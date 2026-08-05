Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων για τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της Ευρώπης που θα γίνει στην Αθήνα

Η Auto Athina 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, άνοιξε την ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων της, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας διοργάνωσης που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου. Η προπώληση σε πιο προνομιακή τιμή γίνεται στην more - ΕΔΩ.

Οι διοργανωτές προχώρησαν στην έναρξη της προπώλησης σχεδόν 60 μήνες πριν από τα εγκαίνια, κάτι που δεν αποτελεί τυχαία επιλογή. Το ενδιαφέρον του κοινού είναι ήδη εντυπωσιακό, με χιλιάδες αλληλεπιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεχή αιτήματα ενημέρωσης για τις συμμετοχές, τις πρεμιέρες και τις παράλληλες εκδηλώσεις. Η ηλεκτρονική αγορά του εισιτηρίου δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αποφύγουν τις ουρές στα ταμεία και να εισέλθουν απευθείας στην έκθεση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η προπώληση θα συνοδεύεται και από πιο προνομιακή τιμή σε σχέση με την αγορά εισιτηρίου από το εκδοτήριο. -Λεπτομέρειες στο https://autoathina.gr/







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