Αυτή η Triumph Rocket 3 είναι έτοιμη για όλα... (video)

Δύσκολα μπορεί κάποιος να κάνει κάτι πολύ ξεχωτιστό πάνω σε μια πολύ ιδιαίτερη μοτοσικλέτα όπως η Triumph Rocket 3. Άλλωστε η βρετανική power cruiser είναι σαν να φτιάχτηκε εξαρχής από κάποιο γκαράζ customizing.

Η νέα δημιουργία λοιπόν της εταιρείας Box39 Motorcycles με έδρα το Ντουμπάι πάνω στη θρυλική Triumph Rocket 3 είναι κάτι που σίγουρα τραβάει τα βλέμματα. Θυμίζει κάτι από το σύμπαν του Boba Fett του Star Wars, συνδυάζοντας εκκεντρική αισθητική με ισχύ και επιδόσεις.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







