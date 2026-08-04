Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Video: Αυτές είναι οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Gallo S.A. στην Αγία Παρασκευή
Video: Αυτές είναι οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Gallo S.A. στην Αγία Παρασκευή
Μία από τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες στον χώρο του αυτοκινήτου εγκαινίασε πρόσφατα τις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στην Αγία Παρασκευή, κάτω από τη στέγη των οποίων βρίσκονται οι Peugeot και Opel.
UPD:
Η Gallo S.A. ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πολυετή πορεία της, εγκαινιάζοντας τις καινούριες εγκαταστάσεις της στην Αγία Παρασκευή.
Πρόκειται για έναν σύγχρονο χώρο που σχεδιάστηκε με βάση τις τελευταίες προδιαγραφές του Ομίλου Stellantis, φιλοξενώντας κάτω από την ίδια στέγη τις μάρκες Peugeot και Opel και προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης για κάθε οδηγό.
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UPD:
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