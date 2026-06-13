Το μεγάλο -και ίσως μοιραίο- λάθος που κάνουμε όταν βάζουμε βενζίνη

Με τις τιμές των καυσίμων να κινούνται σε υψηλά επίπεδα και τη ζέστη του καλοκαιριού να έχει ήδη χτυπήσει «κόκκινο» σε πολλές περιοχές της χώρας, χιλιάδες οδηγοί συνεχίζουν να ακολουθούν μια συνήθεια που φαίνεται λογική αλλά μπορεί να κοστίσει ακριβά...