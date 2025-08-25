Αυτή η Triumph Rocket 3 είναι έτοιμη για όλα... (video)
MOTO

Αυτή η Triumph Rocket 3 είναι έτοιμη για όλα... (video)

Η Triumph Rocket 3 μεταμορφώνεται από την Box39 Motorcycles σε ένα κομμάτι για Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Αυτή η Triumph Rocket 3 είναι έτοιμη για όλα... (video)
Δύσκολα μπορεί κάποιος να κάνει κάτι πολύ ξεχωτιστό πάνω σε μια πολύ ιδιαίτερη μοτοσικλέτα όπως η Triumph Rocket 3. Άλλωστε η βρετανική power cruiser είναι σαν να φτιάχτηκε εξαρχής από κάποιο γκαράζ customizing.

Η νέα δημιουργία λοιπόν της εταιρείας Box39 Motorcycles με έδρα το Ντουμπάι πάνω στη θρυλική Triumph Rocket 3 είναι κάτι που σίγουρα τραβάει τα βλέμματα. Θυμίζει κάτι από το σύμπαν του Boba Fett του Star Wars, συνδυάζοντας εκκεντρική αισθητική με ισχύ και επιδόσεις.


