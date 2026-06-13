Το μεγάλο -και ίσως μοιραίο- λάθος που κάνουμε όταν βάζουμε βενζίνη
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Το μεγάλο -και ίσως μοιραίο- λάθος που κάνουμε όταν βάζουμε βενζίνη

Με τις τιμές των καυσίμων να κινούνται σε υψηλά επίπεδα και τη ζέστη του καλοκαιριού να έχει ήδη χτυπήσει «κόκκινο» σε πολλές περιοχές της χώρας, χιλιάδες οδηγοί συνεχίζουν να ακολουθούν μια συνήθεια που φαίνεται λογική αλλά μπορεί να κοστίσει ακριβά...

Το μεγάλο -και ίσως μοιραίο- λάθος που κάνουμε όταν βάζουμε βενζίνη
Η λογική πίσω από αυτή την τακτική είναι απλή. Περισσότερο καύσιμο σημαίνει μεγαλύτερη αυτονομία, λιγότερες στάσεις σε πρατήρια και μειωμένος κίνδυνος να βρεθεί κανείς χωρίς βενζίνη σε απομονωμένο σημείο - ένα σενάριο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ελληνικές επαρχιακές διαδρομές, σε νησιά με λιγοστά πρατήρια ή σε μεγάλες αποστάσεις όπως αυτές του υπό διαμόρφωση οδικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, μηχανικοί προειδοποιούν ότι η πρακτική αυτή μπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από όσα φαινομενικά λύνει.



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