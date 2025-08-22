Ο Πούτιν πήγε Αλάσκα για Τραμπ και Ουκρανία και χάριζε μοτοσυκλέτες (+video)

Ένα απλό δρομολόγιο με τη μοτοσυκλέτα του κατέληξε σε μια ιστορία που ταξίδεψε χιλιάδες χιλιόμετρα.

Ο Μαρκ Γουόρεν, κάτοικος Αλάσκας και λάτρης των ρωσικών Ural, συνάντησε τυχαία δύο Ρώσους δημοσιογράφους στο Άνκορατζ, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν βλέποντάς τον να οδηγεί μια μηχανή κατασκευασμένη στη χώρα τους. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο Γουόρεν παραδέχτηκε ότι λόγω των κυρώσεων κατά της Ρωσίας δυσκολευόταν να συντηρήσει τη μοτοσυκλέτα του.

Λίγες ημέρες αργότερα, η ιστορία του έγινε viral στα ρωσικά μέσα και έφτασε μέχρι το Κρεμλίνο. Με προσωπική εντολή του Βλαντίμιρ Πούτιν, μια ολοκαίνουρια Ural με sidecar μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Αλάσκα, στο ίδιο αεροσκάφος με τον Ρώσο πρόεδρο, και παραδόθηκε στον έκπληκτο Γουόρεν σε ειδική εκδήλωση στο Άνκορατζ