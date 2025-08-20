Η καυτή κερκίδα της Aprilia επιστρέφει
Η Aprilia επιστρέφει στο Μιζάνο για μια μοναδική εμπειρία για τους λάτρεις του MotoGP.
Η Aprilia επιστρέφει στο Grand Prix του Σαν Μαρίνο και της Ριβιέρα του Ρίμινι, το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας στους φίλους της μια συναρπαστική εμπειρία στο Misano World Circuit, στην καρδιά του MotoGP.
