επέλεξε Τουρκία
H Honda επέλεξε Τουρκία
Η Honda επενδύει στην Τουρκία με νέο εργοστάσιο παραγωγής μοτοσικλετών.
Η Honda επενδύει στην Τουρκία με νέο εργοστάσιο παραγωγής μοτοσικλετών.
Η Honda συνεχίζει τη διεθνή της επέκταση, ανακοινώνοντας τη δημιουργία νέου εργοστασίου παραγωγής μοτοσικλετών στη Σμύρνη, με έναρξη λειτουργίας το 2026. Η επένδυση ύψους 17,3 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον αναπτυσσόμενο κλάδο μοτοσικλέτας στην Τουρκία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα